Matilda Källén: Så går det för artisterna i Melodifestivalens sista deltävling

Anna Bergendahl. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Anna Bergendahl – ”Higher power”

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Erik Bernholm, Thomas G:son och Bobby Ljunggren.

Bakgrund: Artist som slog igenom i ”Idol” 2008. Två år senare ställde hon upp i Melodifestivalen och vann tävlingen med bidraget ”This is my life”, som slutade på elfte plats i semifinalen i Eurovision. 2019 återvände hon till Melodifestivalen med låten ”Ashes to ashes” och året därpå plockade hon hem bronsplatsen i finalen med ”Kingdom come”.

Artisten om låten: ”Det är en låt som har lite mörker i sig men som ändå kommer med väldigt mycket kraft.”

Så tycker Matilda: Cowboys är på modet, fråga bara Sarah Klang eller min hemliga dagdröm om att vara en person som kan bära upp boots. När melodifestivalveteranen Anna Bergendahl hakar på trenden gör hon det utrustad med beige hatt, äventyraraura och en countrypoplåt med 80-talsballadvibbar som galopperar fram i samma takt som hästarna på skärmen bakom. ”Higher power” ekar av Bergendahls tidigare bidrag, men når inte riktigt ”Kingdom come”-nivåer. Samtidigt har hon ett självförtroende och en glimt i ögat som får en att förlåta det mesta vad kitsch heter.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Lillasyster. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Lillasyster – ”Till our days are over”

Låtskrivare: Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Ian-Paolo Lira och Martin Westerstrand.

Bakgrund: Rockband som bildades i Göteborg och släppte sitt första album 2007. Samma år fick de en hit med sin cover på Rihannalåten ”Umbrella”. Sedan dess har de släppt ytterligare fyra album och nominerats till flera Grammisar för bästa hårdrock. I fjol gjorde de debut i Melodifestivalen och tog sig till Andra chansen med bidraget ”Pretender”.

Artisten om låten: ”Låten handlar om att vinna tillsammans. Det är ren och skär energi.”

Så tycker Matilda: Jag trodde inte att jag någonsin skulle komma på mig själv med att sakna Lillasysters förra tävlingsbidrag ”Pretender”, men här är vi nu. På ”Till our days are over” har bandet tvångsmatat sin Bandit Rock-rock med svulstig pop, utan att kunna hålla tassarna borta från smågrowlandet. Resultatet är svårlyssnat, men med en refräng som turligt nog förmildrar omständigheterna. ”Det här är inte musik, det är kärlek!” står det på sångarens mickstativ och visst, det är charmigt, men när det kommer till låten lutar jag ändå åt påstående nummer ett.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sjua

Malin Christin. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Malin Christin – ”Synd om dig”

Låtskrivare: Oliver Heinänen, Jonathan Lavotha och Malin Christin.

Bakgrund: Artist, låtskrivare och melodifestivaldebutant som släppte sin första singel ”Lika barn leka bäst” 2020. Hon har också skrivit musik åt andra artister, i både Europa, Asien och USA. Förra året var hon med och skrev Maltas Eurovisionbidrag ”Je me casse”. Hennes musik har beskrivits som en blandning mellan modern svensk pop och alternativ r'n'b.

Artisten om låten: ”Det är nästan en terapilåt för mig. Jag hoppas att det blir starkt och att folk känner den lika mycket som jag gör.”

Så tycker Matilda: Av deltävlingens två breakup-skildringar är Angelinos ”The end” den bästa låten, men med ”Synd om dig” går Malin Christin ändå vinnande ur uppbrottet. Att sjunga om att det är synd om ett empatilöst ex må vara simpelt, men det finns en befriande kraft i det där enkla, i den personliga vinsten. Överlag är låten en ganska typisk, på gränsen till slätstruken popballad som lånat från Maggio, Molly och Henriksson utan att ge särskilt mycket tillbaka, men när Malin Christin reser sig från pianot och tar ton från scen smittar kraften likväl av sig.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Femma

Tenori. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Tenori – ”La stella”

Låtskrivare: Sarah Börjesson Wassberg, Kristian Lagerström, Bobby Ljunggren, Dan Sundquist och Marcos Ubeda.

Bakgrund: Brittisk-svensk duo bestående av tenorerna Alexander Grove och Kalle Leander. Alexander Grove har haft operettroller vid flera av de största operahusen i Europa, medan Kalle Leander främst har sjungit på opera- och konserthus i Skandinavien. I år gör han också den den manliga huvudrollen i musikalen ”Chess”.

Artisten om låten: ”En upptempo opera-crossover-låt, med en touch av klassisk Mello, full av energi, passion och glädje.”

Så tycker Matilda: Operapopen är tillbaka i Melodifestivalen, lite som en bekant som man inte saknat men kan tänka sig att hänga med en stund. På ”La stella” tar Tenori i från tårna och bjuder på en glittertårta med ”Vincerò!”-strössel, ”Les Mis”-fyllning och, förstås, pumpande schlagerbotten. Det blir för mycket, för mättande, och då hjälper inte ens startfältets bästa röster. Kommer duon lyckas gå i Malena Ernmans fotspår och kamma hem tävlingen? Jag tvivlar. ”La stella” är ingen ”La voix”. Och tur är kanske det, med Ernmans 33 ESC-poäng inpräntade i minnet.

Betyg: 2

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Sexa

Medina. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Medina – ”In i dimman”

Låtskrivare: Ali Jammali, Dino Medanhodzic, Sami Rekik och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt.

Bakgrund: Hiphopduo bestående av Sami Rekik och Ali Jammali som lade ner 2018 men återförenas för Melodifestivalen. De slog igenom med debutsingeln ”Magdansös” 2003 och har sedan dess släppt totalt fem album, startat produktionsbolag och haft flera radiohits, däribland ”Miss Decibel”. I år har de även varit med och skrivit Liamoos bidrag ”Bluffin”.

Artisten om låten: ”Det är en blandning av svensk folkmusik, latinogitarrer, allsång ... Den handlar om att återupplivas och leva som om morgondagen inte finns.”

Så tycker Matilda: Att lyssna på ”In i dimman” är som att lyssna på framtiden. Inte för att Medina firar sin återförening med ett banbrytande sound, utan för att låten snart kommer spelas på samtliga studentflak och sommarklubbar. Det kommer att bli outhärdligt, men innan dess: rätt härligt. ”In i dimman” är en inbjudande, ganska kul låt för postpandemin, med balkanblås, dansgolvs-”Bella ciao”, visserligen störig house men, framför allt, en takt som sätter sig. Det är bara scenshowen som lägger sordin på stämningen. Här hade man kunnat unna sig mer fest och färg.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Semifinal

Angelino. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Angelino – ”The end”

Låtskrivare: Julie Aagaard, Angelino Markenhorn, Thomas Stengaard och Melanie Wehbe.

Bakgrund: Melodifestivaldebutant som beskriver sin musik som ”safe zone”. Han startade sin musikkarriär i duon Joel & Angelino och släppte sin debut-ep som soloartist våren 2021. Sedan dess har han bland annat uppmärksammats för låten ”With or without me” som han gjort med edm-artisten Lucky Luke och den kanadensiska sångerskan Delaney Jane.

Artisten om låten: ”Den handlar om en period i mitt liv som var väldigt tuff, där hela min värld egentligen vändes upp och ner, men det mynnade också ut i en ny början.”

Så tycker Matilda: Angelino har en ganska stor uppgift att bära, ensam på scen med en avskalad, intim låt som kräver både full närvaro och vass sångförmåga. Det är tack och lov en uppgift som han sköter alldeles utmärkt. ”The end” är en luftig, vacker popballad med finstämd vers som höjs flera nivåer av refrängens körer. Texten, om en on/off-relation på upphällningen, är därtill träffande, och lyckas med konststycket att undvika de värsta klichéfällorna. Med kvällens bästa låt bör Angelino inte trilla av stolen om han skickas direkt till final.

Betyg: 4

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Klara Hammarström. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Klara Hammarström – ”Run to the hills”

Låtskrivare: Julie Aagaard, Klara Hammarström, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Artist och tv-profil som ställer upp i tävlingen för tredje året i rad. Hon blev känd genom realityserien ”Familjen Hammarström”, fick en hit med låten ”You should know me better” 2019 och debuterade i Melodifestivalen året därpå. I fjol återvände hon med bidraget ”Beat of broken hearts”, som slutade på en sjätteplats i finalen.

Artisten om låten: ”I år har jag tänkt slå på den stora trumman. Jag tror att många kommer att bli chockade av att jag ställer upp med en sådan här låt.”

Så tycker Matilda: Nej, titeln till trots är det här inte Klara Hammarströms hommage till Iron Maiden. Eller? Hon är ändå klädd i något slags metallig outfit som för tankarna till kvinnligt kodade avatarer i äventyrliga datorrollspel. Låten är minst lika intensiv. ”Run to the hills” är edm på högvarv, dessutom med en halv fantasyroman till låttext. Sången är imponerande och låten helt klart svår att sitta still till, men ibland får jag känslan av att det här är en onödigt uppskruvad remix av en poplåt som var bättre i original. Vidare tar den sig oavsett.

Betyg: 3

Bidraget bit för bit:

Matilda tippar: Final

Melodifestivalen sänds i SVT1 och SVT Play klockan 20.

Så går omröstningen till Tittarna kan rösta genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och rösterna delas in i sju åldersgrupper: 3-9 år, 10-15 år, 16-29 år, 30-44 år, 45-59 år, 60-74 år och 75+ år. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp. I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I vardera omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger per telefonnummer. I första omgången går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I andra omgången röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal. Resultatet baseras på hur tittargrupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster. Visa mer

De har redan gått vidare Till final Cornelia Jakobs – ”Hold me closer” Robin Bengtsson – ”Innocent love” Liamoo – ”Bluffin” John Lundvik – ”Änglavakt” Anders Bagge – ”Bigger than the universe” Faith Kakembo – ”Freedom” Till semifinal Theoz – ”Som du vill” Danne Stråhed – ”Hallabaloo” Tone Sekelius – ”My way” Alvaro Estrella – ”Suave” Lisa Miskovsky – ”Best to come” Cazzi Opeia – ”I can't get enough” Semifinalen avgörs 5/3 och finalen 12/3. Eurovision song contest sänds från Turin i Italien 10–14/5. Visa mer

