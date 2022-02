Matilda Källén: Kändisskap går hem i Melodifestivalen

Förhandsfavoriten Anders Bagge fick flest röster i Melodifestivalens tredje tävling – och tog emot beskedet med glädjetårar. Hans låt ”Bigger than the universe” är väl svulstig, men också filmiskt storslagen på ett sätt som uppenbarligen trycker på känslonerver.

Inför kvällens deltävling har jag funderat på hur stor roll ett kändisskap från ett annat sammanhang – sociala medier, musiktävlingspaneler – spelar för att gå vidare i tävlingen. Både förra veckans och kvällens resultat visar att det nog inte är oviktigt. Bagges pampiga låt förtjänade att gå vidare, och hans ödmjukhet är svår att inte smälta inför, men första finalist? Det här är visserligen ett underhållningsprogram, och att se redan kända personer träda in i oväntade roller är underhållande. Så länge en värdig vinnare röstas till Turin är kändisvurmen inte bara väntad, den är okej.

Å andra sidan blev den forne ”Let's dance”-deltagaren Lancelot utan både final- och semifinalplats. I stället gick den andra finalplatsen till Faith Kakembo, vilket var mer av en skräll i min bok. Hennes ballad ”Freedom” är vacker, men lyfter inte från marken. Jag står fast vid att Cazzi Opeias ”I can't get enough” var kvällens bästa låt. Tur då att den gick till semifinal. Det gjorde också Lisa Miskovsky med ”Best to come” – en habil singer/songwriter-dänga med driv.

I övrigt flöt kvällens program på utan att möta några större vägbulor, med undantag för när Farah Abadi kallade Anders Bagge för Andreas. Appen fungerade, Oscar Zia har blivit någorlunda varm i kläderna och Farah levererade inte bara grodor, utan också rogivande storasysterstämning bakom scen. Komikern Johanna Nordström hoppade därtill in som ”comic relief” – med den äran. Jag har alltid uppskattat hennes lite torra humor och spelat virriga energi, som matchade Oscar Zias bättre än förra veckans sidekick Eva Rydberg.

Annars var Johanna Nordströms stående skämt att jämföra Oscar Zia med Frans, artisten som brädade honom i finalen 2016. Passande, med tanke på att ett genomgående tema i årets tävling är just metahumor på programmets bekostnad. Det präglar manuset, men framför allt docksketcherna. Förra veckan: Lista över skandaler i tävlingen. Den här veckan: Lista över kritik mot tävlingen. Missförstå mig rätt: Jag är en ivrig förespråkare av (lättsam) självförnedring. Men nu har vi nått en punkt där jag börjar känna mig lite orolig för Melodifestivalens självförtroende. You good? Behöver ni gå en kurs i självpepp hos Tone Sekelius?

