Max Martin utsedd till 2000-talets producent

Billboard har listat de 50 största musikproducenterna under de senaste 20 åren och topp tre består i stigande ordning av Timbaland, Pharell Williams och svenske Martin Sandberg, alias Max Martin.

Taylor Swifts album ”1989” från 2014 nämns som hans mest framstående insats, med tre singlar som placerade sig etta på Billboardlistan. Musiktidningen påpekar också att 20 år efter att Nsync framträdde med en Max Martin-låt på finalen av Superbowl gjorde The Weeknd ett framträdande på samma evenemang där låtarna var designade av just Max Martin.

Den svenske producenten är just nu aktuell med ett samarbete med Coldplay, vars kommande nionde album ”Music of the spheres” han producerar.