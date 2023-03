Matilda Källén: De går vidare i Melodifestivalens semifinal

Theoz. Foto: Alma Bengtsson/SVT

1. Theoz – ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström och Thomas G:son.

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01

Betyg: 2

Så tycker Matilda: I fjol gick Theoz ”Som du vill” till final via semifinalen, och allt talar för repris i år. Inte för att ”Mer av dig” är den av kvällens låtar som ligger högst på Spotify – vad det säger är oklart när även utröstade ”Mera mera mera” klättrar på listorna – men för att den, till min och tiotusentals föräldrars förtret, sätter sig som berget. På repetitionerna testar tonårsidolen en allvarligare uppsyn, men det är inte rätt väg att gå. Det här kräver hög energi, ultrabreda leenden och inte ens ett uns ironi.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Final

Mariette. Foto: Alma Bengtsson/SVT

2. Mariette – ”One day”

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson och Mariette.

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02

Betyg: 4

Så tycker Matilda: Till semifinalen har Mariette kryddat sitt beige nummer, som jag misstänker blev hennes fall i deltävlingen, med guld och fler dansare. Det behövdes, men frågan är om det räcker. Numrets smått håglösa yoga retreat-stämning går fortfarande lite i klinch med låten – en stabil, upplyftande popbit som precis klarar sig från att trilla över i för käck. Kanske blir kvällen en kamp mellan exen Mariette och Melanie Wehbe. Vem som går vidare? Här tror jag ändå att Mariette har en fördel som veteran.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Final

Victor Crone. Foto: Alma Bengtsson/SVT

3. Victor Crone – ”Diamonds”

Låtskrivare: Victor Crone, Peter Kvint och David Lindgren Zacharias.

Telefonrösta: 099-908 03 eller 099-208 03

Betyg: 3

Så tycker Matilda: Det är beklagligt att Victor Crone inte tagit till sig av mitt råd att bakgrundsdansare skulle ge numret en skjuts. Nu lämnar han ett för grunt avtryck, men medan ”Diamonds” pågår lyckas han i alla fall hålla intresset uppe med säker röst, fängslande blick och superlättillgänglig edm-pop om ögon som är som diamanter. Där och då vill man se mer, efteråt är känslan fluffig, som efter en aptitretare som inte riktigt retat. Finalvärdigt, visst, men med överhängande risk att det drunknar i konkurrensen.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Utslagen

Tennessee Tears. Foto: Alma Bengtsson/SVT

4. Tennessee Tears – ”Now I know”

Låtskrivare: Tilda Feuk, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard och Anderz Wrethov.

Telefonrösta: 099-908 04 eller 099-208 04

Betyg: 2

Så tycker Matilda: I år underskattade jag Tennessee Tears av samma skäl som jag i fjol underskattade Lisa Miskovsky. Även om de förstnämnda tydligare drar mot countrydoftande Nashville/”A star is born”-drömmar, delar artisterna en förkärlek för stampig roadtrippop som i min mapp lätt sorteras in under bakgrundsmusik utan udd, men som uppenbarligen fått mer framträdande positioner i andras mappar. Det oförargliga, breda tilltalet spelar in. Det här SKA vara omöjligt att störa sig på – och blir därför lite störigt.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Utslagen

Elov & Beny. Foto: Alma Bengtsson/SVT

5. Elov & Beny – ”Raggen går”

Låtskrivare: Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson, Kristian Wejshag och Johan Werner.

Telefonrösta: 099-908 05 eller 099-208 05

Betyg: 2

Så tycker Matilda: Elov & Benys PG 13-epadunk fortsätter att lämna mig med fler frågor än svar. Den senaste: Är Beny obekväm eller ett humoristiskt geni? Medan Elov går all in på buskis-minspelet och låtsaskör bil och låtsasköper korv med bröd som om han aldrig gjort annat verkar kumpanen antingen vilja sjunka genom scengolvet – eller spela en tydlig roll. Kanske är det här en intrikat sketch som går mig över huvudet? Kanske borde jag sluta överanalysera och hoppa in i baksätet? Nja, jag stannar nog i stan.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Utslagen

Melanie Wehbe. Foto: Alma Bengtsson/SVT

6. Melanie Wehbe – ”For the show”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, David Lindgren Zacharias och Melanie Wehbe.

Telefonrösta: 099-908 06 eller 099-208 06

Betyg: 4

Så tycker Matilda: ”Showen måste fortsätta”, sägs det – en uppmaning som i Melanie Wehbes fall helt duckar ångesten och i stället för med sig ren entusiasm. Inför semifinalen har hon landat ännu tryggare i sin nya roll som artist. Det märks inte bara på hur säkert hon sätter låten utan också på hur hon rör sig på scen, blickar i kamerorna, använder gester för att spela med numrets eldfängda inramning. Leendena stör allvaret, men har också en effekt så avväpnande att Friends arena fortsätter hägra vid horisonten.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Utslagen

Nordman. Foto: Alma Bengtsson/SVT

7. Nordman – ”Släpp alla sorger”

Låtskrivare: Thomas G:son och Jimmy Jansson.

Telefonrösta: 099-908 07 eller 099-208 07

Betyg: 3

Så tycker Matilda: Med nyckelharpan respektive mikrofonen i varsitt stadigt grepp har Mats Wester och Håkan Hemlin i Nordman vandrat ända till semifinal. Om de kommit fram till slutet? Jag tror inte det. Att storbildsskärmens hotfullt flaxande fåglar fått sällskap av tung rullande rök på scen passar med skogsråmusiken. Samtidigt gör det textens hoppfulla budskap än mer obegripligt. Men när Hemlin trots sin skrovliga mc-utstrålning kostar på sig ett litet, litet skutt blir det spretiga numret plötsligt charmigt.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Final

Kiana. Foto: Alma Bengtsson/SVT

8. Kiana – ”Where did you go”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Telefonrösta: 099-908 08 eller 099-208 08

Betyg: 3

Så tycker Matilda: Med skyhöga sparkar och säker röst imponerade 16-åriga Kiana i sin deltävling, där hon nästan, men bara nästan, lyckades knuffa årets rockband Smash Into Pieces från finalpallen. På repetitionerna går hon dock på småförkyld sparlåga, vilket sätter käppar i hjulen för en gräll cheerleader-poplåt som kräver kaxighet, inte kraxighet, för att ta sig fram. Men får hon ordning på både stämbanden och showkänslan lagom till lördagskvällen kan hon nog räkna med att skutta hem med en finalbiljett.

Tävlingsform:

Matilda tippar: Final

