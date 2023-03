Marusia Syrojetjkovskaja prisas för förortslivet i dagens Ryssland

Vinnare utsågs i sju kategorier.

En av dem var Marusia Syrojetjkovskaja, som regisserat ”How to Save a Dead Friend”. Hon fick ta emot pris i kategorin ”Tempo documentary award”, och en prissumma på 75 000 kronor, för sin skildring av förortslivet i dagens Ryssland.

”En modig och självutlämnande historia, som med stark konstnärlig skärpa berättar om ett samhälle utan framtidsutsikter”, löd en del av motiveringen.

DN intervjuade den ryska exilregissören i förra veckan inför festivalen.

– Ryssland är de deprimerades federation, sa hon då.

”Stefan Jarl International Documentary Award” gick i år till regissören Theo Montoya för filmen ”Anhell69”. Juryn imponerades av ”filmisk stil, mystiska energi, vackra landskap och hjärtskärande drömmar om en icke-framtid”.

Priset för bästa kortfilm tilldelades ”Gösta Petter-land” av Christer Wahlberg och Sebastian Rudolph Jensen.

I ljudkategorin gick priset till Jonelle Twum för filmen ”I Think of Silences When I Think of You”.

Läs mer:

Marusia Syrojetjkovskaja: ”Ryssland är de deprimerades federation”

Här är fem filmer att se på Tempo dokumentärfestival