Matilda Källén: Så bra är låtarna i Melodifestivalens första deltävling

De tävlar också i Melodifestivalen

Deltävling 2, Linköping 11/2

1 Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

2 Eden – ”Comfortable”

3 Uje Brandelius – ”Grytan”

4 Panetoz – ”On my way”

5 Tennessee Tears – ”Now I know”

6 Maria Sur – ”Never give up”

7 Theoz – ”Mer av dig”

Deltävling 3, Lidköping 18/2

1 Paul Rey – ”Royals”

2 Casanovas – ”Så kommer känslorna tillbaka”

3 Melanie Wehbe – ”For the show”

4 Nordman – ”Släpp alla sorger”

5 Laurell – ”Sober”

6 Ida-Lova – ”Låt hela stan se på”

7 Marcus & Martinus – ”Air”

Deltävling 4, Malmö 25/2

1 Kiana – ”Where did you go”

2 Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

3 Smash Into Pieces – ”Six feet under”

4 Mariette – ”One day”

5 Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

6 Axel Schylström – ”Gorgeous”

7 Loreen – ”Tattoo”

Semifinalen äger rum i Örnsköldsvik den 4/3 och finalen i Stockholm den 11/3. Eurovision song contest sänds från Liverpool 9–13/5. Sverige tävlar i första semifinalen.