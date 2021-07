Maxim Grigoriev: ”Sprickorna har alltid funnits i Europa”

1990-tal, efter kommunismens fall. En fjortonåring från Moskva är på skolresa i Paris. När resten av sällskapet somnat på kvällen smiter han ut. Drar rusig av frihet kring längs boulevarderna. Sätter sig att vila på ett torg. Somnar, missar flyget hem. Blir kvar och börjar leva som uteliggare. Ser smutsen, känner ösregnens kyla. Hans namn är Nikita. En dag tas han om hand av en kvinna som kallas Nina, har ryska rötter och tillbringar dagarna med att översätta exilförfattare och skriva sanningar om tillvarons meningslöshet.

Pojken växer upp, gör sig fri, men ärver Ninas andra lägenhet, i bedagade kustmetropolen Nice. En våning med gigantiska fönster ut mot havet och ett badrum impregnerat av mögel. Som om hela kontinentens ruttna historia samlats och fortsatte gro just där.

Så linjalrakt skulle man kunna sammanfatta Maxim Grigorievs nya roman. Men saken är den att detta är en berättelse där alla tider tycks pågå på en och samma gång. Där solen steker och snön virvlar genom nuets svindlande skikt av minnen. I ett mäktigt modernistiskt textbygge som fått det storslagna namnet ”Europa”.

– Romanen har vuxit fram från mängder av research och anteckningar, som jag slet länge med att få ihop, säger Maxim Grigoriev, som föddes i Moskva, kom till Sverige i tidiga tonåren, och nu bor i Paris med sin familj.

Han ursäktar sig över telefonlinjen:

– Hörs det bra eller larmar det för mycket? Jag sitter här på ett kafé, behöver röka en cigarett.

– Alltså, fem sex år höll jag på, och boken är skriven som en karta, inte bara över Paris, utan också över berättaren Nikitas medvetande. Och i ett medvetande och i ens minne är ju tiden flerdimensionell. När jag läser en ”rak berättelse” så tvivlar jag på den. Ska man vara emotionellt realistisk måste man bryta upp kronologin.

– Det är ju dessutom fiktion, det här har inte hänt, hur ska man då få läsaren att tro på det? En minutiös beskrivning av den yttre verkligheten, som Nikita sysslar med, är ett sätt. Ett annat: att skildra en inre värld snarare än ett förlopp.

Maxim Grigoriev Foto: Miguel Ribeiro Fernandes

Maxim Grigoriev Född 1980 i Moskva. Uppvuxen sedan tidiga tonåren i Sverige, bor numera i Paris. Författare och översättare från ryska till svenska. Medverkande i lyrikantologin "Mot denna sol" (Brombergs, serien Blå blixt, 2013). Bokdebut 2014 med novellsamlingen "Städer", som fick Borås Tidnings debutantpris. 2016 kom romanen "Nu". Hans nya roman "Europa" har som en av 13 vinnare tilldelats European Union Prize for Literature. Samtliga titlar Albert Bonniers förlag. Långnovellen "Fotografen" (2020) är utgiven på Ars Interpres Publication.

Vad var det då som fick Maxim Grigoriev att sätta igång med detta projekt och denna hans andra roman, som hyllats av kritikerna och gjort honom till en av 13 vinnare av EU:s litteraturpris? Han berättar att han just hade flyttat till Paris när han gick förbi knutpunkten Place de l'Europe i stadens centrum. Och snart upptäckte att alla gator i kvarteret dessutom är uppkallade efter städer i Europa.

– Då tänkte jag: vem skulle kunna tänkas bo mitt i detta? Det blev bokens Nina.

Men titeln ”Europa” är ju långt mer vidsyftande än så?

– Ja, och just för ryska emigranter, som jag skriver om i romanen, har drömmen om Europa alltid varit central. Är Ryssland en del av Europa? Den frågan har diskuterats genom århundradena. Och man kan hitta väldigt många belägg för att somliga ryssar älskar Europa mer än européerna själva. I synnerhet under Sovjeteran stod den europeiska kontinenten för den sortens frihet som den vanliga ryska människan saknade. Men sedan… när ryssen kom hit och såg att det inte är någon drömvärld, då kom den oundvikliga besvikelsen.

Med den besvikelsen uppstår också det som Maxim Grigoriev kallar för en ”omvänd nostalgi”.

– Man har flyttat eller flytt till det Europa man drömde om, men väl där börjar man i stället drömma om ett svunnet Ryssland. Men ingen av de där två idealvärldarna finns eller har funnits i verkligheten.

Ett nostalgiskt limbo, kort sagt, som skildras genom romanens många passager om, och inskott från, det ryska litterära exillivet i Frankrike.

– Jag har ju ett intresse av den ryska exilen eftersom jag själv lever i den. Att sätta mig in i det som skrivits och skildra den här långa ryska litterära exiltraditionen, som startade redan innan flykten från den ryska revolutionen, blev mitt sätt att lära mig om Paris.

Han fortsätter:

– För mig står Europa för något fint, stort och komplicerat. Det är absolut ingen drömkontinent, men den europeiska kulturen finns. För till exempel romankaraktären Oksanas mamma står den för möjligheten att leva ett kulturellt civiliserat liv.

Men de djupa sprickorna i Europabygget? Brexit, protektionismen och den storvulna nationalismen i till exempel Ungern?

– Sprickorna har alltid funnits! Europa har alltid varit under omförhandling, det har aldrig funnits ett homogent Europa och för mig är detta själva dess grundval: att det finns detta jättelika samhälle som inte ”går ihop”.

Maxim Grigoriev. Foto: Miguel Ribeiro Fernandes

Romanens berättare Nikita stannar boken igenom kvar i Frankrike, bor också en tid i Bryssel och börjar arbeta som översättare. Han återvänder aldrig hem, förutom i ett kort försök som slutar med omedelbar reträtt. Detta beror på hans ”indolens”, menar Maxim Grigoriev; romankaraktärens loja sätt att liksom bara låta livet hända. Nikita är heller inte någon genomgod romanfigur. Sorglig, visst. Men också, till exempel, bärande på en blixtrande våldsamhet som blossar upp i trängda situationer, kanske har han till och med dödat någon.

Nina, som under en tid blir hans märkliga vårdnadshavare, är i sin tur också hon en komplex och stundtals osympatisk människa. Fullkomligt ursinnig på omvärlden, hennes verbalt röjiga utbrott under vardagsrundorna i kvarteret är stor komik, med djupsvart desperation som bas. Hennes enda fristad, förstår man, är världen hon träder in i med sina anteckningsblock och den maniskt raspande stiftpennan i hand.

Bara skrivandet gör livet meningsfullt, säger Nina någonstans i romanen. Är det något du kan, ja, skriva under på?

– Det är klart att att man kan känna att man lever ett meningsfullt liv utan att skriva något. Däremot tror jag att det i skrivakten skapas en mening som annars kanske inte skulle ha skapats.

”Att skriva är att tala meningsfullt”, säger Maxim Grigoriev, och förklarar det ungefär med att den skrivna texten frambringar något som, till skillnad från talet, inte är bundet av situationen och ögonblicket när den framställs.

När insåg du att du var författare?

– Så långt tillbaka jag kan minnas har jag vetat det. Det har varit en icke-fråga för mig.

Och när det gäller Nikitas öde, och hans sätt att lämna landet där han föddes bakom sig; har du kunnat använda dina egna erfarenheter där?

– Både ja och nej. Hade jag skrivit om mig själv hade det blivit en annorlunda bok. Men vissa saker delar vi. Jag var 13 år när jag kom till Sverige, min mor gifte sig och hamnade i Bro utanför Stockholm. Sedan studerade jag i Norrköping och Linköping och när jag var 25 började jag åka till Berlin, blev kvar kvar där länge och försörjde mig som översättare av rysk litteratur.

– När man är så ung som jag var när jag lämnade mitt hemland tänker man inte på det som en exil, och jag tror att den upplevelsen blir likadan som för alla andra barn som flyttar, inom eller utom ett land. Att man helt enkelt saknar sina kompisar och människorna och miljön från ens vardag. Jag kan alltså lätt förstå delar av den emotionella biten av att lämna ett land för ett annat. Men till skillnad från Nikita blev jag en svensk författare, medan han själv, fast han stannade, aldrig blev en fransman.

