Matilda Källén: Att skicka Cornelia Jakobs till Turin är det enda rätta

Cornelia Jakobs

Bakgrund: Heter egentligen Cornelia Jakobsdotter. Född i Nacka 1992. Började sjunga som barn och tävlade i Melodifestivalen med gruppen Love Generation 2011 och 2012. Efter att under flera år ha skrivit låtar åt andra artister bestämde hon sig 2018 för att släppa debutsingeln ”Late night stories”, som följts av ytterligare åtta singlar. Låten ”Weight of the world” var med i soundtracket till HBO-serien ”Björnstad” 2020. Fick flest röster av artisterna i Melodifestivalens första deltävling 2022.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision song contest i Turin, Italien. Sverige tävlar i den andra semifinalen den 12 maj. Finalens avgörs den 14 maj.

Cornelia om sin låt: ”Det mest underbara är att jag har skrivit den här låten med min bästa vän Isa Molin och en nyfunnen vän som har kommit att bli en av mina favoritmänniskor, David Zandén.”