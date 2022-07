Max Martin-musikal går upp på Broadway

Den poppiga musikalen som bygger på ”Romeo och Julia” går upp på Broadway i höst efter att ha spelats i Londons West End sedan 2019.

Handlingen är baserad på en bok av David West Read och utforskar vad som skulle hänt Julia om hon inte dött i den klassiska Shakespearepjäsen. Den utspelar sig till tonerna av Max Martin-musik, som ”...Baby one more time” av Britney Spears och ”Larger than life” av Backstreet Boys.

Musikalen produceras av Max Martin själv, bland andra.

Max Martins musikal ”& Juliet” är verkligen snygg, smart och rolig