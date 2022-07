Matilda Källén: Edvin Ryding skriver ett sympatiskt brev till framtiden

”Give me a day or two to think of something clever / To write myself a letter”, sjunger Billie Eilish på ”Happier than ever”, en av de många Tiktokkända låtar som den 19-åriga skådespelaren Edvin Ryding valt ut till sitt sommarprat.

Det är vad även Ryding försöker göra: skriva ett brev till sig själv. Eller en tidskapsel, som han säger, för att någon gång i framtiden när han blivit ”nostalgisk eller bitter” kunna blicka tillbaka på det år då hela hans liv ställdes på ända.

Rydings berättelse tar sin början för precis ett år sedan, den 1 juli 2021, när ungdomsserien ”Young royals” hade premiär på Netflix. I den spelar han den unga svenska prinsen Wilhelm, som skickas till en internatskola och inleder ett komplicerat kärleksförhållande med klasskompisen Simon. Serien blev genast en tittarsuccé, även långt utanför Sveriges gränser. Edvin Ryding beskriver hur följarna plötsligt trillade in på sociala medier, hur horder av människor följde efter honom i Paris, hur fans började tatuera in citat från serien på sina kroppar.

Den som inte följt ”Young royals” framgångsfärd över klotet kan nog få svårt att förstå Edvin Rydings berättelse som omvälvande. Samtidigt blir den mer än bara en redogörelse för ett specifikt händelseförlopp. Den blir också en många gånger intressant inblick i att plötsligt bli känd, eller framför allt: i att plötsligt bli känd som tonåring.

För Edvin Ryding beskriver inte bara framgångens sötma, utan också dess baksidor. Det som till en början framstår som smått skrytigt klag eller gymnasiefilosoferande över en egentligen ganska problemfri tillvaro (han är 19, låt honom) träder fram i ett annat ljus. Han beskriver glädjen över att serien gett människor modet att komma ut, men också obehaget i att ständigt behöva parera fans på gatan, och det dåliga samvetet som sedan kommer, för borde han inte bara vara tacksam över lovorden? Han beskriver framtidshopp, men också självtvivel och rädslan för att förlora sig själv och sin familj på framgångskuppen. En decemberdag läser han Avicii-biografin ”Tim” och kan känna igen sig. Där finns något ärligt och sympatiskt som dröjer sig kvar.

