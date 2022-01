Martin Nyström: Joni Mitchell fick kvinnor att våga sjunga om sina liv

I januari 2021 blickade jag i DN tillbaka på det exempellösa popåret 1971, då det gavs ut ett stilbildande eller epokgörande album nästan varje vecka – av artister som Joni Mitchell, John Lennon, Marvin Gaye, David Bowie, Funkadelic, Carole King och Sly & The Family Stone. Det som saknades i min exposé över det året var det som hände inom den svenska popmusiken, som då fortfarande hade en bit kvar innan den skulle få en räckvidd ut i världen.

Bland det bästa som hände i Sverige 1971 och som satt djupast spår var ”Sånger om kvinnor” som kom i december. Ett album med den oemotståndliga kampsången ”Vi måste höja våra röster” i spetsen. Och vars antändande fras: ”Ååå tjejer, ååå tjejer” inte bara ger eftertryck åt tanken på att mobilisera sig, utan också åt hur häftigt det känns, hur pirrande lycklig man blir av det.

”Sånger om kvinnor” kom ut på skivetiketten MNW (Musiknätet Waxholm) och recenserades i DN den 20 december 1971 av Betty Skawonius under rubriken ”Att sälja idéer. Att skapa opinion.” Hon var först i Sverige med att recensera och skriver: ”Genom att den svenskspråkiga skivutgivningen breddas och vi lär oss att det kan löna sig att lyssna på texten också, kommer idén att man kan få något sagt på en skiva.”

Den första grammofonskivan för och av kvinnor hade svårt att att tränga igenom skivförsäljarnas skepsis

Och på ”Sånger om kvinnor” är det tretton kvinnor som vill ha något sagt, bland andra Suzanne Osten, Sonja Åkesson, Margareta Garpe, Ulla Sjöblom, Marie Selander och Lottie Ejebrant. Till livfulla melodier, de flesta komponerade av Gunnar Edander. Skawonius skriver att hon ”åker rakt in i skivan” tack vare den fantasifulla och roliga musiken, de fyndiga och fräna texterna och att höra ”så många tjejröster som omväxling mot välondulerade svensktoppsröster”. Det är en annorlunda skiva, konstaterar hon, den ställer krav på lyssnaren.

I en nyhetstext ett par dagar senare rapporterar Skawonius hur svårt ”den första grammofonskivan för och av kvinnor om kvinnans situation i Sverige” har haft att tränga igenom skivförsäljarnas skepsis. ”Sånt säljer vi inte här”, var svaret vid DN:s rundringning. För några hade redan skivomslaget, som visar Gittan Jönssons nakna kvinna som står på huvudet på en strand, varit avskräckande – väckt flabb, avsky och associationer till porr. Nyhetstexten avslutades med en kommentar från MNW: ”I väntan på att folk börjar fråga efter skivan i affärerna så att handlarna tvingas att ta in den säljs den på vissa arbetsplatser genom ombud.”

Den 27 juli 1971, knappt fem månader innan ”Sånger om kvinnor” gavs ut, recenserade DN:s Henrik Salander Joni Mitchells ”Blue”. Det album som i dag betraktas som en vändpunkt och en höjdpunkt i 1900-talets populärmusik. Salander är positiv och menar att det visar på ”en verklig artist i aktion”. Men är skeptisk till att den är självbiografisk på ett annat sätt än tidigare. Fylld av personliga erfarenheter som inte är desamma ”som en liten kanadensisk tonårsflickas”.

Ingen kommer att vilja sjunga dem, de är för personliga, menade Joni Mitchells manliga kollegor

Likt ”Sånger om kvinnor” hade Joni Mitchell med ”Blue” gått över en gräns för vad som anstår en kvinnlig artist. Salander är ändå föredömligt sansad jämfört med reaktionerna i Amerika där Mitchells självupplevda sårbarhet till och med chockerade hennes närmaste manliga singer/songwriter-kollegor. Ingen kommer att vilja sjunga dem, de är för personliga, menade de. Av Kris Kristofferson fick hon rådet: ”Oh, Joni. Save something of yourself.”

Men det var det sista Joni Mitchell kunde tänka sig. Sedan hon varit mycket ung hade hon utvecklat egna regler och en egen metod för hur man ska sjunga, använda sig av melodik och harmonik och att skriva poetiska texter – inspirerad av sådana som Beethoven, Nietzsche och Picasso vilka i hennes ögon var mästare på att bryta sig ut ur all form av konformism och löpa linan ut i allt de gjorde. Något som hon självironiskt kommenterar i den senaste biografin ”Lady of the canyon” från 2019: ”Most of my heroes are monsters, unfortunately, and they are men.”

Med åren växte inflytandet av ”Blue” och respekten för Joni Mitchell till enorma proportioner, inte bara hos generationer av kvinnliga nyskapare – som dagens Lana del Rey och Brandi Carlisle. Utan även hos flera av de största manliga stilbildarna inom pop och jazz – som Prince, Bob Dylan, Wayne Shorter och Jaco Pastorius. Och i Sverige hos ikoner som Ulf Lundell och Håkan Hellström.

Man känner direkt igen Joni Mitchells radikala uppriktighet och vilja att lossa på det som försöker hålla henne fast

För att fira Joni Mitchell och 50-årsjubileet av ”Blue” har Warner Music under året gett ut två fina cd-boxar med inspelningar från hennes första period 1968–1971. På den andra, ”Archives vol. 2” som kom i höstas, är fyndet ett solouppträdande i Ottawa 1968. Inspelad med en rullbandspelare av Jimi Hendrix (!), som också råkade vara i Ottawa, och som efter detta tillfälle antecknar i sin dagbok: ”Fantastic girl heaven words”.

Man känner direkt igen hennes radikala uppriktighet på denna inspelning, viljan att lossa på det som försöker hålla henne fast. Och hennes önskan om att inte ha några hemligheter för världen – till melodier som Peter Gabriel långt senare liknade vid ”studsande juveler på en trampolin”. En frigjord musik som, enligt säkra källor, även Suzanne Osten och Gunnar Edander älskade – och ofta dansade till genom hela 1970-talet.



