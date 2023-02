Matilda Källén: De är bäst i Melodifestivalens andra deltävling

Wiktoria. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean och Wiktoria Johansson.

Bakgrund: Sångerska som debuterade i Lilla Melodifestivalen 2011. Har därefter ställt upp i stora tävlingen tre gånger – och tagit sig till final lika ofta: 2016, 2017 och 2019. Gjorde den svenska rösten till huvudkaraktären i Disneyfilmen ”Vaiana” och har sjungit duett med Michael Bolton. Släppte debutalbumet ”Exposed” 2021.

Artisten om låten: ”Det finaste som har hänt sedan jag var med förra gången är att jag har blivit kär, och det är vad låten handlar om.”

Telefonrösta: 099-20801 eller 099-90801

Så tycker Matilda: Wiktoria är en sådan där artist som i likhet med typ Victor Crone känns som att hon existerar i Melodifestivalens ”extended universe” och ingen annanstans. Det låter kanske deppigt, men tävlingsproffsen skall icke underskattas – de kan ju det här. När Wiktoria tar sin blåögda soulpop från Adeles regniga domäner till ett 80-talsuppvaktande discodansgolv kommer hon till och med undan med att pryda scenen med ett stort W i guld. Det blir ett glatt, glittrigt, fackmannamässigt nummer som nog kan leda rätt till final den här gången också.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Eden. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Eden – ”Comfortable”

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei och Julie Aagaard.

Bakgrund: Artist och tävlingsdebutant som slog igenom med personliga låtar på Tiktok. Tog sig till första fredagsfinalen i ”Idol” 2019 och släppte året därpå sin första singel ”Dina kuddar” tillsammans med tvillingsystern Alice. Är den första artisten i Melodifestivalens historia som definierar sig som bigender.

Artisten om låten: ”Det är en väldigt lugn låt med väldigt mycket känslor, lite sorglig.”

Telefonrösta: 099-20802 eller 099-90802

Så tycker Matilda: På kärleksballaden ”Comfortable” fångar Eden den där känslan, ni vet, när man VET att man borde göra slut men det är så himla bekvämt att skjuta upp det. Texten träffar i hjärtat, men inramningens spröda gitarr och svajiga röst matchar inte nivån. Strax innan jag börjar misstänka att Edens trick för att få låtens ”du” att själv välja dumpning är att älta så mycket som möjligt, får numret ett välbehövligt lyft av stråkar och strålkastare. Det räcker en bit men inte hela vägen, och snart har ”Comfortable” tagit den lika bekväma bakvägen ut.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sjua

Uje Brandelius. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Uje Brandelius – ”Grytan”

Låtskrivare: Uje Brandelius.

Bakgrund: Sångare, låtskrivare och radiopratare som ställer upp i Melodifestivalen för första gången. Startade musikkarriären i popbandet Doktor Kosmos på 90-talet. Släppte 2015 soloalbumet ”Spring, Uje, spring”, vilket senare blev titeln på en scenföreställning och en Guldbaggebelönad långfilm om Ujes liv med Parkinsons sjukdom.

Artisten om låten: ”Mitt bidrag handlar om … en gryta. Om mat och konflikthantering, och kärlek.”

Telefonrösta: 099-20803 eller 099-90803

Så tycker Matilda: Ända sedan Doktor Kosmos guldålder har Uje Brandelius varit proffs på att låta små detaljer berätta något större – om politik, sjukdom, kärlek. Så även på ”Grytan”, en låt om hur en bränd älggryta blir en påminnelse om kärlekens storhet, mitt i vardagens lilla oreda. Det snygga 70-talsinspirerade numret klaffar med temat: Medan Uje sänder live från ett persikofärgat kök får han sällskap på scen av flickvän och kompisar. Det hela är lika fint som oväntat i sammanhanget och går kanske inte vidare, men borde få göra det, just därför.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Femma

Panetoz. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Panetoz – ”On my way”

Låtskrivare: Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Nebeyu Baheru, Jimmy Jansson, Robert Norberg, Daniel Nzinga och Anders Wigelius.

Bakgrund: Stockholmskvintett som bildades redan 1997 men fick sitt stora genombrott med låten ”Dansa pausa” 2012. Debuterade i Melodifestivalen 2014 med finalbidraget ”Efter solsken” och ställde upp igen 2016, då med låten ”Håll om mig hårt”. Startade 2004 den fortfarande aktiva musikorganisationen Vägen ut i Jordbro söder om Stockholm.

Artisten om låten: ”Vi vill festa med er, och förhoppningsvis räcker det hela vägen till Eurovision.”

Telefonrösta: 099-20804 eller 099-90804

Så tycker Matilda: Panetoz dansar och verkar inte ha för avsikt att pausa. Trots att gruppen har lite samma vibb som ett gäng överentusiastiska fritidspedagoger som försöker peppa i gång tjugofem avigt inställda tweens på obligatorisk klassresa till Böda och vara ”nere med kidsen” med hjälp av rap och uttryck som just ”nere med kidsen” är det svårt att inte dras med i glädjen de utstrålar från scen. När de artigt frågar om jag kan ta chansen och ”shake body” känner jag till slut okej, den här gången då, men om det blir en upprepning återstår att se.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Tennessee Tears. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Tennessee Tears – ”Now I know”

Låtskrivare: Tilda Feuk, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Smålandsbaserad countryduo, bestående av Jonas Hermansson och Tilda Feuk, som debuterar i tävlingen. Blev i fjol blev den första gruppen att signas till Jill Johnssons skivbolag Jimajomo. Har spelat in mycket musik i Nashville och bland annat samarbetat med artister som Dave Roe (Johnny Cash) och Michael Rhodes (Emmylou Harris).

Artisten om låten: ”Det kommer att bli banjo, pedal steel-gitarr och ös.”

Telefonrösta: 099-20805 eller 099-90805

Så tycker Matilda: Jag vänder mig mot idén att mitt Småland skulle vara Sveriges Tennesse – i alla fall om ”Now I know” är vad som kommer ur mötet mellan Nashville och Åseda. Visst, Tennessee Tears gör stabil och hantverksmässigt skicklig countrypop med driv som säkerligen kan gå hem hos många bilägare och på en och annan after ski, men varken balladkomponenterna eller försöken att med kombinationen bas och banjo skapa stampvänlig refräng är min kopp moonshine. I stället kommer jag på mig själv med att sakna Anna Bergendahls cowboypop. Allt är förlåtet.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sexa

Maria Sur. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Maria Sur – ”Never give up”

Låtskrivare: Laurell Barker och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Sångerska från Ukraina som vid krigsutbrottet förra året var en av deltagarna i landets ”The voice”. Flydde tillsammans med sin mamma till Sverige, där hon fick kontakt med artisten Shirley Clamp och chansen att framföra Destiny’s Childs ”Survivor” på hjälpgalan ”Hela Sverige skramlar”. Har också släppt singeln ”That’s the way”.

Artisten om låten: ”Min låt kommer att berätta min historia.”

Telefonrösta: 099-20806 eller 099-90806

Så tycker Matilda: ”I'm not gonna break”, sjunger Maria Sur på ”Never give up” och håller sitt löfte. I grunden är hennes låt en ganska klassisk powerballad efter Eurovisionmall – ensam sångerska, dimma, dramatiska handgester – som hade kunnat försvinna i mängden om det inte hade varit för att hon lyckas förmedla ge aldrig upp-temat med äkta känsla. Vetskapen om vad hon gått igenom bidrar förstås, annat hade varit konstigt, men när kören kliver ur skuggorna och det visar sig att hon inte alls är ensam på scen borde även de mest cyniska bland oss få gåshud.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Theoz. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Theoz – ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström och Thomas G:son.

Bakgrund: 17-årig influerare och artist som i fjolårets tävling gick till final med låten ”Som du vill”. Medverkade i Melodifestivalen redan 2018, då som dansare till Samir & Viktors bidrag ”Shuffla”. Slog samma år igenom med egna singeln ”Het”, som har följts av flera ep:s och album. Har över 2 miljoner följare i sociala kanaler.

Artisten om låten: ”När det har med mig att göra blir det så klart dans, men det är ett väldigt coolt nummer också.”

Telefonrösta: 099-20807 eller 099-90807

Så tycker Matilda: Förra årets ”Som du vill” har fått en uppföljare till vilken Theoz plockat ihop exakt samma ingredienser men råkat tappa locket i bunken. Dansen är uppskruvad, tempot högre, refrängen om möjligt klistrigare och temat detsamma (”låt oss hänga hela natten”) men med vuxnare antydningar i mixen. Även scenkläderna har blivit mindre kuddrum, mer spontant musikalnummer i Axe/Date-indränkt skolkorridor. Liksom föregångaren kommer ”Mer av dig” knappast att dansa sig till en ESC-biljett, men däremot strömmas flitigt en kort men intensiv period.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.



Så går omröstningen till Tittarna röstar genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och utifrån det delas rösterna in i sju olika grupper. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp.

I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I varje omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger över telefon. Efter omgång 1 går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I omgång 2 röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal.

Resultatet baseras på hur tittargrupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster. Visa mer

De tävlar också i Melodifestivalen Tone Sekelius och Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods har redan gått vidare till final, medan Elov & Beny och Victor Crone har gått vidare till semifinal.

Deltävling 3, Lidköping 18/2

1 Paul Rey – ”Royals”

2 Casanovas – ”Så kommer känslorna tillbaka”

3 Melanie Wehbe – ”For the show”

4 Nordman – ”Släpp alla sorger”

5 Laurell – ”Sober”

6 Ida-Lova – ”Låt hela stan se på”

7 Marcus & Martinus – ”Air”

Deltävling 4, Malmö 25/2

1 Kiana – ”Where did you go”

2 Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

3 Smash Into Pieces – ”Six feet under”

4 Mariette – ”One day”

5 Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

6 Axel Schylström – ”Gorgeous”

7 Loreen – ”Tattoo”

Semifinalen äger rum i Örnsköldsvik den 4/3 och finalen i Stockholm den 11/3. Eurovision song contest sänds från Liverpool 9–13/5. Sverige tävlar i första semifinalen. Visa mer

