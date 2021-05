Mattias Dahlström: Hjärtskärande sorgearbete med lånade ord

Det brukade vara så enkelt. Hyllningsalbum var ofta löst sammansatta projekt där ett antal artister från ibland ganska olika håll tolkade en ikonisk föregångare efter bästa förmåga (vilket påfallande ofta innebar välmenande vänsterhandsjobb). Coveralbum var i hög utsträckning mest ett sätt för uppburna artister att visa sin goda smak.

Något tillspetsat resonemang så klart, men heller inte särskilt långt från sanningen.

Numera är det inte lika enkelt att kategorisera de olika albumtyperna. Hyllningsalbumen har på sätt och vis gått tillbaka till ursprunget, till 60-talets tradition med en artist som fokuserar på en annan artists eller låtskrivares produktion. Lucinda Williams ”Runnin’ down a dream” med uteslutande Tom Petty-material och First Aid Kits Leonard Cohen-tribut på ”Who by fire” är två aktuella exempel. Hyllningsalbumen blir på så sätt både personligare och mer konkreta och sammanhållna.

Även de nutida tributalbum som använder sig av den spretigare flerartists-lösningen tenderar oftare att vara mer koncentrerade i utgångspunkten, som den kommande Bowie-hyllningen ”Modern love” som fokuserar på den tunne vite dukens influens på soulmusiken.

När det gäller coveralbumens utveckling såg det ut som en tanke att Kevin Rowlands ”My beauty” återutgavs förra året. Den forne Dexys Midnight Runners-ledarens extremt modiga coveralbum från 1999 kom ursprungligen mitt under britpoppens flabbgrabbiga sluttamp och sågades på sina håll extremt hårt på hemmaplan, något som också skildras i den briljanta uppdaterade och vasst britpop-kritiska musikvideon till ”My beauty”-singeln ”Concrete and clay”, men har fått brittisk upprättelse i efterhand.

För i själva verket var Rowland bara, som många gånger förr, långt före sin tid när han använde coveralbumet för själslig exorcism snarare än som lätt snobbig accessoar. Det djupt personliga sättet att närma sig de andra artisternas låtar och skapa en sammanhållen historia om Rowlands uppgång och fall öppnade upp för ett nytt sätt att ta sig an andra artisters verk i sammanhängande form.

Det är till exempel svårt att tänka sig ett album som Tara Jane O’Neils ”Songs for peacock” från i fjol, utgivet under den för oss svenskar lite olyckligt klämmiga pseudonymen Tjo, utan ”My Beauty”. Inte för att albumen har särskilt många likheter rent musikaliskt, utan mer för hur O’Neil närmar sig de i många fall ganska söndertuggade låtarna det handlar om, sätter samman dem på ett nytt sätt och tillåter sig att ta ganska stora friheter med dem, eftersom den personliga kontexten kräver det.

Med utgångspunkt i den typ av radiohittar som O’Neil och hennes bror lyssnade på i stereon under familjens bilsemestrar under det tidiga 80-talet – Madonnas ”Borderline” och Bananaramas ”Cruel summer” till exempel – och deras mer nutida motsvarigheter har hon skapat ett slags mixtape för att bearbeta sorgen över samma broders för tidiga död. När O’Neil förvandlar Chers ”Believe” till en förvriden vaggvisa om förlust (det låter som frågan ”Do you believe in life after love?” sjungs rätt ned i en öppen avgrund) är det direkt tufft att fortsätta lyssna.

”Songs for peacock” är ett svårt sorgearbete omvandlat till bitvis hjärtskärande popmusik som visar vad coveralbum faktiskt kan vara. En nödvändig ventil för känslor som måste pysa ut för att inte ta över helt, med ord man måste låna för att ens egna tagit slut.

