Mattias Dahlström: Här är årets bästa återutgåvor och samlingsskivor

Återutgivning av musik följer ungefär samma mönster som resten av musikbranschen. Det stora blir allt större och det mest intressanta händer alltid i marginalerna. Precis som, säg, ett nytt Taylor Swift-album kastar en lång skugga över i princip alla andra skivsläpp så tar en ny ”Revolver”-bamsebox med The Beatles oundvikligen syre från all annan retro utgivning.

Tittar man på det senaste årets boxar och återutgivningar slås man också av hur stor del av dem som består av det som är allra hårdast inhamrat i rockmusikens historieböcker. Om det återutgivna sedan dessutom går att kombinera med ett jubileum är det självklart eftersträvansvärt. Såväl Neil Youngs ”Harvest” som firar ett halvsekel och tio år yngre ”Thriller” av Michael Jackson har självklart förärats fint paketerade boxar i år.

Det är inget fel i det. Båda två är fantastiska skivor väl värda att fira, men i till exempel Youngs fall hade man, om man varit lite mer äventyrlig, lika gärna kunnat lyfta 30-årsjubileet av den senkomna uppföljaren ”Harvest moon”. Ett verk som inte är riktigt lika söndertuggat och idisslat.

Men det har också skett en viss förskjutning i hur man närmar sig giganterna från förr.

Michael Jacksons ”Thriller” fyllde 40 år under 2022. Det firades med en mastig albumbox. Foto: REX

En gång i tiden var utgångspunkten att om ett äldre album skulle återutges så slängdes det på en handfull extraspår, eller så gavs det ut på en längre cd eller en dubbel-lp.

I dag räcker det inte på långa vägar. Om boxar en gång i tiden framför allt var ett sätt att koka ned artisters hela karriärer till fem eller åtta cd (och krydda med lite outgivet godis) har de alltmer blivit ett sätt att idogt och noggrant gräva i ett enda verk, ett ibland närmast bisarrt borrande efter alternativa tagningar på väletablerade låtar.

Det ligger boxens natur att den i mångt och mycket fungerar som luxuös och ibland utmattande omfångsrik påbyggnadssats för redan etablerade klassiker, men att den under de senaste åren blivit så utpräglat inriktad på enskilda albumklassiker är nytt.

Samtidigt är den här typen av blidkande boxar för en åldrande, kapitalstark publik inte hela sanningen kring återutgiven musik. För parallellt med varje jubileumsbox dyker allt fler återutgivningar upp som försöker hitta andra, förhoppningsvis nya, vägar in eller genom rockhistorien – snarare än att ytterligare befästa den kanon som finns.

Det är egentligen där som samlingsskivor och boxar har sitt verkliga existensberättigande. Bolag som Numero, Mr Bongo och Light in the attic gör minst lika ambitiösa och tjusigt formgivna utgåvor som större bolag, men erbjuder oftare alternativ bortom populärmusikens bredaste allfartsvägar.

Bara genom att leta sig till andra genrer (som new age, dataspelsmusik och bubbelrock) eller världsdelar förmår dessa skivbolag bredda och fördjupa musikhistorien. Ibland behöver man inte ens gå så långt: retrojätten Aces återkommande samarbeten med Saint Etiennes popteoretiker Bob Stanley och Pete Wiggs har på senare år pekat ut annorlunda ingångar i det väletablerade. Kanske kan också den ganska gubbtunga och rockinriktade boxutgivningen komma att blandas upp mer på sikt?

Den omfattande ”Older”-boxen med George Michael passar varken in i den rockistiska lyxboxutgivningen eller den mer obskyra återutgivningsvägen, men kanske är den en föraning om vad som komma skall? Under de 26 år som förflutit sedan ”Older” släpptes har rockmusiken på många sätt ersatts av pop, soul, r’n’b och hiphop på topplistorna.

Den omkörningen borde snart synas i större utsträckning också i återutgivningen.

10 återutgivningsmåsten från 2022 enligt DN:s Mattias Dahlström:

Joni Mitchell - ”The Asylum albums (1972-1975)”

1. Joni Mitchell, ”The Asylum albums (1972-1975)” , (Rhino)

Många skulle hävda att Mitchells skivor för Reprise under tidigt 70-tal är vassare, men Asylum-album som ”Court and spark” eller ”Hissing of summer lawns” låter minst lika bra som ”Blue” år 2022. Och är definitivt mindre sönderspelade.

Diverse artister - ”Pacific breeze 3: Japanese city pop, AOR and boogie, 1975-87”

2. Diverse artister, ”Pacific breeze 3: Japanese city pop, AOR and boogie, 1975-87”, (Light in the attic)

Inget skivbolag har letat längre ut i de japanska marginalerna än Seattle-baserade Light in the attic. Deras återutgivningar av city pop – en blandning av jazz, disco och förlägen Minneapolis-funk – utgör grunden för en alternativ musikhistoria.

George Michael - ”Older (super deluxe box set)”

3. George Michael, ”Older (super deluxe box set)” , (Sony)

När George Michael dog 2016 tystnade en av de senaste 40 årens allra största sångare. ”Older” var inte bara hans modigaste och största stund textmässigt, musikaliskt är det hans mest helgjutna album.

The Beach Boys - ”Sail on sailor 1972”

4. The Beach Boys , ”Sail on sailor 1972” , (Capitol)

Med utgångspunkt i då ignorerade, i efterhand omvärderade, tidiga sjuttiotalsalbumen ”Carl and the passions – so tough” och ”Holland” berättas en annan, inte lika surfig och sandig, eller framgångsrik för den delen, historia om The Beach Boys.

Blondie - ”Against the odds 1972-1984”

5. Blondie, ”Against the odds 1972-1984”, (Numero)

Punkens subversiva kraft har möjligen bedarrat något med tiden, men Chris Stein och Debbie Harrys låtskatt är fortsatt oumbärlig. Förhoppningsvis kan ”Against the odds” kompletteras med en box med det bästa från Harrys ojämna solokarriär.

Dexys Midnight Runners - ”Too-rye-ay as it should have sounded”

6. Dexys Midnight Runners, ”Too-rye-ay as it should have sounded”, (Mercury)

I tider där Kanye West ibland fortsatt pilla på och detaljredigera album långt efter att de släpps känns det modernt av Kevin Rowland att faktiskt ge Dexys andra album den inramning det egentligen skulle ha.

Diverse artister - ”Valley of the sun – field guide to inner harmony”

7. Diverse artister , ”Valley of the sun – field guide to inner harmony” , (Numero)

I väntan på Numeros definitiva sammanfattning av new age-nestorn Laraajis livsverk, som kommer i början av nästa år, så är den här samlingen med musik från skivbolaget Valley Of The Sun en utmärkt introduktion till genren.

Lou Reed - ”Words and music – May 1965”

8. Lou Reed, ”Words and music – May 1965”, (Light in the attic)

Årets finaste låtskelett. Reeds demoversioner av Velvet Underground-klassiker avslöjar med all önskvärd tydlighet vilka söta doowop-melodier som fanns där under dekadensen och John Cales avantgardistiska gnisslande.

Bild 1 av 2 Diverse artister - ”Disco reggae rockers” Bild 2 av 2 Soul jazz senaste jamaikanska utgrävning riktar in sig på reggae i gränslandet till disco. Bildspel

9. Diverse artister, ”Disco reggae rockers”, (Soul Jazz)

Soul Jazz senaste jamaikanska utgrävning riktar in sig på reggae i gränslandet till disco och är inte helt oväntat – alldeles utmärkt. Ett liv utan Hortense Ellis version av Candi Statons ”Young hearts run free” är ett fattigare liv.

Bridget St John - ”From there/to here – UK/US recordings 1974-1982”

10. Bridget St John , ”From there/to here – UK/US recordings 1974-1982”, (Cherry red)

Den alltmer omhuldade folkpopsångerskan Bridget St Johns senare inspelningar är inte lika fokuserade som de tidigare, men mer lekfulla. St John är också en orsak till att samma bolags ”Deep in the woods – Pastoral psychedelia & funky folk 1968-1975” är en av årets finaste folksamlingar.

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner

Läs också Vinylskivan står inför ett skifte: Har lp:n blivit folklig igen?

Liksom DN:s musikkritiker väljer: Här är 2022 års bästa album