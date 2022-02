Matilda Källén: Så bra är låtarna i Melodifestivalens andra deltävling

Liamoo. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Liamoo – ”Bluffin”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic och Ali Jammali.

Bakgrund: Rappare, sångare och modell som vann TV4:s ”Idol” 2016. Första gången han ställde upp i Melodifestivalen var 2018, då raplåten ”Last breath” slutade på sjätte plats i finalen. Året därpå tog han brons i musiktävlingen med Hanna Ferm-duetten ”Hold you”. Han har släppt totalt tio singlar och en ep.

Artisten om låten: ”Det är en låt med puls, hjärta – och frågor och svar samtidigt.”

Telefonrösta: 099-20801 eller 099-90801

Så tycker Matilda: Liamoo är tillbaka i tävlingen, utan duettpartner, med en fuckboy-bikt för mörka, pulserande klubbgolv. Kostymen är stor och ambitionerna högt satta, men han lyckas göra bidraget – modernt och hypnotiserande med snygga effekter – till sitt eget. ”Bluffin” är utan tvekan kvällens starkaste låt, men den dras ner av att numret, centrerat kring bara Liamoo framför bilder på Liamoo (?), inte riktigt matchar stämningen. Tävlingen strösslar ofta för frikostigt med bakgrundsdansare, men här hade de kunnat lyfta en underväldigande scenshow.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Niello & Lisa Ajax. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Niello & Lisa Ajax – ”Tror du att jag bryr mig”

Låtskrivare: Yvonne Dahlbom, Niklas ”Niello” Grahn Linroth och Jesper Welander.

Bakgrund: Duo som släppte låten ”Ingen annan” sommaren 2021. Lisa Ajax slog igenom som ”Idol”-vinnare 2014 och har sedan dess tagit sig till final i Melodifestivalen hela tre gånger, senast 2019. Niello, som fick sitt genombrott med singeln ”Legenden” 2013, har tidigare samarbetat med artister som Danny Saucedo och Robin Stjernberg.

Artisten om låten: ”Det är attityd i låten och den är lite kaxig men med en glad känsla.”

Telefonrösta: 099-20802 eller 099-90802

Så tycker Matilda: När Niello och Lisa Ajax begår duett ställs killarna mot tjejerna i ett slags samtida, kärlekskrass version av ”Summer nights”. Musikaliskt samtida, i alla fall. Själva scenen har av någon outgrundlig anledning förlagts till en hårsalong med sladdtelefoner, där färgskalan går i pastelligt blått och rosa. Det är kanske en lek med könsroller och ”det kanske makear sense”, för att citera Niello. Jag tvivlar, men inte på att låtens motvilligt medryckande Norlie & KKV-pop kan ta den till både slutspel och idog P3-rotation.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Samira Manners. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Samira Manners – ”I want to be loved”

Låtskrivare: Samira Manners och Fredrik Andersson.

Bakgrund: 21-årig melodifestivaldebutant från Svedala, med en pappa från England. Hennes hyllade debutsingel ”Do it all again” släpptes 2020 och följdes av ytterligare tre singlar. Hon läser singer/songwriter-linjen på Musikhögskolan i Malmö och har nämnt Tracy Chapman och Maisie Peters som några av sina främsta musikaliska förebilder.

Artisten om låten: ”Det är en ganska personlig låt, som många jag skriver. Den handlar om att man vill bli älskad och omtyckt.”

Telefonrösta: 099-20803 eller 099-90803

Så tycker Matilda: När Samira Manners stirrar in i kameran och upprepar att hon vill bli älskad är det svårt att inte vända bort blicken. Det finns något naket över hennes indieballad, framförd på oemotståndlig Lily Allen-brittiska; som att man råkat läsa någons privata tankar eller som att hon lyckats destillera känslorna på bussen hem från dumpningen: råa och ältande. Greppet tappar kraft någonstans runt kärleksbedjan #15, men ”I want to be loved” är överlag en effektfull och för Melodifestivalen ganska ovanlig låt. Det välkomnas, men frågan är om det räcker.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Femma

Alvaro Estrella. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Alvaro Estrella – ”Suave ”

Låtskrivare: Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb och Alvaro Estrella.

Bakgrund: Artist, dansare och körsångare som inledde sin melodifestivalkarriär genom att dansa och köra bakom bland andra Danny Saucedo och Eric Saade. Han debuterade som artist i tävlingen 2014 och återvände 2020 och 2021, senast med finallåten ”Bailá bailá”. Därutöver har han synts i flera musikaler, som ”West side story” och ”Saturday night fever”.

Artisten om låten: ”Den är sexig, fartfylld och glad och kommer att få hela arenan att koka.”

Telefonrösta: 099-20804 eller 099-90804

Så tycker Matilda: Knappt ett år efter att hans ”Bailá bailá” snodde åt sig en finalplats är Alvaro Estrella tillbaka med ett nummer där latinoinfluenserna skruvats upp ytterligare några varv. Det är röda rosor som brinner, det är eld på golvet, det är leende bakgrundsdansare som salsaklappar sig fram i Bruno Mars-hattar och purpurkostymer. Kitschigt? Absolut. Men också en underhållande och passande inramning till låten, vars blinkningar och nödrim hade kunnat bli genanta men håller sig på rätt sida självdistansen. Svänget går inte heller att förneka.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Browsing Collection. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Browsing Collection – ”Face in the crowd”

Låtskrivare: Carolina Karlsson, Mimi Brander, Moa Lenngren, Nora Lenngren, Sandra Bjurman och Jimmy Wahlsteen.

Bakgrund: Melodifestivaldebuterande rockband från Skövde som bildades 2008. Genom åren har kvartetten släppt flera album, spelat på Sweden Rock och turnerat i Europa och Sydkorea. 2015 skrev de ett bidrag till Minimello. Bland bandets förebilder finns The Sounds, Ebba Grön och hårdrocksgruppen Crucified Barbara, som deltog i Melodifestivalen 2010.

Artisten om låten: ”En riktig punkig rockdänga. Vi kommer att bjuda er på en jäkla show.”

Telefonrösta: 099-20805 eller 099-90805

Så tycker Matilda: Browsing Collection är startfältets första rockband, men inte det sista. Genrens ställning i tävlingen går i vågor och med Måneskins Eurovisionvinst färskt i minnet verkar den nu se ett uppsving. I stället för italienare i kajal: fyra tjejer från Skövde. Det är förstås en uppfriskande uppställning. Detsamma gäller tyvärr inte låten, vars snällhårda 00-talsrock med poprefräng för tankarna till Hultsfredsfestivalens Rookiescen. Att väggen bakom bandet prytts med ”Stay strong and just as loud”-affischer på sniskan säger egentligen det mesta.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit

Matilda tippar: Sjua

John Lundvik. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. John Lundvik – ”Änglavakt”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors och John Lundvik.

Bakgrund: Tidigare vinnare som startade karriären med att skriva filmmusik och låtar till andra artister, däribland ”When you tell the world you’re mine” som spelades på kronprinsessans bröllop. Han slog igenom som soloartist i Melodifestivalen 2018 och vann året därpå hela tävlingen med ”Too late for love”, som tog sig till en femte plats i Eurovision.

Artisten om låten: ”Ett soundtrack för alla människor som är där för varandra i vått och torrt.”

Telefonrösta: 099-20806 eller 099-90806

Så tycker Matilda: Att byta engelska mot svenska kan absolut vara ett framgångsrecept, titta bara på Danny. Men när John Lundvik gör detsamma känns det mindre som att han hittat hem och mer som att han tappat bort skorna. Frågorna hopas. Varför ändra ett vinnande koncept? Är texten poetisk, pretentiös eller bara pajig? Om ”Too late for love” var en poplåt för Hollywood är ”Änglavakt” snarare en klichétung ballad för svenska romantiska komedier. Han tar sig nog vidare ändå, med stark röst, känt namn och avväpnande leende, men det blir ett nej från mig.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Tone Sekelius. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Tone Sekelius – ”My way”

Låtskrivare: Anderz Wrethov och Tone Sekelius.

Bakgrund: Artist och populär vloggare med över 300 000 prenumeranter på Youtube som också är den första transpersonen att tävla i Melodifestivalen. 2017 släppte hon både debutsingeln ”Awakening” och Stockholm Prides officiella låt ”One more in the crowd”. Medverkade i fjol i en dokumentärfilm om sitt liv och sin erfarenhet av att komma ut som trans.

Artisten om låten: ”En mäktig upptempo-poplåt. Den lyfter orättvisor i världen och uppmuntrar en till att gå sin egen väg.”

Telefonrösta: 099-20807 eller 099-90807

Så tycker Matilda: Tone Sekelius är långt ifrån ensam om att ha varit med om att skriva sin egen låt, men till skillnad från många andra av tävlingens artister har hon faktiskt intressanta erfarenheter att förmedla. Synd bara att de slarvas bort, någonstans mellan medioker schlagerpop med passerat utgångsdatum och en röst som inte alltid bär. Stråkar, imponerande höga klackar och ett spektakulärt ombyte från trenchcoat med släp (ge mig designerns namn, tack) till galaklänning med slits gör sitt för att lyfta numret, men det håller inte hela vägen.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sexa

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.

Så går omröstningen till Tittarna kan rösta genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och rösterna delas in i sju åldersgrupper: 3-9 år, 10-15 år, 16-29 år, 30-44 år, 45-59 år, 60-74 år och 75+ år. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp. I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I vardera omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger per telefonnummer. I första omgången går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I andra omgången röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal. Resultatet baseras på hur tittargrupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster. Visa mer

De tävlar också i Melodifestivalen 2022 Deltävling 3, Avicii arena, Stockholm 19/2 Cazzo Opeia – ”I can't get enough” Lancelot – ”Lyckligt slut” Lisa Miskovsky: ”Best to come ” Tribe Friday – ”Shut me up” Faith Kakembo – ”Freedom” Linda Bengtzing – ”Fyrfaldigt hurra!” Anders Bagge – ”Bigger than the universe” Deltävling 4, Friends arena, Stockholm 26/2 Anna Bergendahl – ”Higher power” Lillasyster – ”Till our days are over” Malin Christin – ”Synd om dig” Tenori – ”La stella” Medina – ”In i dimman” Angelino – ”The end” Klara Hammarström – ”Run to the hills” Har gått vidare till final Cornelia Jakobs – ”Hold me closer”

Robin Bengtsson – ”Innocent love” Har gått vidare till semifinal Theoz – ”Som du vill”

Danne Stråhed – ”Hallabaloo” Semifinalen äger rum 5/3 och finalen 12/3. Eurovision sänds från Turin i Italien 10–14/5. Visa mer

Läs mer:

Tone Sekelius: ”Jag vill verkligen bli artist”

Eva Rydberg: ”Barn kom och ringde på dörren”