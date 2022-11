Matlagning har blivit en het ingrediens i fiktionen

Maten fräser och osar, svetten dryper, personalen pratar i mun på varandra, grälar om menyn och vilka kunder man vill locka, skällsord och öknamn haglar, inventering av råvaror skriks ut över sorlet och rockmusikens gnälliga gitarrsolon och med nio minuter till restaurangens öppning löper hämtmatsystemet amok och börjar smattrande spotta ur sig beställningar i en obruten kedja av bongar, så köket måste nu fixa 255 mackor innan öppning och kaos utbryter: ”Sluta för fan inte att göra mackor!” skriker restaurangchefen Carmen ”Carmy” Berzatto halvvägs in i ett psykbryt medan personalen krockar i de trånga köksgångarna och tappar mat på golvet, någon blir knivskuren av misstag och till slut får den begåvade sauciern Sydney nog, vänder på klacken och marscherar ut ur restaurangen.

Ayo Edebiri spelar en av kockarna i ”The Bear”. Foto: ©FX Networks/Courtesy Everett Collection

Allt detta kaos i meningen ovan, och betydligt mer, är filmat i en enda tagning på 20 minuter i ”The Bear”, en av höstens mest hajpade tv-serier. Den utspelar sig på en familjeägd sylta i Chicago, och som oinvigd är det lätt att tolka ”The Bear” som en kraftigt tillskruvad version av verkligheten.

Men Niklas Ekstedt, stjärnkock och i branschen sedan 25 år tillbaka, intygar att det är en av de mest realistiska restaurangskildringarna han någonsin har sett – även om miljöerna och dess konflikter är beskrivna i underkant.

– Jag är faktiskt förvånad över att de inte öste på mer i ”The Bear” och även i ”Boiling point”. Många av de upplevelser jag själv har haft är betydligt värre än de som gestaltas här, försäkrar han.

Den brittiska filmen ”Boiling point” hade svensk premiär i våras. Även den följer en jagad restaurangchef under några kaosartade timmar på jobbet, där katastrofen kryper allt närmare. Den är också filmad i en enda tagning och greppet förstärker känslan av ”andlös autenticitet” och det blir närmast ”outhärdligt stressigt” att titta på, skrev DN:s Helena Lindblad i sin recension.

Niklas Ekstedt menar att han sett ännu värre beteenden i verklighetens restaurangkök än de i tv-serierna. Foto: Fredrik Persson/TT

”The Bear” och ”Boiling point” är två bra exempel på ett nytt sätt att skildra restaurangvärlden inom fiktionen, menar Ekstedt, eftersom båda sätter fingret på känslan av hur det egentligen är att befinna sig i ett restaurangkök. Han jämför med den blodiga och realistiska krigsfilmen ”Rädda menige Ryan”, som när den kom skilde sig rejält från andra glorifierande och patriotiska krigsskildringar, och fick amerikanska andra världskriget-veteraner att börja gå i terapi efter att ha sett den.

– Förutom att hela restaurangvärlden lär behöva gå i terapi för sina posttraumatiska upplevelser så har de här nya skildringarna också satt i gång en viktig diskussion om arbetsförhållandena i vår bransch, säger Ekstedt.

Restaurangvärlden har länge varit känd som en psykosocialt extrem arbetsmiljö, fylld av trakasserier och maktmissbruk. Metoohösten 2017 skrevs svenska uppropet #vikokaröver under av 1 863 personer för att belysa branschens problem med sexism. Tidningen ETC avslöjade i november 2020 grova missförhållanden i Operakällarens kök. I en undersökning bland 4 800 anställda i svenska restaurang- och hotellbranschen tyckte 71 procent av männen att branschen var jämställd medan bara 43 procent av kvinnorna tyckte det.

– Om vi ska kunna ha kvar finkrogar och prestera gastronomiskt så är det helt avgörande att skapa fungerande arbetsplatser för unga människor att arbeta i. Det är en ödesfråga för branschen, säger Ekstedt.

I de många filmerna och tv-serierna inifrån restaurangköken är könsmaktsordningen tydlig: männen styr, gärna med järnhand. Det speglar till stor del verkligheten, säger Calle Wahlström, som är med och driver krogen Bar Oas i Stockholm och är frilansande filmkritiker för bland andra FLM och Nöjesguiden.

– Tar vi ”Boiling point” och ”The Bear” som exempel skulle jag säga att det stämmer överens med min erfarenhet av krogar jag jobbat på tidigare. Vad gäller könsfördelningen på kockar kommer vi nog inte undan saker som tradition, nepotism och sexism. Det gäller så klart inte alla kockar, men inom krogbranschen har kockyrket lyckats bli manligt kodat, för att inte säga macho. Det är klart att det sker en förändring, men den är knappast jämnt fördelad över hela branschen.

Stephen Graham i ”Boiling point”. Foto: Alamy

Thomas Jackson är dokumentärfilmare och står bakom bland annat filmerna ”Foodies”, om jetsetmiljonärer som reser världen runt för att äta på de mest förnäma krogarna, och ”Hunger”, om den svenske stjärnkocken Björn Frantzéns jakt på sin tredje Michelinstjärna. Jackson säger att det länge funnits en idé om kocken som vår tids rockstjärna.

– Det har ju nästan blivit en kliché, men den är säkert fortfarande tacksam att leka med, inte minst i fiktiv form. Sen är det ju miljöer med otroligt mycket dramatisk potential; det är stora egon, höga insatser, en plats där människor från olika platser och klasser kommer och går.

Just de tydliga maktstrukturerna, de många konflikterna och det uppskruvade tempot är ingredienser som tidigare funkat bra i andra branschberättelser, och därför lätta att överföra till köket. säger Calle Wahlström.

– Jag är kanske inte rätt person att bedöma hur rättvist finansvärlden framställs i serier som ”Succession” eller ”Industry”, men skildringarna ger ju uttryck för miljöer som kan beskrivas i samma termer.

Restaurangvärlden har filmmässigt gått från rätt gemytliga historier – som Lasse Hallströms ”100 steg från Bombay”, Jon Favreaus ”Chef” eller John Wells ”Bränd” – till samtidens råare, nervigare och mer realistiska berättelser. Krogen blir berättelsens själva ämne i stället för bara en dekor. I synnerhet ”Boiling point” ser Calle Wahlström som utmärkande för det.

– Den hade för mig så pass hög igenkänningsfaktor att det gränsade till stresspåslag. Restaurangmiljön tillåts här vara huvudnumret och ägnas i den obrutna tagningen också stor filmisk omsorg.

Även om han själv förskonats de mer aggressiva beteendena som skildras i filmernas kök så har han erfarenhet av att utsättas för gästernas divalater.

– Vi pratar rasism, homofobi, sexuella trakasserier, hot om våld med mera mot mig själv eller mina kollegor. Det är något jag tycker fångas i ”Boiling point”, speciellt i hur Lauryn Ajufos nisse kastas mellan rasistiska svinpälsar och arroganta influencers.

Niklas Ekstedt lyfter å sin sida fram scenerna i lyxrestaurangköken i ”The Bear” som särskilt trovärdiga och smärtsamma att se vad gäller utsattheten. I serien får Carmy flashbackar till sin gamla arbetsplats på stjärnkrogen där han står och garnerar en vacker tallrik i den kliniskt rena miljön. Plötsligt dyker kökskocken upp bakifrån och väser i hans öra att han är en värdelös liten skit.

– Trots att jag har varit egenföretagare i över tjugo år kan jag fortfarande känna mig jagad av att någon ska komma upp bakifrån och läxa upp mig. Det är traumatiska upplevelser från mina tidiga år som kock som satt sina spår.

Niklas Ekstedt började sin karriärbana med att arbeta för stjärnkocken Charlie Trotter i Chicago, som han beskriver som ”en av de mest ökända arbetsgivarna i USA:s restauranghistoria”. Samma arbetsgivare skildras i den kommande dokumentären ”Love, Charlie. The rise and fall of chef Charlie Trotter”.

– En gång hittade Charlie Trotter ett tuggummi i en sallad, som han hävdade att gästen hade hittat där. Då kallade han ut tre av oss kockar och tog alla gårdagens kuvertbröd, alltså torra brödbitar, och kastade dem i våra huvuden. Han höll på i flera minuter, minns jag.

– En annan gång på samma restaurang blev en tjej i patisseriet mer eller mindre strypt med en kökshandduk inne på bakgården eftersom hon hade missat att temperera chokladen rätt.

Charlie Trotter är den ökände kocken i ”Love, Charlie. The rise and fall of chef Charlie Trotter”. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Att en sådan arbetsmiljö har tillåtits så länge beror bland annat på att fackrörelsen varit svag eller obefintlig på toppkrogarna. I dag är de tyranniska köksmästarna dock mer sällsynta.

– Sociala medier är en starkt bidragande orsak. Restaurangpersonal är i dag bara en tweet eller Tiktokuppdatering bort från att hänga ut sin köksmästare och det är alla medvetna om. På det sättet skulle jag säga att ”The Bear” är föråldrad och snarare visar hur det fungerade för tio femton år sedan. Ingen av de anställda filmar eller twittrar under Carmys utbrott till exempel.

Utsattheten skapar dock en särskild känsla av samhörighet. I ”The Bear” och ”Boiling point” skildras kökspersonalens relation som i det närmaste familjär.

– Man blir ett hopsvetsat team, många har samma mål och är i samma ålder. Det är väldigt sällan äldre människor i de här miljöerna. Alla är utsatta och då bygger man band, på samma sätt som i en skyttegrav, säger Niklas Ekstedt.

Ralph Fiennes och Anya Taylor-Joy i ”The menu”. Foto: Eric Zachanowich/Alamy

Stjärnkrogar var länge en sluten värld. Exotismen i det låg till grund för Steve Coogans och Rob Brydons improviserade ”The trip”-serie, som över fyra säsonger gjorde avdragsgill underhållning av haute cuisine-käk i England, Italien, Spanien och Grekland. Men i takt med att fler har råd att besöka fine dining-ställen har intresset ökat för vad som sker bakom kulisserna.

För Thomas Jackson kändes det som en bra arena för att kunna berätta hur människor bygger identitet genom vad man konsumerar: klassperspektivet blir tydligt när det handlar om mat – ett område som för vissa handlar om ren överlevnad och för andra om lyxkonsumtion.

– En av de tokrika foodiesarna vi skildrar i filmen säger: ”Vi måste alla äta, så vi kan lika gärna äta gott.” Det är lite Marie Antoinette-anda i det, och blir ganska klargörande, säger han.

Calle Wahlström nämner ”Boiling point” och ”Pig”, där Nicolas Cages tryffelsvin kidnappas, som filmer som belyser klassklyftorna i restaurangvärlden.

– En film som ”Pig” säger väl kanske främst något om våra krogvanor, vilket knyter an till hur maten används av manusförfattare. Vem har exempelvis råd att käka en dekonstruerad kammussla ångad med grankottar, för att lyfta ett exempel ur filmen fritt ur minnet? I ”Boiling point” handlar det om ett pressat arbetslag, men också om gästers förväntningar och ibland sviniga beteende. En produkt ska serveras ett bemedlat klientel – här ser vi den tydligaste hierarkin, och det är ganska lätt att räkna ut hur lönegraderna ser ut och vem som får äta mest skit.

