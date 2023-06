Max Martin-musikal blev utan Tony – trots nio nomineringar

Logga in

Max Martins ”& Juliet”, som är baserad på hans pärlband av världshits, var bland annat nominerad i finaste kategorierna bästa musikal och manus samt för bästa kvinnliga huvudroll med Lorna Courtney.

Den vanligtvis medieskygge Max Martin var själv på Tonygalan i New York och poserade tillsammans med sin fru Jenny Pettersson och dotter Doris Sandberg på röda mattan. Man han fick gå hem tomhänt.

Priset för bästa musikal gick i stället till ”Kimberly Akimbo” och ”Leopoldstadt” belönades med priset för årets talpjäs.

Tonypriset delas ut till de bästa uppsättningarna i det anrika teaterdistriktet Broadway i New York. Årets gala hotades in i det sista av den pågående strejken bland manusförfattare, men kunde genomföras i nedbantad version, bland annat utan en inledande shownummer som brukligt är.

Galan skrev historia eftersom två ickebinära musikalartister för första gången fick ta emot priser: J Harrison Ghee och Alex Newell, för sina insatser i ”I hetaste laget” respektive ”Shucked”.

Max Martins musikal ”& Juliet” följer samma idé som Abbamusikalen ”Mamma mia”. Till tonerna av stjärnlåtskrivarens allra populäraste låtar, som ”Since u been gone” och ”Baby, one more time”, berättas en romantisk komedi som vänder upp och ner på ”Romeo & Julia”-sagan.

I ”& Juliet” tar huvudpersonen inte livet av sig utan börjar om sitt liv utan Romeo. Musikalen hade premiär i London 2019 och spelas i New York sedan i fjol.

