Martin Nyström: Popåret 1971 kan vara det främsta någonsin

Om någon frågade mig vad jag lyssnade på för nya album 1971 skulle jag tveklöst börja med Rod Stewarts ”Every picture tells a story”. Inte bara för att den är fruktansvärt bra. Utan för att det var den jag spelade jämt på min bärbara skivspelare ombord på handelsfartyget M/S Sagaholm över Atlanten. Och för att jag där också tog ut den av låtarna som jag älskade mest på gitarr – ”(I know) I’m losing you”. Vissa kvällar spelade jag den i en sådan trans att fingrarna blev blodiga. Förmodligen för att den också påminde mig om min främsta idol John Lennon och hans starka uttryck för fruktan att mista den man älskar mest.

Popåret 1971 kan vara det främsta någonsin om man ser till hur många album som fortfarande klassas som banbrytare och stilbildare, som hörnstenar med kultställning, som ikoniska eller bara som ojämförligt mästerliga. Klassiker som efter 50 år fortfarande är levande referenser. Som Marvin Gayes ”Whats going on”, David Bowies ”Hunky Dory”, Beachboys ”Surfs Up”, John Lennons ”Imagine”, Joni Mitchells ”Blue”, Carole Kings ”Tapestry”, Janis Joplins ”Pearl”, Led Zeppelins ”IV” och Rolling Stones ”Sticky Fingers”.

David Bowies ”Hunky Dory”. Foto: Alamy

Lägg därtill tre av tidernas bästa livealbum: Aretha Franklins ”Live at Fillmore West”, The Allman Brothers Bands ”At Fillmore East” och Curtis Mayfields ”Curtis/Live!”. Samt countryklassiker som Dolly Partons ”Coat of many colors”, Johnny Cashs ”Man in black” och debuten av John Prine.

Fortsätter man räkna upp populärmusikaliska klassiker från 1971 (se listan här bredvid) kan man, med lite generositet, snart vara uppe i ett femtiotal - alltså ett snitt på en i veckan! Då den brittiske musikjournalisten David Hepworth försöker förklara detta i sin bok ”1971 – Never a dull moment: rock’s golden year” från 2016 skriver han att: ”TV was nowhere, movies were in retreat, music was king.”

Joni Mitchells ”Blue”. Foto: Alamy

När jag mönstrade på M/S Sagaholm i Helsingborg 1971 var jag 16 år och gick fortfarande i nionde klass. Och min befattning var den lägsta som fanns ombord. Jag var ”Hytt-Oskar” och städade på nedre däck. Efter att ha angjort hamnarna i Liverpool och Glasgow gick vi mot Wilmington, North Carolina. Och därefter söderut till Savannah, Georgia. Jag minns att det var dammigt och hett. Och hur jag och en jämnårig mässkalle sökte svalka inne på en biograf. Men att stämningen där inne var än mer febrig. Vi hade hamnat på filmen ”Shaft”, med sitt förkrossande svängiga soundtrack av Isaac Hayes. Liksom alla andra stod vi upp och dansade, skrattade och skrek oss igenom filmen. Att samma musik skulle dyka upp som signatur för SVT:s ”Sportspegeln” ett antal år senare var omöjligt att föreställa sig. Den signalerade ju en lustfylld olydnad över alla bräddar.

Isaac Hayes ”Shaft”. Foto: Alamy

Efter Savannah gick vi runt Floridas kust och anlöpte Mobile, Alabama, där luften stod helt still. Och hamnarbetarna som lossade båten såg ut att röra sig som i slow motion. Jag hade tidigare på året lyssnat på ett nytt album med John Lee Hooker och Canned Heat men kunde väldigt lite om blues. Lite mer lärde jag mig efter att ha blivit bekant med en högrest äldre hamnarbetare som hette Ben som bjöd mig på cigarrer då vi satt och språkade på en av båtens lastluckor. Än i dag tänker jag på honom när jag hör Hooker sjunga: ”I heard papa tell mama: let that boy boogie woogie, it’s in him and it got to come out.”

Boogie woogie blev det också gott om i nästa hamn som var New Orleans – där jazzen och funken föddes. En av stadens stora, Allen Toussaint, släppte detta år albumet ”From a Whisper to a Scream” samtidigt som han hade arrangerat det karnevaliska blåset på The Bands mästerliga ”Cahoots”. Och Santana hyllade honom på sitt nya album.

Rolling Stones ”Sticky Fingers”. Foto: Alamy

1971 befann sig också James Brown i en oöverträffad högform på albumet ”Hot Pants” där han destillerade sin sedan länge högoktaniga funk till vitglödgad energi. Ett uttryck som jag alltid kommer att förknippa med den upplevelse som väntade mig i Houston, Texas. Det var det sista anlöpet i Amerika och inför det hade den svenska sjömanskyrkan fixat biljetter till matchen mellan Muhammed Ali och Jimmy Ellis på the Astrodome. Tillsammans med trettiotusen hängivna fans fick vi se Ali ställa upp i bländvita shorts och Ellis i djupröda –snacka om ”hot pants” – innan domaren bröt matchen i den tolfte ronden efter en serie blixtrande slag av den oavbrutet dansande Ali. På ”Hot pants” uttalar James Brown frasen: ”You got to use just what you got to get just what you want” exakt lika skoningslöst rytmiskt som det var att se Muhammed Ali.

John Lennons ”Imagine”. Foto: Alamy

I hytten bredvid på M/S Sagaholm huserade en motorelev som bara älskade country. Och köpte högvis med skivor i varje hamn. Men den av dem jag minns mest var John Denvers nyutkomna, med singeln ”Take me home, country roads”. En blivande landsplåga med en nostalgisk känsla som 1971 för första gången också hade börjat leta sig in rockmusiken. Jim Morrison dog i Paris i juli vilket förstärkte den chockartade känsla av förlust som hade infunnit sig hösten innan då Janis Joplin och Jimi Hendrix dog med bara en månads mellanrum. Och då det blev uppenbart att The Beatles för alltid hade splittrats. Ett gudafall som fick Time magazine att associera till Wagner och sätta rubriken: ”Beatledämmerung”.

Janis Joplins ”Pearl”. Foto: Alamy

Popåret 1971 kännetecknas därför inte bara av framtidsblickande kreativitet utan bär också spår av en nostalgisk saknad. Inte minst sker detta i Don McLeans åtta minuter långa ”American pie” med sin upprepade fras om ”the day the music died”. Distansen till Summer of love 1967 och Maj 68 är också märkbar detta år. En tidsanda som bidrog till att utvidga formerna och sänka tempot i musiken. 1970-talet är det decennium under 1900-talet med generellt lägst bpm. Och det gäller inte bara popmusiken, utan också jazz och klassiskt.

När M/S Sagaholm anlände till Göteborg och det var dags att säga farväl kom min närmaste chef med ett överraskande erbjudande. Han var en synnerligen säregen och smått melankolisk man som inte bara försörjde sig som skeppskock utan som porr-artist och fakir. Det sistnämnda yrket hade han en dag demonstrerat då han gav mig en skarpladdad pistol och sa: ”Skjut mig, så får du se!” Jag blev givetvis helt förskräckt och nekade, trots att han tog fram ett stort reportage om honom i tidningen Se. Och därefter visade sina märken på överkroppen som vittnade om hur han kunde bli skjuten utan att kulorna helt trängde igenom huden.

Aretha Franklins ”Live at Fillmore West”. Foto: Alamy

Vid avskedet i Göteborg sa han att han gärna ville bjuda mig och några av mina bästa kompisar på en liten show hemma i vårt hus. När han kom dit var min mamma också hemma och hade förberett en lunch. Men han slank bara snabbt förbi henne in i vardagsrummet där han skruvade av två glödlampor som han åt upp, innan han svarade henne: ”Tack, men jag är mätt!”.

Sen följde den ena spektakulära uppvisningen efter den andra, pistolen kom dock aldrig på tal. Lite orolig blev jag dock när han fick syn på vår skivhylla. Och tog fram en lp-skiva ur sitt fodral som han i lugn och ro knaprade i sig. Men det var ingen fara, och den kanske smakade bra. För det var mina föräldrars ”Whipped cream & others delights” med Herb Alpert & The Tijuana Brass – vars titellåt visserligen är skriven av New Orleans-ikonen Allen Toussaint.

När fakiren och kompisarna gått behövde jag komma tillbaka till 1971 års verklighet. Jag kollade noga i skivhyllan och satte på det album som jag skaffat precis innan jag gick till sjöss – Jimi Hendrix postuma ”The cry of love” med det oerhörda näst sista spåret ”In from the storm”.

The Whos ”Who’s next”. Foto: Alamy

25 ytterligare popalbum från 1971 Laura Nyro and LaBelle, ”Gonna take a miracle”. Singer songwriter som blir tonåring igen med Patti LaBelle i en utsökt Philly Sounds-produktion. Sly & The Family Stone, ”There’s a riot goin on”. Plågsamt svärtad och euforiskt galen och poppig funk som kom att betyda allra mest för Prince. David Crosby, ”If I could only remember my name”. Genomlysta stämningar och den diskret desillusionerade sensibilitet som indiepopen försökte återkalla. Gill Scott Heron, ”Pieces of a man”. Spoken word som föregick hip hopen. Mest kända låt: ”The revolution will not be televised”. Paul & Linda McCartney, ”Ram”. Fortfarande McCartneys största stund efter The Beatles. Sjunger som en gud i låtar med odödlig lyster. Leonard Cohen, ”Songs of love and hate”. Ett bitvis skrämmande svärtat album som innehåller klassikern ”Famous blue raincoat”. The Who, ”Who’s next”. Ett av tidernas bästa rockalbum med den klockrena ”Baba O’Riley” som evergreen (fråga Håkan Hellström). Elton John, ”Madman across the water”. Har retroaktivt ansetts som ett av hans bästa album, med singlarna ”Tiny dancer” och ”Levon”. Can, ”Tago Mago”. Två av Stockhausens elever och några till som frågade sig vad rock kan vara och med det definierade krautrocken. Funkadelic, ”Maggot brain”. Psykedelisk funk dansande över avgrunder, på gränsen till vansinne och gitarrsolo från andra sidan. Stevie Wonder, ”Where I’m coming from”. Efter nio år som skivartist och endast 21 år gammal står han här precis på tröskeln till sitt femstjärniga 70-tal. Santana, ”Santana III”. Lekfull och idérik kalifornisk och afro-karibisk rock med tidlös utstrålning. Al Green, ”Gets next to you”. Genombrottet för en av soulmusikens mest profilerade och själfulla röster. Lika sårbar som stark. George Harrison, ”The concert for Bangla Desh”. Epokgörande välgörenhetskonsert med bland andra Ravi Shankar, Ringo Starr, Bob Dylan, Leon Russell och Eric Clapton. Yes, ”The Yes album”. Progrock fanns överallt detta år. Till de mest begåvade hörde Yes, släppte även ”Fragile” samma år och då med Rick Wakeman i bandet. Genesis, ”Nursery Cryme”. Visionär progrock där den tio minuter långa ”The musical box” skvallrade om vad som komma skulle. Pink Floyd, ”Meddle”. Den drygt 23 minuter långa ”Echoes” är ett valv som reser sig över 70-talets vidgade känsla av tid och rum. T. Rex, ”Electric warrior”. Hörnsten för glamrocken. En stiliserad klassisk rock n roll som, likt David Bowies, blev en motpol till progrocken. Och förebådade en postmodern rockmusik. Faces, ”A nod is as good as a wink…to a blind horse”. Även detta album är, liksom Rolling Stones ”Sticky fingers”, ett uttryck för en ny stilistisk medvetenhet kring klassisk rockmusik. Black Sabbath, ”Master of reality” Gruppens suveräna tredje album som kom att få avgörande betydelse för flera varianter av metal-musik. Isaac Hayes, ”Shaft”. Bästsäljande soundtrack till den satiriska blaxploitation-filmen. Senare en given samplingsfavorit. The Mothers, ”Fillmore East - June 1971”. Ett livealbum som tog Frank Zappas teatrala fallenhet till en ny nivå. Rockmusik som komedi. Mahavishnu Orchestra, ”The inner mountain flame”. Med detta debutalbum och Weather Reports dito samma år gjorde jazzrocken, eller fusion, en dundrande entré. Bob Marley and the Wailers, ”Soul revolution”. Innehåller en rad stilbildande låtar, producerade av den geniale Lee ”Scratch” Perry, som senare blivit klassiker. Jimi Hendrix, ”The cry of love”. Åsikterna går isär, men kanske är detta rockmusikens främsta postuma album. Visa mer

Läs mer av Martin Nyström och fler kulturkommentarer