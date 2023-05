Martin Nyström: Upplever den gamla underhållningsorkestern en ny vår?

Logga in

På 1930-talet skapade Sveriges Radio (dåvarande Radiotjänst) en genremässigt mångsidig orkester som med tiden fick namnet ”Underhållningsorkester”. Och den fanns kvar i en eller annan form ända en bit fram på 1960-talet då popmusiken tog över. Ett trendbrott som i Sverige leddes av Hepstars, med Benny Andersson på klaviaturer. Därför var det rätt så anmärkningsvärt att just samme Benny Andersson och hans orkester BAO orsakade en känsla av underhållningsorkesterns återkomst tack vare dess enorma genomslag i senaste säsongen av ”På spåret” i SVT. En succé som fick såväl publik som kritiker att gå i taket över ett koncept som de aldrig hört tidigare. Som när BAO i ett och samma stycke mixade samman signaturmusiken till radioprogrammet ”Bilradion” med The Beatles ”Drive my car”.

När jag ringde upp Benny Andersson bekräftade han att BAO ursprungligen var modellerat efter Thore Ehrlings orkester som på 50-talet var förknippade med Galejans nöjesfält på Djurgården. Den orkestern var ett uttryck för en musikkultur som växt sig stark under 30-talet där omtyckta melodier inte var absolut knutna till vissa artister, som det senare blev inom popmusiken. Och där populära tongångar från operett, schlager, gammeldans och jazz kunde samsas sida vid sida och framföras av en och samma orkester. En tradition som har levt vidare ända till i dag tack vare de orkestrar som är kopplade till revyer, kabaréer och andra former av teater där musiken spelar en viktig roll.

Den sammanföll med det socialdemokratiska folkhemsbygget och kanske är det den samhälleligt sammanbindande visionen som gör den aktuell i dag?

Det var en era som också födde det långlivade begreppet ”Melodiradion”. En ”melodins epok” som sammanföll med det socialdemokratiska folkhemsbygget. Och kanske är det denna samhälleligt sammanbindande vision i musiken som får tanken på underhållningsorkesterns återkomst att väckas till liv i dag? Att genom musiken skapa fler gemensamma referenser? För i dag kan det verka som att gränserna mellan olika stilar och genrer är mera oöverstigliga än någonsin under den moderna eran. Att allt färre bryr sig om vad den andre har i sina lurar.

En eldsjäl vad gäller svunna tiders svenska underhållningsmusik är Lasse Zackrisson i Vaxholm som driver Vax Records. Och som nu är i färd med ett stort skiv- och bokprojekt kring kompositören Jules Sylvain, som för övrigt är en av Benny Anderssons idoler, och vars melodier spelades in av just Radiotjänsts Underhållningsorkester. På min fråga om vilken av deras skivor som är den bästa svarar han genast: Bengt Hallbergs ”Swedish memories” från 1960 med bland annat ”Säg det med ett leende” och ”Kan du vissla Johanna” i de mest lekfullt sofistikerade arrangemang.

Och det är just denna smått avantgardistiska kvalité som Peter Nordahl önskar att orkestrarna i dag skulle våga sig på, säger han när jag frågar honom om framtiden. Efter sina lyckosamma erfarenheter från de symfoniska projekten med bland andra Sven-Bertil Taube, Håkan Hellström, Miss Li och Tomas Ledin är han säker på att den lusten finns. Och är övertygad om att orkestrarna kan ta ytterligare ett steg med att inte alltid ha en känd sångartist som alibi för att låta sig utmanas av populärmusiken. Att själva kompositionerna räcker för att skapa stor orkesterunderhållning.

