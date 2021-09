Mattias Dahlström: Metallica jubilerar med meningslös hyllningsskiva – till sig själva

Hur firar man ett albumjubileum? Ju större den nostalgivurmande publiken och ju längre rockhistorien blir, desto mer aktuell blir också frågan.

Ett år som det här är möjligheterna till firande närmast oändliga. 30 år efter det år som innehöll kanske flest antal moderna albumklassiker så finns det ju en del att uppmärksamma;

Nirvanas ”Nevermind”. Massive Attacks ”Blue lines”. Pearl Jams ”Ten”. Main Sources ”Breaking atoms”. Primal Screams ”Screamadelica”. My Bloody Valentines ”Loveless”. A Tribe Called Quests ”The low end theory”.

Alla dessa tveklöst inflytelserika album har gemensamt att de släpptes 1991. Det gjorde också skivan som innebar den tyngsta hårdrockens bredaste genombrott – Metallicas svarta album.

Men när gruppens självbetitlade album, ofta kallat ”The black album”, ska 30-årsfiras nöjer sig bandet inte med en maffig återutgivning eller någon ordinär jubileumsutgåva på färgad vinyl eller så. I stället har det släppt en mastig nyinspelad hyllningsskiva.

”The Metallica blacklist” är skivan som ska visa att världens största metal-grupp har inspirerat fler än bara svenska idrottsmän (under sent 90- och tidigt 00-tal ersatte Metallica ju Dire Straits som det där nästan pinsamt självklara musikvalet för svenska atleter).

Fler än ett femtiotal (!) olika artister från världens alla hörn och alla möjliga olika genrer, från countryns Jason Isbell och den australiska punkens The Chats till New York-avantgardismens Saint Vincent och den colombianske reggaeton-kungen J Balvin, tolkar albumets olika låtar på en mängd olika sätt. Utan att, med kanske en handfull undantag, egentligen tillföra särskilt mycket.

Bild 1 av 2 Metallica har också varit små. James Hetfield, Kirk Hammet, Lars Ulrich och Cliff Burton, i London 1984. Basisten Burton avled i en olycka i Sverige två år senare. Foto: Andre Csillag/REX Bild 2 av 2 Annie Clark, känd som St. Vincent, medverkar på ”The blacklist album” där 53 artister tolkar tolv sånger i olika tappningar. Foto: Michael Zackery Bildspel

De hårdare artister som vuxit upp med ”The black album” vill vara vördnadsfulla, men låter inte tillräckligt passionerade för att kärleken till födelsedagsbarnet ska skina igenom. De artister vars egen musik kanske inte lika uppenbart går att spåra till ”The black album” lyckas å sin sida sällan göra något eget av ”Sad but true”, ”The unforgiven” eller någon av de andra låtarna.

Allt detta gör att man stilla undrar varför de här artisterna medverkar? Det saknas inte begåvade band här, och My Morning Jackets The Smiths-ifierade version av ”Nothing else matters” är extremt underhållande, men många verkar inte särskilt engagerade.

Eller är det bara en medveten taktik från Metallica och skivbolaget?

Är tanken att man ska bli så besviken på den oengagerade slapphet som kännetecknar stora delar av skivan att man ska bli sugen på att gå tillbaka till originalet?

I så fall ställer sig utformningen av ”The Metallica blacklist”, där alla versioner av en och samma låt radas upp efter varandra, i vägen. Efter att ha hört sju mer eller mindre menlösa versioner av ”Enter Sandman” på raken är lusten att höra Metallicas originalversioner minimal.

Jag skulle kunna skriva att ”The Metallica blacklist” är ett album som motverkar sitt syfte. Men det förutsätter att det över huvud taget har funnits något.

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström, förslagsvis hans recension av Lil Nas X:s nya album.