Mattias Dahlström: Young Thug sträcker ut en hand mot punkens attityd

Young Thugs nya album heter ”Punk”. Efter hiphoppens långvariga relation till 90-talets alternativrock känns det som nästa naturliga steg. När mängder av rappare, däribland vår egen Silvana Iman, sedan mitten av 90-talet uttryckt sin fascination för Kurt Cobains attityd, och självdestruktiva livsöde, har man egentligen bara väntat på att någon skulle gå ytterligare ett steg tillbaka och sluta cirkeln.

Redan från den allra första början gick ju hiphoppen och punken sida vid sida, eller om punken möjligen gick något steg efter. Utanför den inre kretsen av hiphoppare var ju punkartister – i alla fall de mest nyfikna – de första som uppmärksammade den färska genren i 80-talets början.

Blondies umgänge med hiphoppionjären Fab 5 Freddy i slutet av 70-talet ledde i förlängningen till hiphopförsöket ”Rapture”. The Clashs resa till New York 1981 gjorde gruppen mer eller mindre hiphopfrälst. Mick Jones gick inte många meter i staden utan sin bergsprängare, ständigt inställd på hiphopradiostationerna, och när gruppen gjorde konserter på plats bokades Grandmaster Flash & The Furious Five, ESG och The Treacherous Three som förband.

Young Thug. Foto: Steven Ferdman/TT

Punken försökte slå världen med häpnad genom tre slarvigt spelade ackord och pur ilska, hiphoppen använde rappande, skivspelare och mixer för att med collageteknik utmana den vid 70-talets mitt ganska stelnade uppfattningen om vad popmusik kunde vara.

När skivbolaget Def Jam senare under 80-talet sedan gav hiphoppen dess ännu bredare genomslag var det med artister som Beastie Boys, med ena foten i hiphoppen och den andra i hardcorepunken, och Public Enemy, vars Chuck D ofta nämner just The Clash som en av sina viktigaste förebilder.

Skillnaderna var och är så klart många, men båda genrerna utgick från en ”do it yourself”-ideologi och det släktskapet har egentligen bara blivit större med åren, när tekniken för att göra musik är mer tillgänglig än någonsin tidigare.

Att Young Thug döper ett album till ”Punk” och ibland spelar med punkband känns fullständigt logiskt.

Young Thug på Roskildefestivalen 2016. Foto: TT

Därmed inte sagt att ”Punk” låter särskilt mycket punk. Musikaliskt är det snarare ett slags mumblecorens introspektiva singer-songwriter-album där ”Peepin out the window” låter som Randy Newman på hostmedicin och autotune och flera av gitarrerna kunde vara hämtade från 4AD:s tidiga 90-talsskivor med Red House Painters.

Men om man tror att ”punk” (se också: ”indie”) är ett förhållningssätt snarare än en musikalisk genre är det omöjligt att ändå inte se släktskapet mellan Young Thugs ”Punk” och punkens ursprungliga idé.

För Young Thug har de senaste tio åren varit ett slags enmans-New York Dolls, ett depraverat androgynt långfinger åt en stelnad machovärld. Han har utmanat regler och normer i en genre som har många, kanske för många. Ibland musikaliskt, ibland bara genom sitt sätt att vara den han är. Ett av mina favorit-Youtubeklipp de senaste tio åren är när gamla skolans Fat Joe under en röda mattan-intervju får se omslaget till Young Thugs debutalbum ”Jeffery” och försöker hantera att Thugger har en klänning på sig.

Young Thug uppträder på Neon Desert Music Festival i El Paso, Texas, 2019. Foto: Briana Sanchez/El Paso Times/TT

”Punk” hade lätt kunnat bli ett slags ärevarv, där Young Thug bara befäster sin position som en av hiphoppens mest öppensinnade artister genom att göra ungefär samma sak som tidigare, men i stället söker han sig till nya outforskade områden. Faktum är att alla de svagare ögonblicken som finns på albumet uppstår när han mest låter som vanligt.

Annars är det ett album som viskar det som för länge, länge sen skreks så saliven stänkte. Gör det själv. Var dig själv. Skit i alla regler.

