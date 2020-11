Matilda Voss Gustavsson: Äntligen en komedi som gör livet under pandemin lättare

Det finns en sak jag längtat efter varje kväll under pandemin, och det är genuin feelgood. En komediserie som bara är lustfylld och som gör att den ständiga tv-koreografin (fallet och nersjunkandet i soffan; handens sträckning efter kontrollen och sedan de slappa målmedvetna fingrarna) känns motståndslös på ett sätt som inte är uppgivet utan ljust.

Men nittionio gånger av hundra måste jag i stället se om tidiga säsonger av ”Sex and the city”. 2017 skrevs det om den romantiska komedins död. Men också feelgood i allmänhet har fört en tynande tillvaro. Åtminstone den kvalitativa; den som inte har något gemensamt med ”Emily in Paris” tittarframgångar – som troligen kan förklaras med karantäner men också med att fler än jag är desperata. Man tar vad man kan få i väntan på att någon ska lyckas skapa konst inom en genre som behöver vara både rolig och varm. Men som också måste rymma verklig intelligens.

Just det har blivit alltmer sällsynt de senaste åren, och kanske beroende på att ovanligt många försöker vara smarta. För om ena halvan av komedilandskapet är platt och ytligt så består det andra – och betydligt mer irriterande – av serieskapare som vill framstå som brighta. Som likt Ricky Gervais och brittiska ”The office” vill visa att man minsann vågar stirra ner i avgrunden och se den mänskliga existensens alla förnedrande ögonblick vid kaffeautomaten. Men som ännu hellre vill signalera politisk medvetenhet. Som fyller sina manus med småkritiska samtidsspaningar som i grunden är ängsliga.

Jag har alltså länge längtat efter komedier som förmår vara intelligenta på ett sätt som är avslappat och, ja, omedvetet. Och att jag nu förstått det beror på att jag de senaste dygnen har sett vad som måste vara decenniets bästa romantiska feelgoodserie.

I Lisa Langseths ”Kärlek & anarki” (Netflix) sveper den utsökt klädda effektiviseringskonsulten och tvåbarnsmamman Sofie in på ett krisande bokförlag för att ta fram ett åtgärdspaket.

Alla utsätts för extremt kul satir men är också så fint gestaltade att de blir människor som brottas med sig själva och sina relationer

Seriens större spelplats är kulturvärlden, som de senaste åren ofta problematiserats med ett högstämt allvar (ja, jag är själv skyldig). Och en del av seriens storhet är att den lyckas fånga tendenserna och typerna med både klarhet och värme: den tomma youtubaren som får bokkontrakt och förlagsägaren som gärna kallar sig ”arbetargrabb”. Den unga och självcensurerande pk-förläggaren och den äldre kollegan som försvarar konstens frihet och sina författares sextrakasserier med anföranden om att de väldiga pyramiderna inte byggdes utan mänskligt lidande.

Alla utsätts för extremt kul satir men är också så fint gestaltade att de i första hand blir människor som brottas med sig själva och sina relationer. Seriens hårdast bultande hjärta är också Sofies möte med förlagets femton år yngre it-tekniker Max. De börjar leka och utmana varandra i att bryta mot sociala koder och medan deras lika erotiska som roliga spel dras allt längre påbörjar Sofie ett inre uppror mot sina egna livsregler.

Serien handlar om kärlek och om att våga släppa taget. Om en frihet som på ett unikt sätt också verkar ha genomsyrat filmskapandet och som påminner om humorföreställningar jag var med om att sätta upp i sexårsåldern: shower som skrevs och framfördes helt utan rädsla.

Men ”Kärlek & anarki” är inte gjord av glada barn utan av intelligenta vuxna som enligt strömningstjänsternas logik förväntades leverera en produkt som sticker ut men inte skapar drev. Som ska fungera kommersiellt och få bra recensioner av andra personer som är ”smarta”. Men där man får den berusande känslan av att en hel produktion lyckades vara så inbegripna i sin lysande lek att sådana omständigheter inte existerade.

Läs fler krönikor av Matilda Voss Gustavsson, tillexempel om varför den danska metoovågen är sist men kanske också bäst.