Matilda Källén: Så går det för artisterna i finalen i Melodifestivalen

Klara Hammarström. Foto: Annika Berglund/SVT

1. Klara Hammarström – ”Run to the hills”

Låtskrivare: Julie Aagaard, Klara Hammarström, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt och Anderz Wrethov.

Betyg: 3

Fantasy-edm på högvarv

Klara Hammarström har rusat på strömningstjänsterna den senaste veckan. Det är inte svårt att förstå varför. ”Run to the hills” är en edm-smocka (”fjortismusik”, för att citera Klara själv) som inte bara är enerverande uppskruvad utan också enerverande lätt att få på hjärnan. Sedan deltävlingen har Klara, traditionsenligt nog, hunnit anklagas för mild låtstöld eftersom ”Run to the hills” för tankarna till hitten ”Thunder” av dj:n Lumix, som för övrigt tävlar för Österrike i Turin. Chanserna för en gympopuppgörelse är goda, men antal streams säger inte allt (titta bara på Niello & Lisa Ajax), startfältet är starkt och Cornelia Jakobs starkare.

Matilda tippar: Tvåa

Theoz. Foto: Annika Berglund/SVT

2. Theoz – ”Som du vill”

Låtskrivare: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Betyg: 3

Comfort-pop för Tiktokscrollande

Lagom till finalen har Theoz uppdaterat garderoben, men knappast till finalfrack: athleisure-kläderna hänger med. Det är passande, eftersom både låten och numret har något mjukt, eller konturlöst, över sig. Med sin pålitligt svängiga, barnvänligt funkiga och helt igenom okontroversiella blandning av Leksell-pop, Orup för Tiktokgenerationen och en ranson schlager står tävlingens yngsta artist för finalens motvarighet till att krypa upp i soffan och slå på en generisk men ganska mysig romantisk komedi man sett 19 gånger förut. Till det: Pasta med ost. Det känns bra i stunden, men lämnar inga större avtryck, förutom möjligen lätt existentiell ångest.

Matilda tippar: Tolva

Anna Bergendahl. Foto: Annika Berglund/SVT

3. Anna Bergendahl – ”Higher power”

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Erik Bernholm, Thomas G:son och Bobby Ljunggren.

Betyg: 3

Stadig ritt över popprärien

Trots att Anna Bergendahl nu kastat cowboyhatten i luften fler gånger än en samlad avgångsklass fortsätter hon att göra det med oförminskad entusiasm. Med ett scennummer där fokus ligger på bara henne, med undantag för de märkligt muskulösa hästarna i bakgrunden, blir det viktigt att hon inte bara sätter det där kastet, utan också sången. Det gör hon. Man kan lita på Anna Bergendahl. Hon har varit med förr, och det märks. Hon har till och med vunnit förr, men om finalkvällen bjuder på repris är tveksamt. ”Higher power” må vara schlagerinjicerad countrypop med brett tilltal, men den saknar visst stuns. Lassot räcker knappast hela vägen till Italien.

Matilda tippar: Tia

John Lundvik. Foto: Annika Berglund/SVT

4. John Lundvik – ”Änglavakt”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors och John Lundvik.

Betyg: 2

Banal AI-ballad

Jag vet inte riktigt varför John Lundvik skaffat sig sin nya scenimage som nyfrälst yogasnubbe som föredrar Svensktoppen framför tibetansk meditationsmusik, men you do you. Varken det eller en imponerande säker röst får mig att glömma att ”Änglavakt” är en supertråkig ballad. Jag tror i och för sig att låttexten är grammatiskt korrekt den här gången, men vad gör det när det samtidigt känns som att den kommit till genom att ett bolag i evenemangsbranschen bett ett AI-program skriva en generisk svensk kärleksballad särskilt anpassad för romantiska högtider. ”Änglavakt” är helt enkelt finalens motsvarighet till en Hallmark-film jag inte vill se.

Matilda tippar: Sjua

Tone Sekelius. Foto: Annika Berglund/SVT

5. Tone Sekelius – ”My way”

Låtskrivare: Anderz Wrethov och Tone Sekelius.

Betyg: 3

Självkänsla som smittar

Framgångssagan Tone Sekelius bara fortsätter. Medan vissa underpresterar i skarpt läge (flashback: min ungdoms samtliga fotbollsmatcher) verkar rampljuset ha den motsatta effekten på henne: för varje repetition och framförande blir hon både självsäkrare, stabilare på rösten och mer okonstlad på scen. Numret har gjort samma resa, och till finalen getts ännu en glam-uppdatering. Det är bra tur för låten, eftersom den utan ovan nämnda komponenter och trots kämpande stråkar är klart medioker. Man kommer förstås långt på nyvunnet självförtroende och glittrig avledning. Kanske inte hela vägen, men tveklöst till Skansen och en fortsatt artistkarriär.

Matilda tippar: Åtta

Anders Bagge. Foto: Annika Berglund/SVT

6. Anders Bagge – ”Bigger than the universe”

Låtskrivare: Anders Bagge, Peter Boström, Thomas G:son och Jimmy Jansson.

Betyg: 3

Naturromantik för medelsvensson

Att Anders Bagge, till skillnad från Tone Sekelius, hör till dem med ett komplext förhållande till rampljuset står vid det här laget klart. Det märks på repetitionerna, men med tanke på hur han ändå levererade både närvaro och hela sångregistret i deltävlingen är jag inte orolig för fiasko. Efter den hjärteknipande reaktionen på finalplatsen är hans stöd bland tittarna förmodligen skyhögt. Det borgar för vinst, men jag tror inte att de internationella jurygrupperna är riktigt lika lättköpta. Utan relation till ”Idol” eller emotionella uppvisningar har de ju bara en förvisso storslagen men FÖR mastig musikalvariant med luddigt klimatbudskap att gå på.

Matilda tippar: Trea

Robin Bengtsson. Foto: Annika Berglund/SVT

7. Robin Bengtsson – ”Innocent love”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Victor Sjöström, Victor Crone, Viktor Broberg och Sebastian Atas.

Betyg: 4

Pop för kärlekskranka fotbollskillar

Robin Bengtsson och hans ljusrigg vet vad de sysslar med. Att låten blivit lite bortglömd sedan första deltävlingen, i stunden överskuggad av appkaos och Cornelia Jakobs, förtar inte det faktum att ”Innocent love” är ett riktigt stabilt popnummer, som med ett annat startfält att konkurrera mot hade kunnat tralla hem med Eurovisionbiljetten i fickan. Robin Bengtssons enda problem är att han känns som en person som aldrig någonsin spårat ur på fest, som att han alltid varit den där ständigt nyduschade fotbollskillen med helt okej musiksmak som gått hem tidigt ”på grund av match”. Låten avger samma slags kontrollerade, lite för genomtänkta vibb.

Matilda tippar: Sexa

Faith Kakembo. Foto: Annika Berglund/SVT

8. Faith Kakembo – ”Freedom”

Låtskrivare: Laurell Barker, Palle Hammarlund, Faith Kakembo och Anderz Wrethov.

Betyg: 3

Årets bakgrundsballad

Faith Kakembos ”Freedom” har framställts enligt den moderna powerballadens alla regler, med inledande piano, körer som växer och en stark text om att resa sig som en fågel Fenix ur askan, som blir ännu starkare i ljuset av rådande världsläge. Synd bara att Faith Kakembo inte riktigt förvaltar beståndsdelarna hon fått. I stället för att nå upp till de gåshudshöjder som krävs av en ballad i slutspelet känns ”Freedom” – musikaliskt – mer P4 Nästa än Eurovision song contest. Torsdagens repetitioner ändrade inte den åsikten. Å andra sidan förvånade bidraget genom att gå direkt till final, så vem vet, kanske sjunger Faith både upp och ut när det väl gäller.

Matilda tippar: Elva

Liamoo. Foto: Annika Berglund/SVT

9. Liamoo – ”Bluffin”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic och Ali Jammali.

Betyg: 4

Deppigt (och modernt) på klubben

När DN frågade branschpersoner vad de skulle vilja förändra med Melodifestivalen var ett återkommande svar att plocka in fler genrer eller mer modern musik i tävlingen. Jag håller med, och tänker att både Liamoo och Cornelia Jakobs står för den slags modernisering som efterfrågas. ”Bluffin” är trots allt en klubbig och uppfriskande mörk låt som, kan man väl få tänka sig, avhandlar otrygga anknytningsmönster i Tinderåldern. Modernt ju! Det är inte en slump att den hör till de bidrag jag spelat mest inför finalen. Jag vill också tacka Liamoo för att han lyssnat på mitt råd att ta in bakgrundsdansare, det förstärker både klubbkänslan och drivet i numret.

Matilda tippar: Femma

Cornelia Jakobs. Foto: Annika Berglund/SVT

10. Cornelia Jakobs – ”Hold me closer”

Låtskrivare: Isa Molin, Cornelia Jakobsdotter Samuelsson och David Zandén.

Betyg: 5

Hudlös hit med vinstchans

Efter att Cornelia Jakobs plockade hem första finalplatsen i första deltävlingen har jag väntat på att någon ska svepa in och toppa hennes ”Hold me closer”, men tji fick jag. Sex veckor senare är låten fortfarande tävlingens bästa, med råge. Sången, scennärvaron (blickarna!), scendekoren, det avskalade formatet, den hudlösa texten – det här är helgjutet och genuint bra. Visst kan det ligga henne i fatet att hon är ny i sammanhanget, att Klara Hammarström pockar på uppmärksamhet eller att Anders Bagge blivit nationalhjälte, men jag vågar ändå tro och hoppas att ”Hold me closer” charmar kanske främst jurygrupperna men också tittarna hela vägen fram.

Matilda tippar: Etta

Cazzi Opeia. Foto: Annika Berglund/SVT

11. Cazzi Opeia – ”I can't get enough”

Låtskrivare: Bishat Araya, Cazzi Opeia, Jakob Redtzer och Paul Rey.

Betyg: 4

Med barnasinnet kvar

Nu har jag kommit ut som nyfrälst Cazzi Opeia-fan flera gånger. Varför inte ta det igen? Med pricksäker hitkänsla från k-popvärlden, stråkar, samtidsdisco, upplivande kulörer och ett uppriktigt leende är ”I can't get enough” fortfarande det av finalens bidrag som gör mig allra gladast. Det vimsiga numret lyfter också låten från att kännas alltför aktivt framtagen i ett låtskrivarcamp. Det känns lite som en sådan där psykedelisk animerad serie som man först tror är för barn med sedan inser att nej, det var den inte. Kanske är det precis vad Eurovision behöver. Jag tror inte att Cazzi Opeia röstas dit, men kommer nyfiket följa vad hon tar sig för härnäst.

Matilda tippar: Nia

Medina. Foto: Annika Berglund/SVT

12. Medina – ”In i dimman”

Låtskrivare: Ali Jammali, Dino Medanhodzic, Sami Rekik och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Betyg: 3

Postpandemins officiella anthem

Snart är covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom, och vilka bättre lämpade att stå för den nyvunna frihetens soundtrack än verifierade sommarhitsmakarna Medina? Exakt. Duon tar också sitt uppdrag på fullaste allvar, och gungar således rakt in i dimman utrustade med en visserligen spretig men förbluffande fungerande mix blås, medelhavsvibbar, festliga eldtunnor och, framför allt, en glädje på scen som är lätt att dras med i. Motvilligt till en början – brölig sommarklubbsaura finns – men herregud, låt en kvinna leva. Jag skulle inte bli överraskad om ”In i dimman” paraderade rakt till vinst. Låten kommer oavsett att förfölja oss resten av året.

Matilda tippar: Fyra

