Matilda Voss Gustavsson: Skogsrejven har något gemensamt med 1700-talets maskeradbaler

Att det om somrarna brukar hållas illegala skogsrejv – open airs – i Stockholm och andra storstäders utmarker är i sig ingen nyhet. Men det intressanta med pandemiåret 2020 är att den tidigare moralismen kring fenomenet nu har fått en helt annan etisk dimension. Och hur de många coronaförbuden i en på samma gång skräckslagen och stillastående värld påverkar de fester som trots allt äger rum.

När jag under våren och sommaren pratat med vänner och främlingar som fortsatt gå ut är det framför allt en aspekt som fastnat, och som fått mig att tänka på 1700-talstrenden med maskeradbaler. I Stockholm hölls de mest kända på Bollhuset, och Carina Burman skriver i sin stora Bellman-biografi om hur de präglades av en vilja att överskrida gränser.

Att köpa biljetter dit var nämligen billigt och det möjliggjorde för arbetare och tjänstefolk att beblanda sig med det vackra folket.

I en tid då man skulle vara sedlig och bli vid sin läst erbjöd maskeraden en fristad, ett rum utanför den dagliga tiden. Och de flesta kom inte vagt utklädda till lustiga gubbar eller sexiga djur utan med ansiktsflor och ”domino”; en sorts svart kappa som dolde människors kroppar. Som helt enkelt suddade ut de sociala spåren av deras ställning i samhället. Alltså kunde både rännstensprofiler och kändisar finnas under förklädnaderna, och ditskickade journalister skrev senare skandalreportage om all ansiktslös otukt. Man visste också att festerna ibland besöktes av både kungen och den unge kronprinsen.

Även i Berlin har det startat allt fler illegala utomhusfester

Burman skriver att det var just ståndsblandningen och anonymiteten som lockade Bellman och hans generation, och som skapade en särskild dekadens.

I Berlin har klubbscenen det senaste halvåret lidit av att förlora just den friheten. Även efter att restriktionerna lättat kan man inte trängas på ett dansgolv, eller mötas i dark rooms. Och på bdsm- och fetischklubbar där det brukat råda mobil- och fotoförbud måste nu den som kliver in genom dörren uppge exakta personuppgifter i smittspårningssyfte. Som en motreaktion har det även i Berlin startat allt fler illegala utomhusfester. Och samma tendens har uppmärksammats i USA där även vissa restauranger och gym gått under jorden – och sedan successivt sägs ha släppt varje försök till social distansering.

Det har fått forskare att dra paralleller till förbudstiden, och varna för den klassiska följden av källarverksamheter: att möjligheten till yttre samhällskontroll försvinner. Att det finns en psykologisk mekanism som gör att den som redan har genomfört ett större lagbrott lika gärna kan bryta mot mindre regler och konventioner.

I Stockholm har nattlivet knappast brukat domineras av anonymitet och förklädnader. Men de som gick ut under vårvintern har berättat om en partners-in-crime-gemenskap där det absoluta tabut kring att instagramma skapade ett undantagstillstånd. Om oförutsägbara efterfester med människor som de aldrig skulle ha umgåtts med annars. Och när det under sommaren inte funnits ett enda dansgolv i hela huvudstaden – varken i de exklusiva eller eftersatta områdena – blev enda chansen att gå på open air. Som lockade en ovanligt stor och blandad publik. Människor i skilda åldrar och samhällsklasser som förenades av de minsta gemensamma nämnarna som finns i begäret efter fest.

Och kanske säger årets utomhusklubbar också något om ett segregerat Stockholm. Om att det tragiskt nog krävdes en pandemi för att skapa ett tillfälligt alternativ. En mörk och flyktig dekadens som hade kunnat nå 1700-talsnivåer om vi bara haft ett annat monarkiskt läge och besökarna åtminstone kunnat låtsas att det bakom ansiktsmasken dolde sig en dödsföraktande kronarvinge.

