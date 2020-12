Mattias Dahlström: Där andra var smala var Heavenly brokiga

”Heavenlys styrka var artisternas olikhet” konstaterar Nicky Wire i förordet till Robin Turners ”…Believe in magic – Heavenly recordings: the first 30 years”, den tegelsten som ges ut i samband med att det Londonbaserade skivbolaget jubilerar. Basisten och låtskrivaren i Manic Street Preachers – som släppte singlarna ”Motown junk” och ”You love us” på skivbolaget – sätter därmed fingret på vad som skiljer Heavenly från många andra oberoende mindre skivbolag. Brokigheten.

Små indiebolag har normalt sett en brinntid. De fångar något i tidsandan, suger upp rätt talanger och förädlar dem och soundet de skapat, gång på gång tills alla intresserade till slut har tröttnat eller gått vidare till nästa grej.

Där andra älskade bolag från ungefär samma era, säg 4AD eller Creation, nådde status och framgångar genom ett relativt enhetligt sound var Heavenly svårare att sätta i ett tydligt fack. Diskografin från 90-talets första år spände mellan Flowered Ups post-Madchester-pop, Saint Etiennes samplingsspäckade finsmakarpop, The Rockingbirds i teorin helt omöjliga, i praktiken förvånansvärt självklara, brittiska countryrock och Espiritus samba-infuserade triphop.

Det är samma sak i dag. Gwenno, Baxter Dury, Katy J Pearson, Working Men’s Club och Audiobooks, för att bara ta en handfull exempel, är en lika spretig samling som den från de första åren.

När man läser ”…Believe in magic” inser man snart att Heavenly överlevt så länge mycket tack vare den bredden, tillsammans med en vilja om att gå en egen väg. För grundtanken har varit enkel: följ med i flödet, hitta det som varit bortglömt, sätt samman det på ett nytt sätt.

Det allra mest slående under läsningen handlar dock inte specifikt om Heavenly och bolagets ganska väldokumenterade historia utan insikten om hur annorlunda musikbranschen är i dag jämfört med 1990 eller 2000. Hur tanken om det lilla skivbolaget som en kvalitetsgaranti och, ännu viktigare, ett hem för musikideologiska idéer som är större än artisterna som har kontrakterats nästan helt raderats ur både lyssnarnas och musikkritikernas begreppsvärld. Det finns undantag – Hyperdub, svenska Höga Nord, på senare tid möjligen Griselda, går alla att se som efterföljare till Creation, Heavenly, Sarah eller Mo’Wax – men i takt med att en artists bolagshemvist blivit en pytteliten notering som flimrar förbi i streamingtjänst-scrollandet har konceptet ”det lilla skivbolaget med stora drömmar” urholkats. När man läser ”…Believe in magic” är det svårt att inte beklaga den utvecklingen.

