Matilda Källén: Christine McVie hittade hittarnas hemlighet

Christine McVie föddes med efternamnet Perfect – och hon hatade det. Hon visste inte hur hon skulle kunna leva upp till förväntningarna.

Hon växte upp nära Birmingham i Storbritannien, där hon ägnade barndomen åt att studera klassisk musik, innan hon vid 15 års ålder fick upp ögonen för Fats Domino och rock’n’roll. Efter en vända på universitetet hamnade hon så småningom i London, där hon blev medlem i bluesbandet Chicken Shack.

Det var 1960-tal och huvudstaden var elektrisk; rock’n’roll-scenen blomstrade men var också mansdominerad. Trots det kände Christine McVie aldrig att hon stack ut, har hon berättat i intervjuer: ”Det kom naturligt för mig”.

Hon lämnade Chicken Shack 1969, när hon gifte sig med det konkurrerande bluesbandet Fleetwood Macs basist John McVie. Året därpå, efter att hon släppt sitt första soloalbum ”Christine Perfect”, plockades hon upp som keyboardist och sångerska i makens band. Då hade grundaren Peter Green just lämnat Fleetwood Mac, och det dröjde inte länge förrän Christine McVie kom att bli en viktig del av gruppen.

Under det tidiga 1970-talet gick Fleetwood Mac igenom en turbulent period, men Christine McVie förblev ett slags konstant – gruppens grundstomme. Efter flytten till USA och tillskotten i form av Stevie Nicks och Lindsey Buckingham kom bandet återigen på fötterna. Christine McVie har beskrivit perioden som sin favorittid med Fleetwood Mac.

– Vi bråkade ibland, men inget går upp mot musiken och intensiteten på scen, sade hon i en öppenhjärtig intervju med The Guardian i somras.

Under 1970-talet släppte bandet en rad hyllade album och hitlåtar som ”Over my head”, ”You make loving fun” och ”Don't stop” – alla skrivna av McVie.

Christine McVie 1969. Foto: News Licensing/MEGA

Som låtskrivare hade hon en oefterhärmlig fingertoppskänsla för melodier och popsånger med brett tilltal. De kretsade ofta kring kärlek och var inte sällan inspirerade av hennes eget liv, hennes relationer och stundvis stormiga relation med John, som slutade i skilsmässa 1976. Hon lovordades också som musiker. ”Englands främsta blueskvinna och pianist”, slog bandets trummis Mick Fleetwood fast – men McVie själv höll sig gärna utanför strålkastarljusen, såväl på som utanför scenen.

Samtidigt skrev hon inte under på bilden av sig själv som ”förkroppsligandet av rock'n'rollens sundhet”, som tidningen Rolling Stone en gång beskrev henne. Hon medgav att hon må ha varit Fletwood Macs mest återhållsamma medlem, men ”inte någon ängel”. I en intervju med BBC:s ”Desert island discs” 2017 avslöjade hon att hennes kanske mest uppskattade låt ”Songbird” kom till efter ”några linor kokain och en halv flaska champagne”.

Christine McVie och Stevie Nicks var bandmedlemmar i Fleetwood Mac. Foto: Dia Dipasupil

På 1980-talet släppte Christine McVie sitt andra soloalbum, och fortsatte mellan varven att skriva Fleetwood Mac-låtar med höga listplaceringar, däribland ”Everywhere” och ”Little lies” som hon skapade tillsammans med sin andra make, keyboardisten Eddy Quintela. Efter att hennes pappa hade gått bort bestämde hon sig för att lägga turnéhatten åt sidan, men hon förblev i bandet fram tills att de 1998 valdes in i Rock and roll hall of fame. Då tog hon ännu ett kliv bort från offentligheten. Hon lämnade Fleetwoood Mac, köpte ett hus på den engelska landsbygden, lät popskivorna samla damm och rattade in Classic FM.

”Vi älskade henne, så vi behövde släppa henne”, sade bandmedlemmen Stevie Nicks.

Lantlivet var fullt av hundar och frisk luft, men Christine McVie har också beskrivit perioden som dyster, inte minst efter att hon ramlade nedför en trappa och blev beroende av smärtstillande. Snart hade längtan efter musiken blivit för stor. 2013 klev hon åter upp på scenen med Fleetwood Mac – för första gången på 15 år och till fansens stora förtjusning. Återföreningen följdes 2017 av en duoskiva tillsammans med Lindsey Buckingham. Det blev Christine McVies sista album – inte perfekt, men ojämförligt. Som det mesta i livet.