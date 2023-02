Matilda Källén: De går vidare i Melodifestivalens tredje deltävling

Paul Rey. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Paul Rey – ”Royals”

Låtskrivare: LIAMOO, Dino Medanhodzic, Paul Rey och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Artist som tagit sig till final i Melodifestivalen två gånger förut, 2020 och 2021. Nådde som tonåring framgångar under artistnamnet P.J. Fick skivkontrakt 2015 och släppte två år senare singeln ”California dreaming” med Arman Cekin och Snoop Dogg. Var i fjol en av låtskrivarna bakom Cazzi Opeias finalbidrag ”I can't get enough”.

Artisten om låten: ”Tittarna kan förvänta sig fest, energi, röj … Paul Röj!”

Telefonrösta: 099-20801 eller 099-90801

Så tycker Matilda: Paul Rey satsar på scenshowen, och det är smart. Missförstå mig rätt: ”Royals” är en snygg låt som Rey säkert skulle kunna leverera felfritt mitt i natten. Men den riskerar samtidigt att drunkna bland tävlingens övriga skönsjungande män med renrakad pop och drömmar om att kombinera ESC med ett besök till Anfield – och där kan genomtänkt estetik och koreografi få den att sticka ut. Jag är inte ett fan av den övertydliga Avril Lavigne-punkigheten, men här finns i alla fall energi, och svarta tavlan-klottret blir till slut rätt charmigt.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Casanovas. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Casanovas – ”Så kommer känslorna tillbaka”

Låtskrivare: Mikael Karlsson och Henrik Sethsson.

Bakgrund: Tävlingsdebuterande dansband som bildades 1989. Liksom Laurell och Melanie Wehbe tar sångaren Henrik Sethsson klivet från låtskrivare (mest känd för Friends ”Lyssna till ditt hjärta” 2001) till artist i tävlingen. Under pandemin vann bandet Guldklaven för låten ”Mota Olle i grind (Amanda Lind)”, vars överskott skänktes till Musikerförbundets krisfond.

Artisten om låten: ”En upptempolåt som kommer att eka runt i kvarteren i Svea rikes långa land.”

Telefonrösta: 099-20802 eller 099-90802

Så tycker Matilda: Casanovas sångare Henrik Sethsson är inte bara bekväm på svenska dansbanor utan också i Melodifestivalen. Ur detta reser sig ”Så kommer känslorna tillbaka”, en ganska klassisk dansbandsschlagerlåt. Sväng finns, men överskuggas av stelbenta medelålders män på angivna platser som inte känns 100 procent ärliga när de påstår att känslorna är tillbaka. Casanovas försöker visserligen kompensera, med sammet och glitter, en touch dramatisk rockig powerballad och pyro, men det räcker inte för att ”bakgrundsband på buffé”-känslan ska försvinna.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sjua

Melanie Wehbe. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Melanie Wehbe – ”For the show”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, David Lindgren Zacharias och Melanie Wehbe.

Bakgrund: Tävlingsdebutant som tidigare etablerat sig som låtskrivare med flera kända svenska och internationella produktioner i cv:et, däribland ”Love is forever” som vann Dansk Melodi Grand Prix 2019 och ”Move” som vann Melodifestivalen året därpå. Uppträdde i fjol på stora scenen under avslutningskvällen av Stockholm Pride.

Artisten om låten: ”En väldigt personlig låt. Den börjar lite mysigt och intimt, och sedan växer den ut till en jättevacker konfettibomb.”

Telefonrösta: 099-20803 eller 099-90803

Så tycker Matilda: Det var ändå tur att Melanie Wehbe bestämde sig för att ta ett kliv från låtskriveriet för att själv prova vingarna som artist. Hon är nämligen väldigt charmig på scen, och med ”For the show” har hon dessutom en bra låt med en refräng som sätter sig och ett lagom dramatiskt nummer med glöd och steampunkig stämning. Det är svårt att ta allvaret på allvar när hon ler på sniskan, och jag önskar att hon vågade ta i ännu lite mer, men som helhet är det här ett stabilt bidrag – som kommer att glida rätt under radarn. Folktrorocken is coming.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sexa

Nordman. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Nordman – ”Släpp alla sorger”

Låtskrivare: Thomas G:son och Jimmy Jansson.

Bakgrund: Musikprojekt som bildades av riksspelmannen, producenten och låtskrivaren Mats Wester och sångaren Håkan Hemlin 1991. Sålde under 1990-talet över en miljon album, med hitlåtar som ”Vandraren” och ”Be mig”. Har tävlat, och tagit sig till final, i Melodifestivalen två gånger, 2005 och 2008. Medverkade förra året i ”Så mycket bättre”.

Artisten om låten: ”Jag hoppas att folk som lyssnar på det här kommer att känna hoppfullhet, energi och eufori.”

Telefonrösta: 099-20804 eller 099-90804

Så tycker Matilda: Mitt sexåriga jags favvoband Nordman är tillbaka – och uppfyller alla förväntningar. Raspig röst: Check. Oklara men tidsenliga anspelningar på svensk forntid och folktro: Javisst. Nyckelharpa: Det vet du. Som vore ”Släpp alla sorger” vikingarockmotsvarigheten till Lamottes ”Inga sorger” försöker de också peppa ledsna lyssnare med insiktsfulla rader som ”vi går vidare”. Korparna på skärmen och den giftgröna färgskalan får mig att undra om det egentligen är ett förtäckt hot, men jag tar det. Det här är märkligt, men jag kan inte titta bort.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Laurell. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Laurell – ”Sober”

Låtskrivare: Laurell Barker, Andreas ”Stone” Johansson, Thomas Stengaard och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Sångerska och låtskrivare som vunnit flera musikpriser i hemlandet Kanada. Flyttade till Malmö för kärleken. Blev 2019 den första kvinnliga låtskrivaren med tre bidrag i en Eurovisionfinal. Har också skrivit låtar till Melodifestivalen, i år Maria Surs ”Never give up”, och gör artistdebut i tävlingen. Hade en hitlåt med ”Habit” 2021.

Artisten om låten: ”Den handlar om en stor utekväll med kompisarna, där man inte har kommit i gång än och träffar en person som får en att känna ett större rus än man någonsin känt i livet.”

Telefonrösta: 099-20805 eller 099-90805

Så tycker Matilda: Laurells nummer är som hämtat ur en skev dröm: Stora nallebjörnar dansar runt i psykedelisk ljusshow. Flickrumsanspelningarna funkade för Cazzi Opeia i fjol men blir mer oklara här, särskilt ihop med textens på förhand omtalade referenser till rusningsmedel. Från mig får ni ingen moralpanik, jag kan bara inte skaka av mig känslan att det hela är ganska... pinsamt. Även låten, med sin lätta dancehallvurm, verkar ha fastnat i en annan tid, typ tidigt 10-tal. Det var i och för sig en kul tid, kanske borde jag sluta övertänka och bara dansa?

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Femma

Ida-Lova. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Ida-Lova – ”Låt hela stan se på”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Ida-Lova Lind och Andreas ”Giri” Lindbergh.

Bakgrund: 18-årig melodifestivaldebutant som slog igenom redan som 13-åring när hon framförde en version av Kents ”Utan dina andetag” på Svenska hjältar-galan 2017. Har sedan dess släppt åtta låtar, däribland ”Kan det vara kärlek?” och ”Samma gata”, samt debut-ep:n ”Hallå världen kan du stanna?” som kom förra året.

Artisten om låten: ”Det är en ballad som för mig känns väldigt mäktig. Den handlar om att våga leva.”

Telefonrösta: 099-20806 eller 099-90806

Så tycker Matilda: Saker man saknar efter 30: Förmågan att sluta övertänka och bara dansa. Energi. Och den där känslan av att allt är möjligt, långt innan studieskulder och månadens tredje Tinderdejt med en mediekille med otrygg anknytning. Någonstans gnager framtidsångesten, visst, men som tonåring är den lätt borttrollad. Just den känslan fångar Ida-Lova på sin fina popballad i Linnea Henriksson-stuk, till vilken hon släpat upp ett enormt tygsjok på scen. Allt behöver klaffa för att det här ska ta sig vidare, men jag väljer ändå att manifestera semifinal.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Marcus & Martinus. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Marcus & Martinus – ”Air”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Norsk duo bestående av tvillingarna Marcus och Martinus Gunnarsen. Slog igenom 2012 när de vann norska Melodi Grand Prix Junior med låten ”To dråper vann”. Vann tre år senare flera musikpriser för debutalbumet ”Hei” och singeln ”Elektrisk”. Har därefter släppt två album och en ep. Vann förra året svenska ”Masked singer”.

Artisten om låten: ”Det är en låt som egentligen har allt, den startar lugnt men har en fantastisk uppbyggnad.”

Telefonrösta: 099-20807 eller 099-90807

Så tycker Matilda: Minns ni när Marcus & Martinus studsade runt och sjöng ”Du gir meg støt når jeg tenker på deg” utan ett uns av målbrott? Jag med, eftersom det tyvärr är omöjligt att förtränga. Förmodligen till tvillingarnas stora förtret, med tanke på hur de på ”Air” anstränger sig för att sudda ut barnidolstämpeln. Med kombinationen svart, Harry Styles-iga smycken, laser och en modern låt där ”Elektrisk” blivit elektronisk dansmusik ger ansträngningen förvånansvärt mycket utdelning. ”Har jeg sjans hvis jeg smiler mot deg?” Ja, jag tror faktiskt det.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.



Så går omröstningen till Tittarna röstar genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och utifrån det delas rösterna in i sju olika grupper. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp.

I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I varje omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger över telefon. Efter omgång 1 går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I omgång 2 röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal.

Resultatet baseras på hur tittargrupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster. Visa mer

De tävlar också i Melodifestivalen Tone Sekelius, Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods, Maria Sur och Panetoz har redan gått vidare till final, medan Elov & Beny, Victor Crone, Theoz och Tennessee Tears har gått till semifinal.

Deltävling 4, Malmö 25/2

1 Kiana – ”Where did you go”

2 Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

3 Smash Into Pieces – ”Six feet under”

4 Mariette – ”One day”

5 Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

6 Axel Schylström – ”Gorgeous”

7 Loreen – ”Tattoo”

Semifinalen äger rum i Örnsköldsvik den 4/3 och finalen i Stockholm den 11/3. Eurovision song contest sänds från Liverpool 9–13/5. Sverige tävlar i första semifinalen. Visa mer

