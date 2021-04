Martin Nyström: Monarkin har behövt riktigt starka refränger

Att titellåten ur musikalen ”Camelot” spelades vid sängdags på grammofon hos presidentparet Kennedy blev offentligt efter John F:s död 1963 när Jacqueline avslöjade detta i en intervju med tidningen ”Life”.

Låten om King Arthur och hans krets av riddare på det legendariska slottet Camelot, som på skivan förmedlades av Richard Burtons omisskännliga röst, hade blivit en förebild för det unga presidentparet som i Vita huset drömde om hjältemod och om att skapa historia.

En refräng att eggas av.

Mindre känt är vilken betydande roll som låten ”People will say we’re in love” ur musikalen ”Oklahoma!” spelade för den nyligen avlidne prins Philip och drottning Elisabeth II innan deras kärlekshistoria blev offentlig.

I sin krönika den 9 april fäster DN:s Malin Ullgren blicken på paret innan de var ett med monarkin. Ett skört och hemlighetsfullt tillstånd som fick sin tändning i april 1947 i samband med att de, tillsammans med den övriga kungafamiljen, bevistade West End-premiären av ”Oklahoma!”.

Musikalen, som med sin epokgörande sammanflätning av musik, teater och dans hade gjort succé på Broadway fyra år tidigare, utspelar sig bland enkla farmare och cowboys och får sin dramatik när romantiken överskrider och utmanar deras konfliktfyllda särintressen och sociala identiteter.

Att bondflickan Laurey och cowboyen Curly skall bli förälskade finns inte på kartan. Inte ens för dem själva. Och det är detta de uttrycker i duetten ”People may say we’re in love”. I en text som i vers efter vers fylls av en allt häftigare åtrå samtidigt som de i detalj förnekar allt det de egentligen bejakar. För vad skulle folk säga? Lyssna gärna på den inspelning som gjordes 1957 med Sammy Davis Jr. och Carmen McRea.

Under våren och sommaren 1947 då Elizabeth och Philip dejtade och sågs ute på någon av Londons dansrestauranger, utan att få lov att visa sin kärlek öppet, lär de varje gång i förväg ha sett till att orkestern skulle spela just ”People may say we’re in love”. För dem att dansa till.

Malin Ullgren avlutar sin krönika med att säga att: ”Monarkin är ett skört tillstånd”. Ja, den har nog behövt riktigt starka refränger, inte bara eggande.

