Matilda Källén: Artisterna räddade mossig semifinal

Den första gruppen i Melodifestivalens semifinal var knepig att bedöma på förhand, eftersom Alvaro Estrella eldiga ”Suave” och Anna Bergendahls stabila ”Higher power” hade ungefär samma finalpotential. Till sist blev det ändå Anna Bergendahls countrypop som höll för trycket och röstades vidare, som det trygga men, showmässigt, tråkigare valet. Hon fick sällskap av Tone Sekelius, vars självsäkerhet, framträdande och smått omoderna men klart klassiska schlagerlåt ”My way” utvecklats ordentligt sedan deltävlingen.

Efter andra omgången röstades även Theoz snällpoppiga ”Som du vill” vidare, tillsammans med min personliga semifavorit, Cazzi Opeias pastelliga ”I can't get enough”. Jag varken tror eller hoppas att den klår Cornelia Jakobs i finalen, men både låten och numret gör mig uppriktigt glad, och det är inte så lite.

Hur det nya programupplägget, där Andra chansen bytts ut mot en semifinal, egentligen fungerade? Jag kan hålla med SVT om att en semifinal förstärker slutspelskänslan mer än vad Andra chansen gjorde, men frågan är om två framlottade grupper gör tävlingen mer eller mindre rättvis. Tvivel finns, och inte bara för att jag gärna hade sett eld och brinnande rosor på finalscenen.

Lagom till semifinalen hade flera av artisterna uppdaterat sina nummer med ännu mer glitter, färg och, i Tone Sekelius fall, en dramatiskt röd galablåsa ämnad för stordåd. Jag hade unnat programmet samma utvecklingskurva, men nej. I jämförelse med första veckans apphärdsmälta har de efterföljande tävlingarna visserligen framstått som förstklassiga tv-produktioner. Programledarskämten och ett par av mellanakterna har därtill varit helt okej underhållande, i alla fall i stunden. Men formsäkra Oscar Zia och Farah Abadi har samtidigt behövt navigera, för att inte säga lyfta, en bitvis svajig produktion som knappast kommer att kvala in i programmets kollektiva minne.

Kontraproduktivt, kan man tycka, med tanke på det stora fokus som Melodifestivalen fortsätter att lägga på just det kollektiva minnet. Inte för att Hall of fame (eller Arvingarna) är en dålig idé per se. Men när semifinalens samtliga mellanakter tillägnas artistprestationer från tiden innan någon ens hört ordet millenniebugg kommer jag på mig själv med att sakna en släng 10-tals-edm, någon absurd sketch, eller åtminstone en mer blandad pausunderhållningskompott. Tävlingsbiten borträknad känns Melodifestivalen just nu mest som ett program om Melodifestivalens historia, och det skriker inte direkt framåtanda. Nej, att göra om Andra chansen till en semifinal räknas inte.

