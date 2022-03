Matilda Källén: Så går det för artisterna i Melodifestivalens semifinal

Så går omröstningen till

Tittarna kan rösta genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och rösterna delas in i sju grupper. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp.

I semifinalen delas artisterna in i två grupper genom lottning: semifinal 1 och 2. Tittarna kan rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till fem gånger per telefonnummer. De två bidrag som fått högst antal poäng från tittargrupperna i semifinal 1 respektive semifinal 2 går vidare till final. Sammanlagt går fyra bidrag vidare till final. Tittargrupperna delar ut 35 poäng baserat på skalan 12-10-8-5 poäng. Om två bidrag har fått samma totalpoäng avgör flest antal röster.