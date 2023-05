Max Martin-musikal mångfaldigt Tonynominerad

”& Juliet” hade premiär på West End i London 2019 och förra året flyttade den över Atlanten till Broadway i New York. Manuset är skrivet av David West Read och musikalen utforskar vad som skulle hänt om Julia inte dött i Shakespeares klassiker ”Romeo och Julia”.

Berättelsen byggs upp med flera av Max Martins stora hittar, som Backstreet Boys ”Larger than life” och Britney Spears ”l’m not a girl, not yet a woman”. Den svenska låtskrivaren är också med och producerar musikalen.

Uppsättningen nomineras nu till nio Tony, bland annat i kategorierna bästa musikal, bästa koreografi och bästa manus. Det gör musikalen till en av de som kammar hem flest Tonynomineringar, efter ”Some like it hot” som fick hela 13 nomineringar.

Läs mer: Max Martin-musikal går upp på Broadway