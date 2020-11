Martin Scorsese: ”Jag har en nervös energi”

– Så Leo sa... hihihi... Leo sa: ”Vi tar med...” hihihi...

Världens möjligen främsta nu levande regissör viker sig dubbel i sin fåtölj på ett kontor hemma i New York. På fredagskvällen fick Martin Scorsese motta Stockholms filmfestivals Life Achievement Award och framträdde på duken i Skandias salong i ett samtal med Stiftelsen Ingmar Bergmans vd Jan Holmberg.

Inga tekniska problem. Om man då inte räknar stunden då festföremålet halvt kollapsade när han mindes Leonardo DiCaprios infall under inspelningen av ”The Wolf of Wall Street” (2013). Den utspelar sig i New Yorks börsmäklarvärld. I en scen visar veteranen Matthew McConaughey en förbluffad DiCaprio hur man får upp sin energi genom att dunka sig i bröstet och ge ifrån sig en hummande sång.

Det var en röstövning DiCaprio råkat se McConaughey göra.

– Leo sa ”Vi tar med den i filmen!”. Hihihi...

Scorsese kan inte släppa ögonblicket. Den knasiga övningen fick en stor roll i filmen, DiCaprios rollfigur gör den till sitt stridsrop. Hela hans mäklarfirma, hundratals skådespelare och statister, får gravallvarligt genomföra McConaugheys röstövning – hihihi, nej, Scorsese klarar inte att tänka på det utan att börja skratta.

Pandemin satte stopp för hans fysiska medverkan på festivalen. På den stora duken fick man i gengäld se Martin Scorsese desto tydligare, en entusiastisk 77-åring, som viftade med ett jättepekfinger när han ville understryka något, eller svepte med händerna framför ansiktet när han beskrev hur hans rörliga kamera hängde samman med att det var så han alltid sett, blicken fladdrande hit och dit, ända sedan han var liten – ”jag har en sorts nervös energi”.

Leonardo DiCaprio i ”The Wolf of Wall Street”. Foto: Mary Cybulski/Paramount Pictures/AP/TT

Filmen har också funnits med honom hela livet, ända sedan han var liten och bodde på Elizabeth Street på Manhattan. Mamma och pappa, med italienskt ursprung, hade kanske sju års skolgång. Inga böcker i lägenheten, men de gick på bio. På fredagar kom far- och morföräldrar för att på familjens tv se de italienska filmer som då visades på en lokal kanal, riktad till italienska immigranter. Det bjöds Vittorio De Sica, Roberto Rosselini...

– Jag såg tårarna rinna på de gamlas kinder.

Ett passionerat intresse för alla länders film föddes. ”Jag hade inte tänkt att det här skulle bli ett seminarium om svensk film”, fick Holmberg försöka styra, när ett förfluget ord fått Scorsese att styra in på svensk film – så bra, inte bara Bergman, ”Troell, Zetterling, Ändersson, Älfredson...”.

Scorsese kastade hastigt om, och bjöd på en rapsodi genom karriären, decennium för decennium, olika faser i skapandet, goda tider och sådana då ”jag inte var välkommen ens till ett party i Hollywood”.

Martin Scorsese Foto: Andrew Medichini/AP/TT

Barndomen återkom ofta i samtalet. Steven Spielberg, han har växt upp i Phoenix, Arizona, han vet hur man filmar soluppgångar.

– Jag såg bara trappuppgångar med en glödlampa. Det var som en film noir.

Han beskrev hur det blir när han talar med sina fotografer:

– Jag säger ”Den här bilden tar vi så här...”. ”Det går inte”, säger dom. ”Vadå?”. ”Solen kommer därifrån”. ”Men va fan...!”

Ok, ”Men va fan...!” sa inte Scorsese att han sa. Men grimasen, tydlig över hela duken, sa det.

Hela samtalet kommer att gå att ta del av på Stockholms Filmfestivals Festival on demand. Betyg 5, om man satte betyg på samtal.