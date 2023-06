Martin Nyström: Nu ska vi sjunga igen!

”Lotta på Liseberg” startar den 19 juni och ”Allsång på Skansen” den 27 juni. Men redan den 31 maj tjuvstartade den svenska allsångssommaren på klubben Razzmatazz i Barcelona, dit ett par tusen svenskar hade kommit för att genrepa som publik med Håkan Hellström och hans band inför sommarturnén som startar den 17 juni på Sofiero i Helsingborg.

Och enligt rapporterna från Razzmatazz sjöngs det allsång för full hals – från inledande låten ”Jag är en wild story” till finalens ”Valborg”. Den sistnämnda med Björn Olssons klassiskt bågformade melodik är verkligen helt oemotståndlig att inte sjunga med i. Men den förstnämnda – som släpptes så sent som för en dryg månad sedan – hur kan den redan nu väcka en sådan sånglust?

Kanske gav Håkan svaret själv på Instagram där han beskriver hur Björn Olssons melodi fick honom att känna det som att en flödande lavaström gick genom kroppen, att han var tvungen att ge den en text - med rader som: ”Den vilda älven var min första vän”. Medan recensenterna nästan slogs om hur igenkännbar melodin var. Att den liknade allt ifrån ”Always on my mind” och ”Pomp and circumstance” till Claptons ”Tears in heaven” och Lennons ”Mind games”.

En som visste det mesta om vad som får oss att vilja sjunga med i en sång var Alice Tegnér som för 80 år sedan, tillsammans med Elsa Beskow som illustratör, gav ut sångboken ”Nu ska vi sjunga”. En ”småbarnens egen sångbok” där man finner ”gamla kära och kända visor tillsammans med många goda och värdefulla av senare datum.”, som det står i efterskriften. I vilken betydelsen av ”rörlighet” i melodierna också betonas, något som grundar lusten till att sjunga.

Att melodierna inte är avhuggna utan hålls samman av långa linjer gör att man vill sjunga med i varenda stavelse

Det har ordats mycket om att barns läsning har minskat, men inte lika ofta om att även sjungandet hos barn inte alls är det samma som tidigare. Det här har engagerat Musikaliska Akademien i en rad olika projekt. Senast ”Sång i gång”, som annonserades i april i år, och som är ett samarbete med Svenska Kyrkan där kyrkomusiker, utbildade i att lära ut sång och att väcka lust till att sjunga, kommer att gå in som en resurs för skolbarn i årskurs tre.

Som repertoar att arbeta med har man valt ut 20 sånger ur den svenska melodiskatten. Barnvisor, folkvisor och några psalmer som ”Sov du lilla videung”, ”Uti vår hage” och ”Härlig är jorden” - vilka i dag är okända för många barn. När jag talar med körledaren Birgitta Mannerström-Molin på Musikhögskolan i Göteborg, som suttit i urvalskommitén till den här repertoaren, propagerar hon bland annat för ”Trollkarlen från Indialand”. För den ”bärighet” som finns i melodin, kontra den galet surrealistiska texten.

Att melodierna inte är avhuggna utan hålls samman av långa linjer gör enligt Mannerström-Molin att man vill sjunga med i varenda stavelse, känna hur sången blir en bärvåg för kropp och själ. Något som är ursprungligt och gemensamt för alla kulturer, menar hon. Och gemensamt för Alice Tengnérs och Björn Olssons melodier, tillägger jag. Det var ju ingen tillfällighet att Håkan Hellström så hjärtans gärna medverkade i ”Allsång på Skansen” 2013.

