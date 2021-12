Mattias Dahlström: Många artister ställer bara ut de bjällerförsedda julstövlarna och tror att det räcker

När Performing right society for music, Storbritanniens svar på upphovsrättsorganisationen STIM, 2019 genomförde en större undersökning kring julmusik visade det sig att av britternas 20 mest älskade julsånger var blott en gjord på 2000-talet (Cliff Richards ”The millenium prayer” från 2000). Med tanke på att just den låten knappast har samma självklara ställning i svensk julmusikkanon är tillbakablickandet förmodligen ännu tydligare här hemma. Att Adolphson & Falks ”Mer jul” firar 40 år i år – med en akustisk nyutgåva – och därtill strömmats 37 miljoner gånger understryker bara det.

I högtalarna under klappjakten på varuhus och gallerior är det högst osannolikt att något särskilt nytt spelas. Att julen knäar under sina traditioner gäller i allra högsta grad också julmusiken. Helst ska allt låta som det alltid har gjort. Vilket gör att den senaste jullåt som verkligen fått fäste i den svenska folksjälen – och varuhusens spellistor – är Mariah Careys ”All I want for christmas is you”. Den kom 1994.

Årets julmusikutgivning innehåller heller inte särskilt många nytillskott med potential att på allvar utmana ”Last christmas” eller The Pogues och Kirsty MacColls ”Fairytale of New York”.

Ett julalbum eller en julsingel innebär sällan samma satsning som en mer ordinarie utgivning, det är varken särskilt förvånande eller irriterande, det är bara så det är, men lite för många artister ställer bara ut de bjällerförsedda stövlarna och tror att det räcker.

Superproffset Björn Skifs är egentligen som klippt och skuren för en julskiva, men på ”It’s christmas” spelar han så säkert att skivan inte adderar mer än sin titel. Samma sak med Kelly Clarksons ”When christmas comes around”, just den blandning av välsjungna men intetsägande tolkningar av traditionella sånger och vänsterhandsskrivet nytt material som kännetecknar för mycket av julskiveutgivningen.

Dock är den stompig snyggt namngivna ”Christmas isn’t cancelled (just you)” ett rätt snyggt försök att utmana nämnda Mariah-dänga, även om den inte är den svidande uppgörelse med den amerikanska dumhögerns ”julen fasas ut”-gapande man hade kunnat hoppas på utifrån titeln.

Bild 1 av 2 Omslaget till Tusses rara ”This is our Christmas song”. Bild 2 av 2 Björn Skifs. Foto: Pressbild Bildspel

Men så är också julmusiken först och främst ett medel för att uppehålla julefriden. Därför finns det också fler finstämda, välmenande och gedigna julsånger från folkliga svenskar – från Tusses rara ”This is our Christmas song” och Dolly Styles lätt countryfierade ”Christmas lights” till Sanna Nielsens ”Min Sanna jul” – än det finns sillsorter på julbordet.

Roligast är inte oväntat de artister som vill något mer än att bara tindra lite. Isländska Eurovision-deltagaren Daði Freyrs ironiska ”Something magical” går i och för sig snabbt vilse bland alla metanivåer, men vägen dit är i alla fall underhållande och inte så förutsägbar. Countrytrion Pistol Annies ”Hell of a holiday” är på ett liknande sätt en lekfull klackspark.

Ännu vassare är de artister som har förstått högtidens inneboende melankoli, hur allt glansigt presentpapper faktiskt kan dölja ett visst mörker.

Bild 1 av 2 Till bords med Bo Kaspers Orkester. Likt Weeping Willows bjuder gruppen på en ljudklapp i form av ett julalbum. Foto: Pressbild Bild 2 av 2 Weeping Willows. Foto: Naina Helén Jåma/TT Bildspel

Den bästa julmusiken 2021, och alla år, adderar lite salt och syra till allt det feta och söta. Och i år är det veteranerna man ska luta sig mot. Bo Kaspers Orkesters ”I denna mörka vintertid” och Weeping Willows ”Songs of winter” innehåller båda precis rätt blandning av stickad tröja-värme och en dos svärta för att passa högtiden perfekt.

Saint Etienne avslutar å sin sida ett år då de släppt ett av sina allra bästa album genom att följa upp med den djupt melankoliska julsingeln ”Her winter coat”, där Sarah Cracknell läser en liten novell om att drömma sig bort till en plats där ingen känner en. Den ackompanjerande videon signerad gruppens Alasdair McLellan är dessutom ljuvlig.

”Her winter coat” kommer kanske inte höras i vartenda varuhus från slutet av november till mellandagsreans slut nästa eller nästnästnästa jul, men en del av oss kommer definitivt ge den en plats mellan Jacob Millers version av ”Silver bells” och Lost Under Heavens ”Goin’ broke for christmas” på den där sparsmakade klä-granen-spellistan vi utökar med något enstaka spår om året.

