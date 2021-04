Mattias Dahlström: ”Loveless” var nog 90-talets bästa album

Bilden av David Byrne är fantastisk. Med det yviga vita håret stående rakt upp sitter Talking Heads-sångaren helt vitklädd på fönsterbrädan till ett hörnfönster i en vitmålad lägenhet.

Byrne är som så ofta magnetiskt fotogenisk, ändå är det inte där blicken fastnar. För på golvet framför honom finns rad efter rad med små elektroniska boxar i olika kulörer, ett slags färgglatt pussel som kontrasterar mot allt det vita. Jag vet inte riktigt varför Byrne befinner sig i samma rum som Kevin Shields pedal board – de konstruktioner där gitarrister samlar de effektpedaler de använder för att med precisa tramp ge sitt instrument olika sound – men där är han i alla fall.

Tveklöst är det just mängden av effektpedaler som är grejen med bilden. När gitarrnördar i forumet på sajten The Gear Page diskuterar vad som är en någorlunda rimlig mängd pedaler att ha hamnar de någonstans mellan tolv och femton. Lagom många så att man inte snubblar på sin board på scenen eller hamnar för långt från publiken. Kevin Shields – My Bloody Valentines enigmatiska sångare, gitarrist, låtskrivare och visionär – board framför David Byrne har 96.

På My Bloody Valentines 30-årsjubilerande klassiker ”Loveless” måste han ha använt dem alla. Kanske några till för den delen.

När skivan för ett par veckor sedan till slut släpptes digitalt, tillsammans med utmärkta föregångaren ”Isn’t anything” från 1988 och den överraskande vitala comebacken ”mbv” från 2013, är det lätt att än en gång förundras över hur egen ”Loveless” fortfarande låter.

My Bloody Valentines andra album är för all del tveklöst en produkt av sin tid, helt uppenbart en följd av åttiotalets oväsensinnovatörer som The Jesus And Mary Chain och Sonic Youth. Det går också ganska enkelt att placera in bandet i det tidiga 90-talets shoegaze-pop (som fick sitt namn för att banden stirrade på sina skor – och effektpedaler).

Ändå är den något annat. Något helt annat.

Alla de övriga klassikerna som firar 30-årsjubileum i år – det går utan tvekan att hävda att popåret 1991 snarare än 1971 kan ha varit det främsta någonsin, särskilt om man var femton i början av 90-talet – har skapat mängder av efterföljare. Och fortsätter att göra det. Man kan utan problem höra hur ”Blue lines”, ”Nevermind”, ”Breaking atoms” och ”Screamadelica” fortsätter att tydligt och lättupptäckt influera artister idag.

Med My Bloody Valentines magnum opus är det svårare. Historien om ”Loveless” slutar på många sätt med ”Loveless”. Otaliga band har för all del försökt efterlikna den, men inget har riktigt lyckats lista ut hur My Bloody Valentine skapade 90-talets kanske bästa album. Det är för stort, för sprängfullt, för intrikat.

My Bloody Valentine gjorde inte poplåtar – de gjorde symfonier. Av oväsen. Av lager-på-lager-gitarrer. Av, well, effektpedaler. Shields, Bilinda Butcher, Debbie Googe och Colm Ò Cíosóig tog sin dröm om Phil Spectors berömda ljudvägg och målade den med feedback, oljud och ljuva melodier i så många lager att de tömde sig (och skivbolaget Creations vid det här laget inte så tjocka plånbok) totalt.

Det skulle dröja 22 långa år innan uppföljaren slutligen såg dagens ljus. På vägen hann My Bloody Valentine med en splittring och Shields påbörja en långsam färd in i något han själv har beskrivit som ”galenskap”.

Precis som ”Loveless” var svår att efterlikna var den så klart också omöjlig att följa upp.

