Mattias Dahlström: Värme och filmisk musikalitet i nya dokumentären om The Velvet Underground

Ju fler gånger en historia har berättats, desto viktigare blir det hur man berättar den. När många och stora beståndsdelar redan är välkända, kanske på gränsen till uttjatade, blir hantverket än mer centralt.

Ur det perspektivet – och väldigt många andra – är regissören Todd Haynes dokumentärfilm ”The Velvet Underground”, om det numera kultförklarade rockbandet med samma namn, smått sensationell. Genom att blanda oljud, malande gitarrer och ofiltrerade texter om det kreativa, men nedbrytande, livet på sextiotalets Lower East Side skapade gruppen mer eller mindre på egen hand den alternativa popmusiken.

Utan Velvet Underground ingen punk, ingen shoegaze, ingen indiepop. Så sent som för bara ett par veckor sedan släpptes en hyllningsskiva till bandet där artister ur olika generationer som Sonic Youths Thurston Moore, R.E.M:s Michael Stipe, Primal Screams Bobby Gillespie, Iggy Pop, St Vincent och Courtney Barnett tolkade låtar från framför allt gruppens två första album. Något som bara understryker hur viktiga The Velvet Underground varit för populärmusikens utveckling vid sidan av de allra bredaste vägarna.

Även om man redan känner till det mesta om bandet som knappt sålde en skiva under sina aktiva år i skarven mellan sextio- och sjuttiotal, men som vidgade inställningen till vad rockmusik kan vara och därmed fick mängder av mer eller mindre uppenbara efterföljare, är det svårt att slita sig från dokumentären.

Strikt rockjournalistiskt kanske det hade varit mer intressant och, ursäkta att jag använder ett fult ord, fräschare att se en skildring av John Cales samarbete med Brian Eno på briljanta ”Wrong way up” eller storyn om Cale och Lou Reeds tillfälliga återförening på magnifika Andy Warhol-hyllningen ”Songs for Drella”, men Haynes lika initierade som kärleksfulla sätt att närma sig det slitna och väldokumenterade vinner ändå över en.

Att filmen ”The Velvet Underground” känns så vital beror i hög utsträckning på två saker.

Det första handlar om ett slags filmisk musikalitet, hur Todd Haynes visuella vision speglar bandet filmen handlar om. Precis som när han tog sig an Bob Dylan i ”I’m not there” eller tolkade Sonic Youth i ett antal musikvideor har ”Far from heaven”-regissören verkligen hittat en estetik som går hand i hand med artistens musik. Här lever The Velvet Undergrounds gnissliga oljud i perfekt harmoni med ruffiga arkivbilder, personliga foton, den ständigt närvarande Warhols konstfilmer, ljudfiler med Reeds släpiga röst och intervjuer med ett förvånansvärt litet antal personer.

Paul Morrissey, Andy Warhol, Lou Reed och Moe Tucker. Ur dokumentären "The Velvet Underground" av Todd Haynes (2021).

Genom att stundtals dela skärmen och låta bilder av Cale uppta den ena sidan och Reed den andra, tydliggör han också kärnan i, och attraktionen med, gruppens musik. Å ena sidan walesaren Cales europeiska konstmusikbakgrund och dragning åt det dissonanta, å den andra Reeds konfrontativa lyrik och fascination för den tidiga popmusikens allra ljuvaste melodier. Två ensamma, isolerade barn som hittade varandra, träffade Moe Tucker och Sterling Morrison, Andy Warhol och Nico, och, till slut, i efterhand, skulle slå världen med häpnad genom att göra musik av oväsen.

Det andra och kanske ännu viktigare skälet till att Haynes verk är så överväldigande fint är att det, trots att det handlar om ett av musikhistoriens mest inflytelserika band, är så intimt och familjärt.

Haynes väljer konsekvent bort alla utomstående experter och fokuserar på de som var allra närmast det som hände: Lou Reeds syster, Sterling Morrisons änka, barndomsvänner, före detta samarbetspartners, några centrala figurer i kretsen runt Andy Warhol.

När andra artister ska berätta om Velvet Undergrounds storhet – ett oundvikligt inslag i den här typen av filmer – bjuder Haynes inte in Bono, Dave Grohl eller någon annan av ”the usual suspects” att rapa upp klyschor utan låter bara en väldigt älskvärd Jonathan Richman, en av de artister som inspirerats allra mest av The Velvet Underground, prata hur länge som helst om det släktskap han kände med gruppen.

Genom att ständigt välja bort det enkla, inställsamma och populära gör Haynes en dokumentär som verkligen gör sitt ämne rättvisa. För det var ju hela The Velvet Undergrounds grundinställning – att visa en alternativ verklighet där man inte måste välja det alla andra gör.

The Velvet Underground x 2 Regissören Todd Haynes nya dokumentär ”The Velvet Underground”, finns nu att se på Apple TV+. I slutet av september kom även coverskivan ”I'll be your mirror”, där spridda artister tolkar The Velvet Underground. Bland de medverkande märks Iggy Pop, St. Vincent, Courtney Barnett, Sharon Van Etten och Kurt Vile. Visa mer

