Mattias Dahlström: Med ”Toy” försökte David Bowie själv greppa ett livsverk som saknar motstycke

David Bowies ”Toy” skulle egentligen ha släppts 2001, mittemellan lågmält poppiga ”Hours” och dramatiska ”Heathen”, men skivbolaget sa ”nej” till ett album till stor del bestående av nyinspelningar av gamla låtar, vilket gjorde rocklegendaren så sur att han bytte bolag.

Nu, tjugo år senare, och fem år efter hans död, ges albumet ut på tre cd:s, eller tre spellistor, med alternativa och akustiska tagningar, som en del av boxen ”Brilliant adventure (1992-2001)” via Parlophone/Warner.

När album, likt ”Toy”, hamnar i frysboxen och tinas upp långt senare så hamnar man lätt i ett ”blame game”. Var det skivbolaget som hade fel och borde gett ut skivan i stället för att det skulle bli ett outgivet mästerverk eller var det artisten som överskattade sin förmåga och redan då borde ha insett att inte varenda liten ton den klämmer ur sig behöver nå publiken?

David Bowie med Iman Abdulmajid på ett party i New York 2005. Foto: Richard Young/Rex.

Med ”Toy” hamnar man någonstans mittemellan. Det är lätt att förstå varför Bowie återvände till några av sina tidigaste låtar och spelade in dem på nytt. Det finns ett schvung i, säg, ”I dig everything” och ”The London boys” som inte fanns i originalversionerna. Att Bowie efter att ha blivit omfamnad av brittpoprörelsen under nittiotalets andra halva, samtidigt som han själv mest provade på drum’n’bass och lyssnade på Nine Inch Nails, valde att spela in en renodlad, och med hans mått mätt oväntat tillbakablickande, popskiva framstår också som ganska logiskt. Och, om man ska vara lite krass, potentiellt kommersiellt gångbart.

Samtidigt går det att förstå varför Virgin/EMI inte riktigt gick i gång på ”Toy” när det begav sig. Även om grundmaterialet är relativt starkt så är Tony Viscontis produktion, trots ambitionen att skapa storslaget drama, onödigt polerad. Först när musiken skalas av och ned på den sista av de tre versionerna greppar ”Toy” verkligen tag.

”Toy” är definitivt inte, och det trodde väl ingen heller, angeläget som ”Hunky dory”, ”Heroes” eller ”Blackstar”, men det är heller inte underskattat och stående i kö för uppvärdering som Bowies ”White tie, black noise” eller redan nämnda ”Hours”. ”Toy” fungerar i stället mest som en lite oansenlig, men nödvändig, bit som behövs för att till slut kunna lägga pusslet med motivet ”Bowies 2000-tal”

Genom att gå tillbaka till sina tidigaste inspelningar inledde Bowie en process som i slutändan kulminerade i de sista två albumen ”The next day” och ”Blackstar”. Det sena åttio- och nittiotalens framåtriktade, men inte alltid så lyckade, experimenterande ersattes på andra sidan millennieskiftet av en vilja att också sortera och summera. Med ”Toy” försöker han själv greppa och analysera ett livsverk som saknar motstycke.

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström