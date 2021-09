Mattias Dahlström: Hurula omvandlade förväntningarna till slamrande energi

”Hej då, pappa, hoppas du får en kul kväll på jobbet” säger fyraåringen i hallen när jag stressar på mig skorna för att hinna med tunnelbanan.

Senast jag var på konsert gick hon fortfarande på förskolans småbarnsavdelning och hade blöja. Nu pratar hon i artiga och relativt fullständiga meningar. Precis som killen som en dryg trekvart senare på något sätt lyckas överrösta både handklappet och de taktfasta ropen om ”Hu-ru-la, Hu-ru-la”.

”Vi är på konsert med Hurula allihop” vrålar han över hela det fullsatta Debaser Strand. Den torra redovisningen av läget kan tyckas vara ett ganska platt konstaterande. Med tanke på att de flesta på golvet framför scenen här har biljetter så vet publiken rimligtvis var de är och vad som väntar, men det där skriket innehåller så klart mer än bara en platsangivelse. Det är arton månader av påtvingad isolering och krypande pandemirädsla som släpps loss.

Brölet är också slutpunkten för den stegrande förväntning som långsamt byggts upp i lokalen. Någon har träffat en före detta kollega i baren och är glad över det. Ett litet gäng kompisar fastnar framför merchståndet och skapar en trängsel som 24 timmar tidigare hade känts förbjuden.

Bild 1 av 2 Hurula på Debaser Strand. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 2 Stämningen var på topp när Hurula spelade på Debaser Strand på onsdagskvällen. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Flaskhalsar slår mot andra i skålar som firar återgång till något slags normalläge. För nu i alla fall. Även om det bara blir ett kort ögonblick, en minimal andningspaus, innan nästa nedstängning eller någon annan kris så har vi det här lilla stora. Hurula på Debaser. Lapp på luckan. Kondens i taket. Vitt ljus från scenen. Ringande gitarrer i högtalarna.

Och kanske skulle det i princip kunna vara vem som helst som spelade. Med tanke på den kollektiva, under dryga arton månader uppdämda, frustrationen som genomsyrar publiken hade Debaser i princip kunnat ställa ut en plint eller kaktus på scenen och fått en överväldigande reaktion på det, men man blir ändå glad över att det är just Hurula som står där. Någon som kan ta all den här kontaminerade vanmakten och alla egentligen helt omöjliga förväntningar och omvandla till ren, högljudd och slamrig energi.

På vägen hem skiljs två killar från konserten åt vid 4.ans hållplats vid Hornstull med en direkt ömsint kram. Den ena tar steget upp på den välfyllda stimmiga bussen framför mig, den andra närmast studsar Långholmsgatan entusiastiskt bort. Det blir ett slags påminnelse om att Stockholm har det här också, att man för inte särskilt länge sedan kunde gå ut på fullsatt konsert mitt i veckan i oktober. Och att det är en för staden mycket mer representativ och viktig del av dess själ än reklambåtar som trafikerar stadens vattendrag.

Så det är en kul kväll på jobbet. Och otroligt mycket mer.

Läs fler kulturkommentarer och andra texter av Mattias Dahlström