Masha Gessen: Redan från första början berättade Putin för världen vem han är

Den 20 augusti 2020 insjuknade Aleksej Navalnyj under en flygresa från Tomsk till Moskva. Planet nödlandade i Omsk. Navalnyj togs in på sjukhus, för att därefter föras till Berlin där han i flera veckor låg i koma, och det tog honom sedan flera månader att lära sig tala, skriva och gå igen. Samtidigt började han arbeta med den undersökande journalistgruppen Billingcat för att ta reda på vad som hänt honom. De fick fram bevis för att han förgiftats med en variant av nervgiftet novitjok som utvecklats av den ryska militären. De kunde även visa att mordförsöket hade utförts av en grupp agenter från FSB – den hemliga polisen – som följt efter Navalnyj under två år. Samma grupp hade också skuggat författaren Dmitrij Bykov, som överlevde ett giftattentat 2019, politikern Boris Nemtsov, som sköts till döds 2015, och minst tre aktivister som dött ett par år innan förgiftningen av Navalnyj.

I FSB fanns en grupp som hade till uppgift att mörda Putins politiska motståndare. Nu hade vi detaljerade bevis för det – analyser av Navalnyjs blod, namnen på de misstänkta mördarna och till och med ett erkännande från en av dem under ett telefonsamtal med Navalnyj. Här fanns till sist ovedersägliga bevis på det som jag med indicier visat i min bok ”Mannen utan ansikte” ett decennium tidigare: att Putins regim mördar sina kritiker, oftast med gift.

När jag satte punkt 2011, samtidigt som det pågick massdemonstrationer av ett aldrig tidigare skådat slag i Ryssland, fick ett uttryck som Navalnyj hittat på allmän spridning. Han kallade partiet som styrde regimen för ett ”tjuvarnas och bedragarnas parti”. Epitetet gav mig en olustig känsla. Det satte ord på hur de flesta tycktes uppleva regimen – som futtig och helt igenom präglad av korruption och girighet – men jag tyckte att orden på ett märkligt sätt också skönmålade den. Mitt största problem med Putin var inte att han stal och samlade på sig rikedomar, utan att han mördade, både genom att starta krig och leja lönnmördare. När Navalnyj kunde tala igen frågade jag honom om detta i en intervju för The New Yorker: Var det inte dags att sluta kalla Putin skurk och att börja kalla honom mördare? Navalnyj sade nej: ”Han mördar för att skydda sina rikedomar.” Navalnyj tyckte att girighet, inte brutalitet, var det som utmärkte regimen mest.

Navalnyj återvände till Ryssland i januari 2021, greps vid sin ankomst och häktades misstänkt för uppdiktade brott. Det förekom demonstrationer och myndigheterna slog ner dem. Under våren uppmanade Navalnyjs närmaste allierade dem att sluta med protesterna. Riskerna var för stora och nyttan obefintlig: Navalnyj skulle uppenbarligen skaka galler så länge Putin satt vid makten. Under tiden förbjöds Navalnyjs organisation: alla dess ledande aktivister gick antingen i exil eller fängslades. De stränga åtgärderna fortsatte under resten av 2021 i exempellös omfattning. Oberoende medier och enskilda journalister klassades som ”utländska agenter”, och många av dem tvingades fly landet. Att protestera på något konventionellt sätt blev omöjligt: folk kunde gripas för att ha skrivit på sociala medier om demonstrationerna eller bara för att ha samlats, utan att ens ha ropat slagord eller burit plakat.

Den 21 februari 2022 höll Putin ett långt osammanhängande tv-sänt tal i vilket han hävdade att Ukraina inte var ett riktigt land – i hans version av historien var det ett påhitt av Vladimir Lenin efter ryska revolutionen – och dess regering bestod av ett gäng extremnationalistiska västerländska marionetter som förtryckte etniska ryssar och rysktalande i Ukraina. Tre dagar senare inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Ryskt flyg bombade Kiev, Charkiv, Odessa, Lviv och andra städer. Ryska stridsvagnar och trupper stormade och ockuperade Cherson, Mariupol, Tjernihiv och Kievs förorter. När de i april 2021 tvingades retirera från Kiev lämnade de efter sig massgravar och gator beströdda med lik efter människor som avrättats bakbundna från nära håll.

Det stod klart att den senaste tidens repressiva åtgärder från den ryska regimen hade varit förberedelser inför det som skedde nu, i det nya kriget: en vecka efter inledningen på den fullskaliga invasionen stängdes de sista fria medierna, eller blockerades åtminstone från tillgång i Ryssland, och i Duman röstades en lag igenom som gjorde det straffbart med upp till femton års fängelse att sprida ”falsk” information om det som regimen kallade ”specialoperationen” i Ukraina – att kalla kriget för ”krig” kunde nu ge fängelse. Tusentals greps för att ha höjt sina röster mot kriget, även om både ”höjt” och ”röster” är en överdrift: de greps och fördes bort för att bara ha dykt upp och stått tysta på natten på Pusjkintorget i Moskva; de greps för att ensamma ha stått med plakat, vilket tidigare var ett tillåtet (om än ensamt) sätt att protestera.

Många av mina vänner och minst en kvarts miljon andra ryssar lämnade landet, drivna av en känsla av skam och rädsla för att inte kunna fly om de väntade så mycket längre. Journalister, ledare för oberoende organisationer, universitetslärare – de som åkte därifrån hade utgjort Rysslands civilsamhälle, så som det sett ut.

Jag hade varit i Moskva och Kiev veckorna före invasionen. I dessa städer tycktes ingen ha sett detta som en möjlighet – inte för att de misstrodde bevisen som fanns, utan för att det var omöjligt att tro på ett krig. Det fortsatte det att vara ännu medan det pågick. Mina vänner i Ryssland började kalla Putin ”vettvillingen”. Den fråga jag oftast hörde från kollegor i väst var: ”Är Putin galen?” I likhet med den fråga som hade förföljt honom i väst under hans första decennium vid makten och längre än så – ”Vem är Putin?” – var den felställd. Redan från första början hade Putin berättat för världen vem han var. En stor del av min bok handlar om just det, om vad vi kan och borde lära oss genom att lyssna på vad han har sagt om sig själv.

Han har också berättat vad han lever i för universum. Det är ett universum där Ryssland ända sedan Sovjetunionens fall, vilket Putin kallat för ”vår tids största geopolitiska katastrof”, ständigt har förödmjukats. När Estlands president Lennart Meri vid ett EU-möte 1994 i Hamburg beskrev Sovjetunionen som ”ockupanter” reste sig Putin, som vid den tiden var byråkrat i Sankt Petersburg, och lämnade rummet. Tjugoåtta år senare, som president, startade han ett krig för att återockupera Ukraina – samtidigt som hans regering kriminaliserade användningen av ord som ”ockupation”, ”invasion” och ”krig”. I sitt universum är Putin allt annat än inkonsekvent.

Men Putin hade inte bara hela tiden avslöjat att hans mål var att återupprätta Rysslands förlorade imperialistiska storhet, han hade även varit tydlig med vilka medel som skulle krävas. Min bok beskriver hans väg till makten, till en förgrundsposition och sedan till ännu större makt genom kriget i Tjetjenien 1999.

Eftersom jag rapporterade från det kriget förväntade jag mig just den sorts fotografier som sedan kom från Butja och chockade världen. Jag hade sett hur ryska trupper systematiskt och med berått mod angrep civila. Jag hade rapporterat om försvinnanden, summariska avrättningar och våldtäkter. Jag hade sett städer och byar reduceras till betongskelett. Jag hade också sett soldater och befäl hyllas för att ha begått krigsbrott. Det var så Ryssland förde krig.

Medan Putin förberedde invasionen av Ukraina hotade USA med sanktioner. När sanktionerna väl blev verklighet framstod de som imponerande. På bara några dagar skars Ryssland av från de västerländska finansiella systemen, och storföretag – från McDonald’s och Coca-Cola till Apple och Ikea och olika bil-, tåg- och flygplanstillverkare – lämnade Ryssland. Arbetslösheten steg och rubeln störtdök, och trots regimens kontroll över informationen förekom panikförsäljningar. De flesta ryssar – de som använde större delen av sina inkomster till mat – kände direkt av de förödande effekterna av sanktionerna: levnadsomkostnaderna sköt omedelbart i höjden och livsnödvändiga läkemedel försvann från apoteken.

Men sedan tycktes rubeln hämta sig, framför allt eftersom regimens levebröd var gas- och oljeexport, inte multinationell affärsverksamhet. Västeuropeiska ledare sade att det skulle bli omöjligt att avstå den ryska gasen – med vilket de menade att det skulle bli väldigt dyrt. Bara mycket långsamt inledde västeuropéerna och USA arbetet med att stoppa importen av rysk energi. I skrivande stund är utsikten av att ett sådant stopp ska lyckas både otydlig och avlägsen. Om Ryssland tvingas sluta sälja gas och olja till väst skulle det innebära ett enormt slag mot dess ekonomi – men det kommer inte att stoppa Putin. Han kommer att fortsätta kriget vilken kostnaden än blir i pengar och människoliv. Navalnyj hade fel: brutalitet, herravälde, obegränsad makt är Putins yttersta mål. Rikedom är bara rov på vägen och medel att komma dit.

Den retorik som omger de västerländska sanktionerna mot Ryssland främjar ytterligare en felaktig uppfattning: att ekonomisk press skulle kunna påskynda regimens fall. Men ryssarna kommer inte att resa sig och störta regeringen eftersom protester är en osannolik reaktion på ekonomiska påfrestningar i en totalitär stat och eftersom protester skulle slås ner brutalt. Och det är inte heller troligt att eliten kommer att genomföra en palatskupp eftersom Putin styr sin regering som en maffiaklan, där de rika, om de blir pressade, snarare skulle tränga undan varandra för att komma närmare sin ”don” i stället för att konspirera för att störta honom.

Inget av detta är nyheter. Putin har både öppet sagt och visat oss vem han är och vad för slags system han har byggt. De flesta västerländska ledare och medier har vägrat lyssna och öppna sina ögon. Nu lägger Putin Ukraina i ruiner, river upp den säkerhetsordning som gällt sedan andra världskriget och hotar med kärnvapenkrig.

Om allt detta fortfarande verkar vara för otroligt för att vara sant så är det för att vi vägrar att inse det som vi egentligen redan vet.

