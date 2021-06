Mattias Dahlström: Den senkapitalistiska cynismens allra mest naturliga soundtrack

Den franska fotbollsklubben Paris Saint-Germain meddelade nyligen att den inlett ett samarbete med Prince, eller snarare den grupp kallad The Prince Estate som, åtminstone just i det här fallet, gör ett halvdant jobb med att förvalta popstjärnans arv efter hans tragiska och alldeles för tidiga död 2016.

En singel i begränsad upplaga med ”Partyman” (från ”Batman”-soundtracket) på ena sidan och en tidigare outgiven liveversion av ”Cool” (från hans sista Paris-konsert 2014) på den andra, självklart tryckt på lila vinyl, ges nu ut av fotbollsklubben.

Dessutom ska Prince-nyckelringar och kläder inspirerade av artistens tvivelaktiga klädsmak säljas i PSG-shoppen. Till exempel kommer lagets fjärdeställ utsmyckas med symboler och detaljer som förknippas med artisten och med lite tur får vi väl någon gång se ett par fotbollsskor med stilettdobbar också.

Paris Saint-Germains hemarena heter Parcs-des-Princes, även om den inte är döpt efter funkgeniet. Prince ägde en lägenhet i den franska huvudstaden, till och med i närheten av arenan.

Fint, va?

Den nya, limiterade Prince-singeln släpptes 4:e juni.

Fast vad än Paris Saint-Germains säkert väldigt entusiastiska kommunikationsavdelning försöker intala oss är det inte riktigt där den fullständigt självklara logiken i samarbetet ligger.

Snarare är det just precis här de allra minst tilltalande delarna av nöjes- och fotbollsindustrins möts i en lika självklar som fruktansvärt osexig omfamning. Det är en ohelig allians av sportswashing och popkulturell gravskändning där den blinda tron och villkorslösa kärleken som genomsyrar både musikfans och fotbollssupportrar utnyttjas maximalt.

Sedan tio år tillbaka ägs Paris Saint-Germain av Qatar Sports Investment, mer eller mindre direkt kopplat till den qatariska regimen. Organisationen har plöjt ned åtskilliga miljarder i klubben för att, i takt med framgångarna, försöka förändra omvärldens syn på Qatar – just nu på 129:e plats på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex – till det bättre.

Fotbollsframgångar kan göra sånt, så effektiva är de krafterna.

Fullt ställ med fotbollsklubben PSG:s nya fjärdeställ, inspirerat av Prince.

Nästa år arrangeras fotbolls-VM i landet, trots allt mer högljudda protester, och för att bygga de rätt många gigantiska arenor som behövs i ett land utan särskilt mycket tidigare fotbollskultur har mängder av byggarbetare lockats dit från betydligt fattigare länder och arbetat under minst sagt extrema omständigheter. En bra bit över 6.000 människor från bland annat Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal och Pakistan har fått sätta livet till.

The Prince Estates fel och brister framstår som ganska ringa i det sammanhanget. Men gruppen, som består av Princes arvingar (hel- och halvsyskon) samt musikrättighetsmånglarna Primary Wave som ett par av syskonen sålt sina delar till, har ägnat de senaste åren åt att, mer eller mindre, pumpa ut album och boxar med tidigare outgivet material. Detta trots att Prince under sin karriär var extremt noga med vad som faktiskt släpptes ur hans välfyllda valv med låtar. Iskallt kalkylerande med, och väl medvetna om, att alla fans slits mellan en lojalitet mot Princes visionära integritet och insikten om att varje nytt arkivsläpp är den enda musik vi kan hoppas på från honom nu.

Prince uppträder i London i mitten av nittiotalet. Foto: Sean Dempsey

I början av nittiotalet skrev Prince ordet ”slave” över ena kinden för att det var det han såg sig som i förhållande till skivbolaget Warner. Senare i sommar släpps det tidigare outgivna albumet ”Welcome 2 America” från 2010 där en av de centrala textraderna är ”land of the free/home of the slave”.

År 2021, fem år efter hans död, väljer alltså The Prince Estate att inleda ett samarbete med en fotbollsklubb sponsrad av en regim som i princip behandlar gästarbetare som just slavar. Man ska kanske inte spekulera i hur avlidna konstnärer skulle agera i situationer som uppstår efter döden, men jag tvivlar ändå på att det här är samarbetet med en idrottsklubb Prince själv hade valt. Även om PSG nu har en basketsektion – Prippe gillade ju sin korgboll – också.

Så den där, på ytan, ganska oskyldiga lil(l)a sjutumssingeln med ”Partyman”/”Cool” är i själva verket den senkapitalistiska cynismens allra mest naturliga soundtrack.

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström