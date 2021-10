Maxida Märak inför Climate Live-konserten: ”Artister har ett ansvar”

Sedan ett par år tillbaka bor artisten Maxida Märak i Jokkmokk, där hon har sina rötter, skapar musik och arbetar för samers rättigheter. När hon svarar i telefon är hon upptagen med ”ett par älghuvuden”.

– Jag mår dåligt om jag inte får vara nära vatten och natur.

I helgen lämnar hon dock hemtrakterna för att ta tåget söderut och medverka på den globala klimatkonserten Climate Live, som i Sverige anordnas som ett gratisevenemang i Kungsträdgården i Stockholm på lördagskvällen. Att ställa upp var en ”absolut självklarhet”, säger Maxida Märak.

– Jag har i allra högsta grad arbetat aktivt med frågor som rör klimatet, både politiskt och privat. Jag anpassar hela mitt liv efter hur världen ser ut i dag.

På Climate Live-konserten i Stockholm uppträder Maxida Märak med den specialskrivna låten ”Nu brinner ängarna”. Foto: Lotta Axing

På scen får Maxida Märak sällskap av 20 andra artister, bland dem First Aid Kit, Tusse, Victor Leksell och Cherrie. Hon tror att artister har en viktig roll att spela i den fortsatta klimatkampen.

– Jag kan bli ledsen när jag ser hur många i min bransch som nästan har gjort det till ett statement att vara så neutral som möjligt, att aldrig ta ställning. Jag menar, vad har du för val, ser du inte hur världen ser ut? Är man artist, är man någons idol, då har man ett ansvar.

På samma sätt som man använder vissa låtar för att peppa till inför en fest, fortsätter Maxida Märak, tror hon att musik kan skapa känslor som banar väg för förändring.

– Det kan låta klyschigt, men jag tror det. Därför kan en konsert göra skillnad. Ibland måste man packa jobbiga frågor i en glättigare förpackning för att de ska bli lättare att ta till sig. Och när politikerna talar på ett språk som majoriteten inte är insatt i, då kan musik nå en större klick. Vi som är aktiva i de här frågorna vill ju inte heller skrämma någon, vi vill att polletten ska trilla ner självmant.

Den globala rörelsen Climate Live startades av Fridays for future-aktivister i Storbritannien 2019, då som ett svar på att Brian May från bandet Queen efterfrågat ett Live Aid för klimatet. Initiativet med klimatkonserter lanserades året därpå, men fick snart sättas på paus på grund av pandemin. När många av restriktionerna nu har släppt anordnas konserter i över 40 länder under en och samma kväll.

– Det visar att vi står enade, säger Andreas Magnusson från Fridays for future.

Blir det ett Live Aid för klimatet?

– Visst finns en liknande tanke, om att vi ska nå så många som möjligt, men där Live Aid mer handlade om hur vita, privilegierade människor ska ”rädda” folk, har Climate Live ett globalt perspektiv. Klimatkrisen är något som angår och drabbar oss alla och vi vill lyfta upp de människor som har mest erfarenhet.

Förutom artisterna medverkar även flera talare på Climate Live i Stockholm, som Greta Thunberg, den filippinska klimataktivisten Mitzi Jonelle Tan och Adriani Maffioletti, aktivist och urinvånare från Brasilien.

Greta Thunberg talar vid en manifestation i Kungsträdgården, 2019. Foto: Roger Turesson

Maxida Märak, som själv är same, uppskattar att urfolkens erfarenheter får ta plats i sammanhanget, eftersom de kan vara värdefulla.

– En av anledningarna till att man inte har kunnat ha ihjäl urfolk, trots att man försökt, är att ursprungskulturerna i grunden är skolade i ett sätt att leva och tänka som krävs för överlevnad. Det är ganska enkelt egentligen. Det handlar om att vi ska anpassa oss efter naturen och inte tvärtom.

På Climate Live uppträder hon med den specialskrivna låten ”Nu brinner ängarna”. Den är inspirerad av ett samtal som Maxida Märak hade med sin nioåriga dotter efter att det hade gått upp för henne att världen kan gå under.

– Det där är jobbigt att hantera som förälder. Man vill inte ljuga, men hur ska man förklara? Jag har lovat henne att göra allt jag kan. Jag tror på riktigt att vi kan vända vindarna, och det säger jag till henne.

Climate Live-konserten i Stockholm liveströmmas kostnadsfritt på DN.se, med start klockan 18.00, lördagen den 16 oktober.

