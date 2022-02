Matilda Källén: Så bra är bidragen i Melodifestivalens första deltävling

Malou Prytz. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Malou Prytz – ”Bananas”

Låtskrivare: Alice Gernandt, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb och Linnea Deb.

Bakgrund: Det blir tredje gången gillt för Malou Prytz, som slog igenom som 15-åring i Melodifestivalen 2019. Bidraget ”I do me” slutade på en tolfte plats i finalen. Ett år senare återvände hon till tävlingen med ”Ballerina”, som slogs ut i Andra chansen. Hon har också släppt en ep och samarbetat med artisten Millé i Tyskland.

Artisten om låten: ”Den är lite annorlunda mot det jag har släppt tidigare, vilket ska bli både spännande och intressant.”

Så tycker Matilda: När generation Z hävdar att 00-talet blivit trendigt igen är det nog inte riktigt det här de menar. På ”Bananas” har Malou Prytz lämnat förrförra årets Sia-osande powerballad ”Ballerina” långt bakom sig och ersatt den med ett tonårsrevolterande Ace Wilder-nummer, som med sin 80-talsestetik och käckt uppstudsiga poprock anno 2005 (?) känns förvånansvärt utdaterat. Temat, att strunta i regler och tillåta sig att agera (lite lagom) galet, sätter i och för sig en passande ton för en melodifestival i pandemirestriktionernas slutskede.

Theoz. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Theoz – ”Som du vill”

Låtskrivare: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: 16-årig debutant och årets yngsta tävlande. Känd som en av Sveriges mest populära influerare, med över två miljoner följare i sociala kanaler, är Theoz också skådespelare och sångare. 2018 fick den då 12-åriga artisten en hit med låten ”Het”. Samma år medverkande han i Melodifestivalen som dansare till Samir & Viktors ”Shuffla”.

Artisten om låten: ”Väldigt mycket show och glädje men också dans, så klart. Låten handlar om kärlek.”

Så tycker Matilda: Sedan Theoz släppte låten ”Het” har han vuxit upp – någorlunda – och tur är väl det. I stället för Markus & Martinus-lågstadiepop försöker han sig nu på att göra ett slags Victor Leksell, fast i melodifestivalanpassad schlagerskrud. Det är en övergång som funkar, särskilt som han inte gjort en Miley Cyrus-helomvändning utan lär fortsätta tilltala sina yngre fans. ”Som du vill” är en barnvänlig men knappast plojig låt med kul dansnummer, funkig slinga och en refräng som fastnar, men riskerar att driva en till vansinnets brant.

Shirley Clamp. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Shirley Clamp – ”Let there be angels”

Låtskrivare: Mats Tärnfors, Pelle Nylén, Shirley Clamp och Jakob Skarin.

Bakgrund: Inledde sin Melodifestivalkarriär som körsångerska och debuterade som soloartist i tävlingen med låten ”Mr Memory” 2003. Genombrottet kom när hennes bidrag ”Min kärlek” tog silver året därpå. Sedan dess har hon släppt fyra album och medverkat i Melodifestivalen fem gånger, senast 2014. Förra året var hon en av tävlingens programledare.

Artisten om låten: ”Det är en powerballad, och det har jag längtat efter. Förvänta er en stor låt med en hoppfull, vacker text.”

Så tycker Matilda: När Shirley Clamp återvänder till tävlingen för sjätte gången gör hon det med en låt som känns helt väntad. Visst finns det något tryggt i det. ”Let there be angels” är en powerballad enligt konstens alla regler, som levereras med känsla (och vind) och som hade kunnat passa som en del i ett större sammanhang, som pampigt musikalnummer eller soundtracket till Disneyfilmens förlösande vändpunkt. I Melodifestivalen lär den dock inte få något sagoslut, här lyfter varken låten eller numret från mängden.

Omar Rudberg. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Omar Rudberg – ”Moving like that”

Låtskrivare: Omar Rudberg, Gustav Blomberg, Amanda Kongshaug och Kristin Marie.

Bakgrund: Artist, låtskrivare och skådespelare med en bakgrund i pojkbandet FO&O, som norpade en finalplats i Melodifestivalen 2017. Två år senare medverkade Rudberg som soloartist, men röstades inte vidare. I fjol var han aktuell som en av huvudrollsinnehavarna i Netflixserien ”Young royals”, vars andra säsong spelas in i år.

Artisten om låten: ”Väldigt dansvänlig, glad och somrig.”

Så tycker Matilda: Är ”Moving like that” Omar Rudbergs chans till revansch efter att ”Om om och om igen” röstades ut i deltävlingen 2019? Jag tror det. Att han nu sjunger på engelska i stället för svenska och har en rolig koreografi (plus en mindre förvirrande låttitel) förbättrar oddsen. Om de svarta glittriga scenkläderna gör detsamma återstår att se, men de är åtminstone iögonfallande. Låten, byggd av mjuk, rytmisk pop med latinostråk, når visserligen inte samma gåshudshöjder som den där The Ark-covern i ”Young royals”, men det är mycket begärt.

Danne Stråhed. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Danne Stråhed – ”Hallabaloo”

Låtskrivare: Danne Stråhed, Fredrik Andersson och Erik Stenhammar.

Bakgrund: Folkkär artist från Skåne som varit aktiv sedan mitten av 70-talet och haft flera ettor på Svensktoppen. Med sina band Chinox och Änglabarn agerade han förband åt bland andra AC/DC och Queen. 1993 fick han en hit med låten ”När en flicka talar skånska”. Genom karriären har han inspirerats av både svensk folkmusik, Karibien och amerikansk söder.

Artisten om låten: ”Jag tror att man kommer att vilja dansa till vår låt, den är glad och har en positiv energi.”

Så tycker Matilda: Så fort Danne Stråhed med band bjuder upp till skånsk dansbandsreggae och sjunger att ”det är hallaballoo” står det klart vad vi har att göra med: årets motsvarighet till ”Rena rama ding dong” eller ”Guld och gröna skogar”. Låten skulle med andra ord kunna ta sig till både semi, sjuåringens Spotifylista och längre ändå. Men trots sin somriga utstrålning och sitt rätt härliga ”skit i karriären och bli konstnär”-budskap (ett slags boomer-syskon till Malou Prytz ”Bananas”) blir gunget snart mer enformigt än medryckande.

Cornelia Jakobs. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Cornelia Jakobs – ”Hold me closer”

Låtskrivare: Isa Molin, David Zandén och Cornelia Jakobsdotter.

Bakgrund: Började sjunga som barn och tävlade i Melodifestivalen med gruppen Love Generation 2011 och 2012. Efter att under flera år ha skrivit låtar åt andra bestämde hon sig 2018 för att släppa debutsingeln ”Late night stories”, som följts av ytterligare åtta singlar. Låten ”Weight of the world” var med i soundtracket till HBO-serien ”Björnstad” 2020.

Artisten om låten: ”Det mest underbara är att jag har skrivit den här låten med min bästa vän.”

Så tycker Matilda: Om de flesta av deltävlingens artister har låtar som tematiskt fokuserar på postpandemi-hopp och olika typer av självförverkligande så väljer Cornelia Jakobs en annan väg – och det är uppfriskande. Den olyckliga kärleken har ju funnits kvar, oavsett restriktioner, och i Jakobs händer bäddas den i fin pop med känslorna utanpå. Numret bidrar till stämningen, intimt och dämpat så när som på en fullmåne i tyg som lyser upp i olika färger. ”Hold me closer” är tävlingens hittills bästa låt och jag hoppas att det räcker hela vägen.

Robin Bengtsson. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Robin Bengtsson – ”Innocent love”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg och Sebastian Atas.

Bakgrund: Tidigare vinnare som ställer upp för fjärde gången. Han blev känd i ”Idol” 2008 och har sedan dess varit verksam som artist, låtskrivare och ”Let's dance”-deltagare. Melodifestivaldebuten kom 2016 och året därpå slutade han på en femteplats i Eurovision i Ukraina med låten ”I can't go on”. 2020 tog han sig till final med bidraget ”Take a chance”.

Artisten om låten: ”Det är en arena-pop-rock-låt. Jag tänker att det kommer att bli väldigt mycket show.”

Så tycker Matilda: Robin Bengtsson har varit med förut, och det märks. Han har rösten, poserna och en alldeles lagom självsäker fattning om micken. Därtill har han en rak, klassisk poplåt med en upplivande refräng och en hitpotential som skulle kunna ta honom hela vägen till Juventus hemort och en andra omgång Eurovision. Vad har han inte? Möjligen något som sticker ut från den renrakade popmall han så tydligt följer. Han sparkar visserligen på mickstativet litegrann, och försöker sig på någon sorts danssnurr på golvet, men i övrigt går han knappast ”bananas”.

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.

