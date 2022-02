Matilda Källén: Så går det för bidragen i Melodifestivalens tredje deltävling

Cazzi Opeia. Foto: Janne Danielsson/SVT

1. Cazzi Opeia – ”I can't get enough”

Låtskrivare: Bishat Araya, Cazzi Opeia, Jakob Redtzer och Paul Rey.

Bakgrund: Låtskrivare och artist som ställer upp i Melodifestivalen för första gången. Hon deltog i ”Idol” 2009 och släppte året därpå debutsingeln ”I belong to you”. Sedan dess har hon gjort karriär som låtskrivare inom k-pop och samarbetat med några av genrens största, däribland BTS. I fjol vann hon Musikförläggarnas pris Årets internationella framgång.

Artisten om låten: ”En poplåt som gör dig så glad att du inte kommer att få nog av den.”

Så tycker Matilda: Att Cazzi Opeia gjort sig ett namn som k-poplåtskrivare märks så fort hon kliver på scen, dit hon tar med sig både självsäker utstrålning och en elegant producerad låt med Marina and the Diamonds/Maja Francis-vibbar. Det känns lite som att hon är en före detta Dolly Style-medlem som slagit sig fri, skaffat halstatuering och spätt ut tuggummipopen med disco, stråkar, spejsad scenshow och en text om en virvelvindsromans. Det är snyggt och lagom lekfullt, men också så pass nogsamt infogat i en pophitsmall att det riskerar att bli lite anonymt.

Matilda tippar: Final

Lancelot. Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Lancelot – ”Lyckligt slut”

Låtskrivare: Niklas Carson Mattsson och Lancelot Hedman Graaf.

Bakgrund: Artist, tv-profil – och Magdalena Graafs och Magnus Hedmans son. Sedan 2019 har han varit medlem i duon Lance & Linton, men också satsat på en solokarriär. Debutsingeln ”Fördärvad” släpptes i oktober 2021. Han har också medverkat i tv-program som ”Let's dance” och ”Behandlingen”, där kända profiler får hjälp att ta sig ur missbruk.

Artisten om låten: ”Jag kom på låtidén när jag satt på ett flygplan och allting kändes fantastiskt och jag var rädd att det skulle försvinna.”

Så tycker Matilda: ”Jag vill inte ha nåt vackert, jag vill ha nåt som är fult”, sjunger Lancelot Hedman Graaf på sin för Melodifestivalen ovanligt melankoliska låt ”Lyckligt slut” – utan att lyckas med ambitionen. Det här är nämligen en ganska vacker ballad. Att kändissonen övergett parhästen Linton och deras grabbiga house är förstås smart. I stället: grabbig vispop som gått Victor Leksells ”det är svårt att prata känslor men jag gör det ändå”-skola. Trots att klichéerna är många – sorger blir till sand, det svävas bland moln – finns här något som känns uppriktigt.

Matilda tippar: Final

Lisa Miskovsky. Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Lisa Miskovsky – ”Best to come”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias och Lisa Miskovsky.

Bakgrund: Sångerska och låtskrivare som slog igenom med singeln ”Driving one of your cars” 2001. Har sedan dess släppt sex album och vunnit flera priser, däribland två Grammisar. Hon har också skrivit musik åt andra artister och samarbetat med bland andra Jocke Berg. 2012 tog hon sig till final i Melodifestivalen med bidraget ”Why start a fire”.

Artisten om låten: ”Jag är ingen danskvinna, så det får någon annan stå för, men jag lovar att det blir massa fart.”

Så tycker Matilda: Varför Lisa Miskovsky har valt att framföra sitt bidrag omgiven av bilder från New Yorks tunnelbana är inte glasklart. Hon sjunger ju om att köra bil. Å andra sidan fungerar scenen som en välfunnen spegling av låtens american dream-iga budskap om att ta sig framåt, särskilt som de musikaliska rötterna återfinns någonstans mellan klämmig singer/songwriter-pop (inklusive bohemisk hatt), Nashville och Shania Twain. Släng också in Miskovskys egen melodifestivallåt från 2012. Det är inte jättespännande, det är det inte, men stabilt och kafémysigt.

Matilda tippar: Semifinal

Tribe Friday. Foto: Janne Danielsson/SVT

4. Tribe Friday – ”Shut me up”

Låtskrivare: Noah Deutschmann, Isak Gunnarsson och Robin Hanberger Pérez.

Bakgrund: Melodifestivaldebuterande trio bestående av Robin Hanberger Pérez, Noah Deutschmann och Isak Gunnarsson vars musik beskrivs som en blandning av pop, indierock och emo. De släppte sin deput-ep ”Trying your luck” 2019 och nominerades två år senare till Årets grupp på P3 Guld-galan, där de också gjorde ett framträdande.

Artisten om låten: ”En riktig schlagerdänga, fast med garagegitarrer, garagebas och garagetrummor. Inte så mycket schlager, faktiskt. Men det är en låt, vi ska spela en låt.”

Så tycker Matilda: Nej, det är inte alls ålderskrisinducerande att min småstadsgymnasietid fortsätter att hemsöka årets unga artister. Tribe Friday låter som tidiga Vampire Weekend, The Wombats eller ett bubbligare The Strokes, ser ut som valfritt estetemo från tiden precis innan cd-skivor slutade vara en grej, och har inte sparat på färgkombon rosa-svart. Jag skulle gärna ta avstånd från både det och min ungdoms samlade synder, men det går inte riktigt. Låten är ju svängig. Frågan är bara om det, plus nostalgiska millennials, räcker för att ta den vidare.

Matilda tippar: Sexa

Faith Kakembo. Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Faith Kakembo – ”Freedom”

Låtskrivare: Laurell Barker, Palle Hammarlund, Faith Kakembo och Anderz Wrethov.

Bakgrund: Narkossköterska från Jönköping som upptäcktes när hon vann sin länsfinal i talangtävlingen P4 Nästa 2019. Året därpå medverkade hon i Melodifestivalen med låten ”Crying rivers”, som inte röstades vidare från deltävlingen. Hon har varit intresserad av musik sedan barnsben och bland annat sjungit i en gospelkör i kyrkan.

Artisten om låten: ”En varm och hoppfull låt. Jag blir så otroligt berörd av texten.”

Så tycker Matilda: Med ”Freedom” har Faith Kakembo gett sig på att bemästra genren mäktig modern powerballad, och hon tar sig en bra bit på vägen. Texten är stark – ”can’t it be enough, just being a human?” – och jag älskar hur numret inleds, med det nakna pianot och den träffande kontrasten mellan grå betong och rosa glitter i fokus. Synd bara att det som följer mest är en väntan på att numret ska lyfta ytterligare en nivå, utan att det händer. När skärmen bakom sångerskan exploderar i vågor är det som att låten inte riktigt matchar naturkraften.

Matilda tippar: Femma

Linda Bengtzing. Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Linda Bengtzing – ”Fyrfaldigt hurra!”

Låtskrivare: Linda Bengtzing, Myra Granberg, Thomas G:son och Daniel Jelldéus.

Bakgrund: Den soloartist som deltagit under flest årgångar av Melodifestivalen. Hon gjorde debut i tävlingen med ”Alla flickor” 2005 och har därefter deltagit ytterligare sex gånger, senast 2020. Fyra av hennes bidrag har tagit sig till final. Hon har också turnerat med Diggiloo, medverkat i tv-programmet ”Körslaget” och haft roller i flera musikaler.

Artisten om låten: ”Jag känner att det här är festernas fest, och jag vill att numret också ska kännas som festernas fest.”

Så tycker Matilda: När Linda Bengtzing tar klivet in i 20-talet och uppdaterar sin karaktäristiska gladschlager med Myra Granbergs Tiktokpop blir resultatet... intensivt. Det springs och hurras. Men vi bevittnar knappast en 50-årskris i vardande. Precis som titeln antyder låter ”Fyrfaldigt hurra!” fortfarande extremt mycket Linda Bengtzing. Golden hits-dansgolven kan vara lugna. Det är tryggt, men med tanke på hur lång tid som gått sedan hon tog sig vidare från en deltävling hade hon nog behövt en ännu radikalare uppdatering. Att slänga in en svordom räcker inte.

Matilda tippar: Sjua

Anders Bagge. Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Anders Bagge – ”Bigger than the universe”

Låtskrivare: Anders Bagge, Peter Boström, Thomas G:son och Jimmy Jansson.

Bakgrund: Musikproducent, artist och tv-profil som gör debut i Melodifestivalen. På 90-talet var han med i grupperna Ruff 'N' Redy och Legacy of Sound, innan han började producera musik åt världsstjärnor som Madonna och Celine Dion. 2011 gjorde han en duett med den danska sångerskan Medina. Han har suttit i ”Idol”-juryn i totalt 12 säsonger.

Artisten om låten: ”En riktig feelgood-låt. Man kommer att tycka att det känns bra in i själen och hjärtat.”

Så tycker Matilda: Jag kunde inte ens gissa hur Anders Bagges bidrag skulle låta. Farhågorna var flera. Men med ”Bigger than the universe” föll allt liksom på plats. Det är väl klart att han låter så här. Det är väl klart att han ställer upp med ett supersvulstigt musikalnummer som gjort för en äventyrs-VHS. Bilden av Bagge uppflugen i ett äppelträd är tyvärr svår att sudda ut, han har en förvånansvärt svag röst och det blir stundvis så övermättat att jag inte vet om jag vill göra en spontan high five eller kräkas lite, men jag tror ändå att det här kan gå hem.

Matilda tippar: Semifinal

Så går omröstningen till Tittarna kan rösta genom att ringa eller använda apparna Melodifestivalen eller Mello United. I apparna anger man sin ålder och rösterna delas in i sju åldersgrupper: 3-9 år, 10-15 år, 16-29 år, 30-44 år, 45-59 år, 60-74 år och 75+ år. Telefonrösterna bildar en åttonde grupp. I deltävlingarna sker röstningen i två omgångar. I vardera omgång kan man rösta upp till fem gånger per bidrag via apparna eller upp till tio gånger per telefonnummer. I första omgången går det bidrag som fått flest röster direkt till final. I andra omgången röstar tittarna på de återstående bidragen, varpå ytterligare ett går till final och två till semifinal. Resultatet baseras på hur tittargrupperna röstat sammanlagt under kvällen. Rösterna summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1. Om två bidrag fått samma poäng avgör flest antal röster. Visa mer

De tävlar också i Melodifestivalen 2022 Deltävling 4, Friends arena, Stockholm 26/2 Anna Bergendahl – ”Higher power” Lillasyster – ”Till our days are over” Malin Christin – ”Synd om dig” Tenori – ”La stella” Medina – ”In i dimman” Angelino – ”The end” Klara Hammarström – ”Run to the hills” Har gått vidare till final Cornelia Jakobs – ”Hold me closer” Robin Bengtsson – ”Innocent love” Liamoo – ”Bluffin” John Lundvik – ”Änglavakt” Har gått vidare till semifinal Theoz – ”Som du vill” Danne Stråhed – ”Hallabaloo” Tone Sekelius – ”My way” Alvaro Estrella – ”Suave” Semifinalen äger rum 5/3 och finalen 12/3. Eurovision sänds från Turin i Italien 10–14/5. Visa mer

