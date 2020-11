Masha Gessen: I den sociala distanseringens tid är vi oförmögna att höra varandra

USA-valet 2020

En rad från en rysk dikt flashade genom mitt huvud och borrade sig in i min hjärna när jag, liksom så många av oss, satt klistrad framför alla mina skärmar: på väggen MSNBC:s karta, på en skärm i knät New York Times nålar och i handen skärmen med twitterflödet.

”Vi lever som om landet inte fanns.”

Det kändes som den bästa formuleringen av den vilsenhet och misstro som präglade tisdagskvällen. En alldeles för stor del av landet var inte vad vi trott eller hoppats att det skulle vara, och det oavsett om jag i ”vi” inkluderar mina vänner och min familj och mig själv, de etablerade medierna, opinionsinstituten eller så gott som alla jag hört säga något om valet de senaste veckorna.

Osip Mandelstams dikt, skriven i november 1933, är förmodligen hans mest kända. ”På tio stegs håll hörs inga samtal”, lyder nästa rad. Det räcker inte med att vi inte vet vad som händer i vårt land – vi kan inte tala och bli hörda, vi är döva för varandra, och stumma. I den sociala distanseringens tid är vi verkligen nästan oförmögna att höra varandra på tio stegs håll. Vi är också nästan oförmögna att se varandra, med våra ansikten till hälften dolda bakom masker.

”Men där orden räcker till samspråk,/Där minns man Bergsbon i Kreml.” heter det i de nästa två raderna. ”Hans fingrar är feta som daggmask,/hans ord är som blytunga lod.”

Besten som för befäl är ofrånkomlig: han är vår gemensamma besatthet och vår delade verklighet. Också när han söndrar oss för han oss samman i vad som finns av samtal.

Här diktens andra strof (i Hans Björkegrens svenska översättning):

Kring honom bossar med tupphals

– han leker med deras fjäsk:

De piper och visslar och jamar.

Han ensam får peka och slå.

Också dessa bilder har blivit välbekanta; kryperiets teater, den oupphörliga iscensättningen av dominans.

”Som hästskor smids Bergsbons dekret/att slungas mot ögon och ljumskar.”



Dessa rader gestaltar makten utövad inte bara med dekret utan genom anfall, i dagliga fysiska överfall. ”Han suger på dödsstraff som hallon/– det är fest i hans breda bröst.”

Man tror att det var ”Bergsbon i Kreml” som var orsaken till att Mandelstam arresterades 1934. Poeten dog i Gulag 1938. Dikten bevarades av vänner till honom, började cirkulera underjordiskt i Ryssland på 60-talet och publicerades till sist i väst på 70-talet.

Varje rad känns bekant sex decennier senare: känslan av att inte veta var vi lever och med vilka vi delar ett land; den förlamande känslan av att inte höra och inte bli hörd, isoleringen som är det totalitäras förutsättning och följd; och, framför allt, det dagliga utnyttjandet av demonstrativa förödmjukelser och kalkylerad grymhet.

Allt har hänt förut; det har beskrivits.

Masha Gessen är ryskfödd författare och journalist, bosatt i New York.

Översättning från engelskan: Per Svensson. Texten har tidigare publicerats i The New Yorker.

Dikten:

”Bergsbon i Kreml”

Vi lever som om landet inte fanns.

På tio stegs håll hörs inga samtal.

Men där orden räcker till samspråk,

där minns man Bergsbon i Kreml.

Hans fingrar är feta som daggmask,

hans ord är som blytunga lod.

Kring honom bossar med tupphals

– han leker med deras fjäsk:

De piper och visslar och jamar.

Han ensam far peka och slå.

Som hästskor smids Bergsbons dekret

att slungas mot ögon och ljumskar.

Han suger på dödsstraff som hallon

– det är fest i hans breda bröst.

Översättning från ryskan: Hans Björkegren. Dikten återfinns i den samling Mandelstamdikter som Wahlström & Widstrand gav ut 1976, ”Rosen fryser i snön”.

Osip Mandelstam. Foto: Sovfoto/Universal Images Group/REX

Osip Mandelstam. Den rysk-sovjetiske poeten, med judisk bakgrund, föddes 1891 i Warszawa och dog i ett sovjetiskt fångläger nära Vladivostok 1938. Han började som anhängare till den ryska revolutionen – liksom många intellektuella – men blev snabbt besviken. Den Stalinkritiska dikten ”Bergsbon i Kreml” från 1933 ledde inte omedelbart till fångläger, utan till en förvisning som förbjöd honom att vistas i de större städerna. År 1938 dömdes han dock för ”kontrarevolutionära aktiviteter” och skickades till fånglägret där han dog efter bara några månader. Osip Mandelstam betraktas i dag som en av de mest framstående poeterna från det ryska 1900-talet. På svenska finns flera översättningar av Mandelstams verk, framför allt gjorda av Bengt Jangfeldt. Visa mer

Läs en intervju med Masha Gessen: ”Demokratins framtid finns i de lokala initiativen”