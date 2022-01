Mattias Dahlström: Meat Loaf pumpade rocken med helium och bombasm

Öppningsscenen i rockkomedin ”Tenacious D – världens bästa rockband” från 2006. En religiös småstadsfamilj sitter i köket för att äta middag. Alla är samlade utom det svarta fåret, yngste sonen JB, som gör entré genom att sjunga en svordomsfylld låt. Mamman håller för öronen. En äldre broder ser på JB med avsmak. Pappan blir så förbannad att han snart försöker smiska rocken ur sin son med bältet. Förgäves visar det sig – JB:s benhårda tro på rockens kraft rår ingen aga i världen på.

Den ilskne fadern spelas av Michael Lee Aday, känd som Meat Loaf för de flesta av oss, och det är givetvis en karaktär och rolltolkning som går tvärt emot exakt allt han stod för som artist.

När Meat Loaf nu gått bort dör också en väldigt amerikansk, storslagen och vid det här laget rätt sliten dröm om rocken som upprorisk kraft. Knappt någon annan har på samma sätt tagit allt det lite fåniga och roliga med det där vi en gång för länge sedan kallade rock’n’roll och pumpat upp det med lika mycket helium och Wagner-bombasm som Meat Loaf. Påhejad av producenten Jim Steinman skapade han mångmiljonsäljande albumet ”Bat out of hell”, en svulstig rockopera som gjorde honom till världsstjärna.

Därmed inte sagt att Meat Loaf tog sig an rocken med något slags distans eller ironiskt anslag. Tvärtom. Och det var faktiskt det kärleksfulla gravallvaret i hur han bollade med alla (hård)rockens klyschor som gjorde honom unik.

Knappt någon annan har ju levt ut Yngwie Malmsteens klassiska ”How can less be more? It’s impossible. More is more!”-citat lika vällustigt som Meat Loaf. Trots det lite torftigt husmanskostiga artistnamnet fanns det ingen ände på hur mycket smör, grädde, salt och socker som kunde adderas till Meat Loafs anrättningar. I hans värld kunde gitarrsolon aldrig bli för långa eller baskaggarna för många. Måttfullhet var inte en dygd för Meat Loaf, bara något att revoltera mot. Gärna så högljutt som möjligt.

Mycket av det som kommer att skrivas om honom de närmaste dagarna kommer behandla ungefär de här sakerna, men de sannaste, mest självklara och logiska av alla minnesord är ändå den sista uppmaningen i det Facebookmeddelande som förkunnade att han lämnat jordelivet: ”From his heart to your souls… don’t ever stop rocking”.

Läs mer: Artisten Meat Loaf är död – blev 74 år