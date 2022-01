Samtidigt hamnade hans samlingsalbum ”Hits out of hell” på en femteplats. Hans singlar tog sig också in på den brittiska topp 50-listan. ”I would do anything for love (but I won't do that)” hamnade på plats 32 och ”Two out of three ain't bad” på plats 46.

I USA steg lyssningarna på hans musik med över 2 500 procent efter hans död, enligt Billboard från 593 000 strömningar till 15,9 miljoner.

Meat Loaf, eller Michael Lee Aday som han egentligen hette, blev 74 år.