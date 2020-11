Martin Scorsese tar emot hederspris på Stockholms filmfestival

”Taxi driver”, ”Maffiabröder”, ”Tjuren från Bronx”, ”The king of comedy”, ”Oskuldens tid”, ”Casino”, ”The departed”, ”The wolf of Wall Street” och ”The irishman”...

Den Oscarsbelönade regissören behöver ingen intresseskapande profil på linked-in. Martin Scorseses cv talar för sig själv. Nu tilldelas han ett av årets stora hederspris – Lifetime Achievement Award – på Stockholms filmfestival.

– Martin Scorsese är en av de allra största filmgiganterna. De tidlösa livsverk han skapat är lika många som de priser och utmärkelser han förtjänt belönats med, säger festivalchefen Git Scheynius.

Martin Scorsese under inspelningen av ”Maffiabröder” 1990. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

I juryns motivering står bland annat Scorseses filmer har varit ”ögonöppnare, som har breddat vår syn och berört våra hjärtan”. Juryn lyfter också fram regissörens ”Intellekt och mod” och citerar Paul Newmans sluga biljardskojare Fast Eddie Felson i Scorseses ”The color of money”: ”You gotta have two things to win. You gotta have brains and you gotta have balls.”.

Tom Cruise och Paul Newman i Scorseses ”The color of money” från 1986. Foto: MARKA / Alamy Stock Photo

På grund av corona-pandemin kommer Scorsese inte att kunna hämta sin 7,3 kilo tunga bronshäst personligen, men regissören kommer att delta i ett zoom-möte med festivalpubliken i samband med prisceremonin den 13 november.

Bland tidigare pristagare återfinns namn som Francis Ford Coppola, Lauren Bacall, Claire Denis, David Cronenberg, David Lynch, Susan Sarandon och Mike Leigh. Stockholms filmfestival smygöppnar i helgen och pågår mellan den 11-22 november.

