Matilda Källén: Klara Hammarströms fantasy-edm kan bli farlig i finalen

Finalisterna är samlade och slutspelet kan – äntligen – ta vid. Efter en vecka med ett lika spretigt som svårtippat startfält blev den första artisten att skickas direkt till final från Melodifestivalens sista deltävling Klara Hammarström med låten ”Run to the hills” – ett fantasyepos i edm-skrud med tillräckligt mycket liv och Tiktok-kompatibilitet för att kunna bli farlig även i finalen.

Under veckan som gått har vissa ifrågasatt förra helgens resultat, eftersom åldergrupperna röstade så spretigt – ett rykte som avfärdats av SVT. Ikväll fick Twitterkonspiratörerna inte samma vatten på sin kvarn. Att duon Medina blev andra finalist med sin gungiga, blåsstompiga flaklåt ”In i dimman” kom inte som en jätteöverraskning. Då var Lillasysters semifinalplats något mer oväntad. ”Till our days are over” är poppig rock i störigaste laget, men bandet har många fans och är härligt känslosamma både på och bakom scen. De fick sällskap av semifinalisten Anna Bergendahl, vars framträdande till låten ”Higher power” satt som en countrysmäck.

Runt artistframträdandena lunkade programmet på i skapligt underhållande takt. Efter en matförgiftning var Farah Abadi turligt nog på benen igen, Oscar Zia var i högform (inte minst när han vände sig till Gitte Hænnings Jönssonligan-boostade 60-talsdänga ”Tag med ud og fisk” för att sammanfatta sina programledarveckor) och stämningen i Friends arena uppsluppen – omständigheterna till trots. Med tanke på det som skett i världen sedan förra veckans tävling hade jag förväntat mig fler referenser till Rysslands invasion av Ukraina än en Radiohjälpen-uppmaning och Lillasyster-sångarens gulblå naglar. Särskilt med tanke på att utvecklingen också påverkat Eurovision song contest, vars arrangör EBU först meddelade att Ryssland var välkomna att delta och sedan, efter kritik från både artister och public service-bolag som SVT, backade från beslutet. Men showen måste fortsätta.

Eurovision fick ändå plats i kvällens program. Mellanaktens italienska låtpotpurri, som kulminerade i en smått fantastisk översatt version av ”Avundsjuk” framförd av Nanne själv, fungerade inte bara som en hyllning till Zias pappa, utan också som ett slags uppvärmning inför majresan till Turin.

Vem som tar sig dit vet vi först om två veckor. Efter att ha sett samtliga av årets bidrag kan jag konstatera att upploppet är spretigt, och att det är som sig bör. Jag står också fast vid att Cornelia Jakobs, vars ”Hold me closer” tog henne till final redan i deltävling ett, har både bäst låt och stor chans att få spilla sitt hjärta över publiken i PalaOlimpico.

