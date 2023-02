Matilda Källén: Så bra är låtarna i sista deltävlingen

Kiana. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Kiana – ”Where did you go”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Kiana Blanckert fyller melodifestivalmyndig – 16 – samma dag som hon debuterar i tävlingen. Hon kom på andra plats i ”Talang” 2021 och har också skådespelat som Pippi på Junibacken samt i flera föreställningar på Intiman, däribland ”Ronja Rövardotter”. Är just nu en av två skådespelare som spelar Dorothy i musikalen ”Trollkarlen från Oz”.

Artisten om låten: ”Min låt är väldigt upptempo och har mycket power i sig. Och det är en dansglad låt, så jag hoppas att jag får folk att börja dansa med den.”

Så tycker Matilda: Kiana är yngst i startfältet, men gör sitt bästa för att trotsa förväntningarna. Att numret famlar lite, som om det inte kunnat bestämma sig för om det ska ta hela klivet in i vuxenvärlden och i stället fastnat i gränslandet mellan djärvt och skolavslutningsframträdande, och låten är (stabil men) identitetslös pop spelar mindre roll när Kianas röst och scennärvaro skvallrar om att vi kan ha med en Zara Larsson i vardande att göra. Jag spår en återkomst till tävlingen redan nästa år, men hoppas att hon sätter ribban högre än så.

Betyg: 3

Matilda tippar: Femma

Signe & Hjördis. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

Låtskrivare: Myra Granberg, Jimmy Jansson och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Systrarna Signe och Hjördis Bornemark, 16 respektive 19 år, är döttrar till barnmusikproducenten Dan Bornemark och barnbarn till den kända kompositören Gullan Bornemark, vars skiva ”Mina egna favoriter” (2018) de båda medverkat på. Vid sidan av debuten i Melodifestivalen går de på musikgymnasium. Låten är döpt efter Schweiz nationalblomma.

Artisten om låten: ”Det är en väldigt varm, fin och innerlig låt, och man kan säga att den är väldigt folkpoppig.”

Så tycker Matilda: Att låta traditionell folkmusik möta pop är långt ifrån ett nytt koncept i Melodifestivalen (lex ”Genom eld och vatten”). När Signe & Hjördis ger sig in i leken blir resultatet vänare än när Nordman tog raspig ton till korpar och nyckelharpa, men också... konstigare. Medan låten landar någonstans mellan Myra Granberg-pop, visa och ”Rosa helikopter”, landar texten i en svårsmält hyllning till fornstora dar. Kalla mig gnällig millennial, men jag kan inte heller låta bli att undra vilka ”gamla minnen” Signe & Hjördis har att ”skåla för”?

Betyg: 2

Matilda tippar: Sjua

Smash Into Pieces. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Smash Into Pieces – ”Six feet under”

Låtskrivare: Chris Adam, Per Bergquist, Joy Deb, Linnea Deb, Benjamin Jennebo, Andreas ”Giri” Lindbergh och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Rockgrupp från Örebro som består av Chris Adam Hedman Sörbye, Per Bergquist, Benjamin Jennebo och anonyma The Apocalypse DJ. Bildades 2008 och släppte debutalbumet ”Unbreakable” 2013. Sjätte skivan ”Disconnect” kom förra året. Har turnerat i såväl USA som Japan samt varit förband åt Evanescence. Kallar sin musik för electrorock.

Artisten om låten: ”Målet med vårt bidrag är att tv-tittarna ska känna som att de är på vår liveshow.”

Så tycker Matilda: Smash Into Pieces är årets enda rockband, och bara det banar väg för semi. Ribban låg visserligen på golvet, men de är bättre än förra årets token-rockare Lillasyster. Samtidigt väcker ”Six feet under” en rad minnen som gärna hade fått förbli i arkiven, av millennieskiftsband som Linkin Park och Papa Roach, b-filmer om att kastas in i datorspel och metalbands samt dj:s konstiga vurm för masker. Med skillnaden att Smash Into Pieces inkognito-trummis väcker exakt noll nyfikenhet. Nej, det blir ingen ”Jakten på The Apocalype DJ” från Spotify Dok.

Betyg: 2

Matilda tippar: Semifinal

Mariette. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Mariette – ”One day”

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson och Mariette.

Bakgrund: Artist som inledde karriären i ”Sikta mot stjärnorna” och kom på en fjärde plats i ”Idol” 2009. Debuterade i Melodifestivalen 2015 med ”Don't stop believing” och har sedan dess medverkat ytterligare tre gånger, 2017, 2018 och 2020. Har hittills röstats direkt till final alla gånger hon medverkat. Släppte låten ”Just du” sommaren 2022.

Artisten om låten: ”En stor, pampig, medryckande låt som ändå är jordnära på något sätt. Min fru sa i alla fall att hon fick gåshud.”

Så tycker Matilda: Mariette och musikfokuserade tv-program passar som handen i handsken, kanske för att hon framstår som så ”likeable” både på och utanför scen. Den här omgången snuddar hennes nummer vid för lojt, trots dansare, men låten är en pålitlig poplåt som lyckas hålla Disneysoundtrack-vibben i check med en refräng som för tankarna till Laleh (när Laleh inte sjunger pepplåtar för femteklassare på svenska). Det är inte alls svårt att tänka sig att ”One day” kommer att följa hennes tidigare bidrags exempel och röstas vidare direkt till final.

Betyg: 4

Matilda tippar: Final

Emil Henrohn. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

Låtskrivare: Emil Henrohn, Ji Nilsson, Jakob Redtzer och Marlene Strand.

Bakgrund: Musikalartist och tävlingsdebutant som under pandemin blev populär på Tiktok, där han slog igenom som karaktären ”mamma” och med låten ”Jag är mamma”. Har i dag en halv miljon följare. Utsågs förra året till Sveriges största makthavare på plattformen. Har som musikalartist synts i uppsättningar som ”Annie” på Intiman och ”Hair” på Göta Lejon.

Artisten om låten: ”Ni kan förvänta er schlager i 2023-tappning och en go show.”

Så tycker Matilda: Emil Henrohn vill ha ”mera, mera mera” och det vill jag också. I hans fall: Dansa till gryningen, dricka ”pink champagne” och samla minnen som fastnar. I mitt fall: Ett nummer som bättre matchar låtens glada schlagerenergi. Visst finns här både handklappande bakgrundsdansare och ett stort hjärta som pulserar i regnbågens alla färger, men en låt där en övertaggad musikalartist i glittrig outfit sjunger ”Jag vill ha mer av allt, jag vill inte gå hem” förtjänar ändå lite konfetti? Låten är småkul men står inte tillräckligt stadigt på egna ben.

Betyg: 2

Matilda tippar: Sexa

Axel Schylström. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Axel Schylström – ”Gorgeous”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Malin Halvardsson, Axel Schylström och Jonas Thander.

Bakgrund: Artist och låtskrivare som fick sitt stora genombrott i ”Idol” 2015. Har tävlat i Melodifestivalen som artist, med ”När ingen ser” 2017, och som låtskrivare, bland annat med Theoz låtar ”Som du vill” och ”Mer av dig” som gått till årets semifinal. Har också skrivit självbiografin ”Bränd” som handlar om att leva med en svår brännskada.

Artisten om låten: ”En kraftfull ballad med ett väldigt viktigt och starkt budskap. Den handlar om vikten av att vara snäll mot sig själv och inte leta fel.”

Så tycker Matilda: Man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan. Det är inte bara ett råd som dagligen vräks över cyniska singlar, utan också ett som årets artister verkar ha tagit fasta på. Från Sekelius till Nordman – ut med olycklig kärlek, in med självhjälpstips. Resultaten varierar, men Axel Schylström sällar sig till skaran som lyckas utan att orden ekar tomt. Att han valt en ballad och inte den förskolepop han skrivit åt Theoz bidrar förstås. Jag väntar förgäves på att låten ska lyfta ännu en nivå, men i refrängen smyger rysningarna fram.

Betyg: 3

Matilda tippar: Semifinal

Loreen. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Loreen – ”Tattoo”

Låtskrivare: Peter Boström, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Thomas G:son, Jimmy Jansson, Loreen och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Artist som slog igenom i ”Idol” 2004. Debuterade i Melodifestivalen 2011 med ”My heart is refusing me” som slogs ut i Andra chansen. Året därpå vann hon hela tävlingen och Eurovision med ”Euphoria”. Återvände 2017 med ”Statements” som också åkte ut i Andra chansen. Har släppt två album och skådespelat i tv-serien ”Vinterviken” (2021).

Artisten om låten: ”Den har energi och kraft, ett djup. Det är en kärlekslåt.”

Så tycker Matilda: Ja, ”Tattoo” är startfältets bästa låt. Visst är det skönt när förväntningar infrias? Även om den inte trumfar ”Euphoria” så tar den vid där föregångaren slutade (låt oss kollektivt förtränga mellanspelet ”Statements”), med ett sound som suger sig fast och en spänning som byggs upp till en poprefräng så frigörande att man nästan börjar tycka att Loreens polyglotta intervjuer om kärlek är riktigt djupa. Äntligen får vi också ett finalvärdigt nummer som med väl avvägd ökendramatik sticker ut bland årets märkligt otillfredsställande scenshower.

Betyg: 5

Matilda tippar: Final

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.



De har redan gått vidare Tone Sekelius, Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods, Maria Sur, Panetoz, Marcus & Martinus och Paul Rey har gått vidare till final, medan Elov & Beny, Victor Crone, Theoz, Tennessee Tears, Nordman och Melanie Wehbe har gått till semifinal.

