Du borde aldrig ha flyttat hem, Hans. På med skorna och ta dig ut till jordgubbslandet. Sitta här och sega på altanen i juniljuset, plastduken helt svartprickig efter vinterns fryspunkter och tö – far på Rusta och köp en ny duk. Fast först rensa. All skit som satt sig i vägen för vårbruket. Per-Ove Rönnberg i sin djävla idrottsförening. Basar över en skock fega ja-sägare. Som inte törs ordna internationell afton i bygdegården på midsommar bara för att det var din idé Hans. Föra samman byn, nyinflyttade och gamla uvar, musik och mat med internationell utblick – Per-Ove Rönnberg har väl aldrig satt sin fot över bygränsen. Sitter och darrar av skräck på ordförandeposten för att du föreslår en grillkväll där alla får bidra med sitt… Nu lugnar du ner dig, Hans. Nu tar du den här röken, fimpar ciggen i lerfatet, sätter krukan ovanpå och ger dig på jordgubbslandet. Inget glas före fem. Du kan få en kaffe och röka och tunnbröd med lättmargarin – och så tar du hackan och gräver ner dig i jorden. Gräver dig ner i jorden. Så snörar du skorna så du inte snubblar på lösa plankan på bron. Handskar mot nässlorna och så klogaffeln och rostiga rensjärnet som du borde slipa skarpt. Du kan väl inte få hit Cissi och barna och Johan och ha ett jordgubbsland som bara är ogräs. När de kommer upp i juli ska det bli jordgubbar och glass och grädde. Och Cissi ska säga, pappa ett sånt jordgubbsland, hur har du burit dig åt? För nåt sånt bärland finns inte i Stockholm… såna rader av röda gubbar…

Där ser du. Bakom vinbärsbuskarna, vid komposten. Brännässlorna, revsmörblommorna, kvickroten. Planten som flämtar, tynar. Det går ju inte att fatta att det är ett jordgubbsland. Grabba tag i grässtråna och dra. Allt det vita ska med, rötterna går långt ner i alven. All skit ska bort och sen halm. Revorna ska vila på en bädd av gull. Få sol och lite koskit. Pissvatten. Ja inte på jordgubbarna, men planten. Raka rader. Upphöjda bäddar. Vinka med sina vita blommor till mandelpärerna på lägdan – fan Hans, du måste rensa pärlandet också, du vill väl inte att pärerna ska kvävas och inte bli nåt alls. Ställ dig på knä och rensa vidare, Hans. ”Stämman är enig att Hans Forsman inte får fortsatt förtroende som materialansvarig i Åsens IK.” Per-Ove Rönnbergs svalda flin i går kväll. Mangans blick i bordsskivan. Mangan! Hur Rönnberg la till att styrelsen tackar Forsman för hans insatser de gångna åren och välkomnar Mona och Stig Skott som nya materialförvaltare i klubben.

På huk över kvickroten, nässlorna som bränner fingertopparna genom plasten. Vem fan vill jobba för Per-Ove Rönnberg. Sitter som en kung i sin byfåneförening, som ingen bryr sig om.

Men det hade ju varit roligt. När han kom tillbaka hem efter åren söderut, hjälpte pappa det sista året i livet. Pappa med alla uppdrag i byn, på begravningen ville tacktalen aldrig sluta. Fast han var fosterbarn och utsocknes så blev han uppskattad, var ju snäll. En snäll människa. En hederlig kronofogde och barnavårdsman. Hygglig fotbollsspelare i ungdomen, en hästkarl. Var väl lite besviken att hans Hasse inte hade talang för bollar. Inte ville börja träna i klubben, vägrade gå dit. Men Hans hade ju i alla fall inte sörjt det, att inte lira fotboll, han åkte längd och cyklade och for på dans och lyssna på jazzen i stället. Läste. Odlade. Herregud vilka planer han smidde nu för det som växt igen här hemma sen morsan dog, och pappa inte hade orken längre. Bärbuskarna, rabatterna. Tänk ett växthus på sörsidan för tomater och paprika. Stanna inte Hans, rensa. Kvickrot för kvickrot. Ju mer du drar desto fler rötter kommer du att blotta. Sandjorden silas bort, och du kan bränna rötterna på svarta plastsäckar i solen.

För så hade han ju ändå börjat gå på damernas matcher i byn. Nu som pensionär. Sen pappa gått bort och det blev tid över. Och det var liksom kul. Division tre. Ja, men inte herrarnas matcher i sexan. Damerna spelade med mer teknik och hjärta, mindre våld. Inte alla kanske, där var ju Per-Ove Rönnbergs Johanna som tjura så in i… när hon blev satt på bänken. Hon var väl ingen riktig råsopa. Det hade han inte tyckt, när han tittade på matcherna. Men hon missade Izra och Elina, och han hade liksom föreslagit för tränar-Mangan att titta extra på dem, att de nog skulle kunna göra storverk om Johanna Rönnberg blev satt på bänken ibland – en lagsport är ju för fan inget elitlopp. Du skulle ha hållit käften, Hans.

Fast Mangan och han hade haft en bra plan för laget. För klubben, föreningen. Folk blev väl ändå glada? I byn, när han engagerade sig i motionsdansen, nya idéer för skördemarknaden i september, för att få pengar till laget, bättre underlag att spela på, separata omklädningsrum så att alla tjejer skulle våga komma dit… Slippa stressiga gubbar som skulle in och trängas. Eller som sölade med svett och bira efteråt. Han och Mangan fick med sig ett gäng. Gunilla och Örjan i Bro och några andra – vad roligt Hasse, att du kommer med energi och idéer! Nytt blod, nya visioner.

Fan! Att kvickrotsstråna ska vara så vassa mot handflatan. När tog han stelkrampen sist? Rosfebern i vintras var inte att leka med. Strunta i sårskåran, Hans. Ser du inte att det inte ens syns att du har rensat. Vad håller du på med? Bara en rökpaus på pallen. Några bloss. Morsans renspall med frigolit mot knäskålarna och handtag i metall så man kan häva sig upp till stående utan att ramla. Eller vända den mot marken och slå sig ner.

Var det runt valborg? Sista april? När Mangan var sen till träningarna, inte en gång, utan två eller flera. Hur han fick fara upp i förväg till lokalen i stället, många gånger under våren, inte för att tjejerna behövde hans hjälp att värma upp, men barackerna måste ju vara öppna, värmen påslagen och bollkassarna och konerna tillgängliga i förrådet. Det blev lite irriterat i laget. Den töade issörjan på grusplanen. Det torra fjolårsgräset, lukten av avlopp som kommer med våren. Och när Mangan dök upp, blek och rödflammig på samma gång, liksom kallsvettig och tjejerna sprang slalom mellan konerna så att lervattnet stänkte – då frågade han, men hur är det Mangan, hur är det fatt? Och Mangan sa att det var en grej på jobbet, ja lite hemma också, svårt att sova… och han såg Mangans ostadiga blick och hur han kämpade med dragkedjan i föreningens grågula vindtygsjacka – men gå till doktorn och bli sjukskriven. Så sa han. Ta och vila dig Magnus. Du vet jag gick in i väggen för några år sen, ja kanske mer än så, det blev en djävla smäll rätt in i stålet, trodde att jag klara det, att jag skulle ro upp det själv, fast jag var vaken på nätterna, det snurra liksom till, så blev det bråk. På julfesten, med ledningen. Nog fan hade jag rätt Mangan, men det tyckte inte cheferna. Så jag kollapsa. Och sen fick de bort mig, trixa och höll på. De har all makt när de vill. Vill peta dig, Mangan. Det är inte värt det.

Så det var därför du flytta hem, sa Mangan. Det sa han väl?

Håll tag i rensjärnet Hans, hacka dig ner i marken. Cissi och barna ska ha jordgubbar och glass! Mandelpärer med smör, tunnskaliga direkt ur jorden. Låt koltrasten överrösta bruset Hasse – ta tvål och alsolsprit på skråman när du kommer in. Klart du inte får stelkramp. Klart du ska rensa färdigt.

Det var ju ett så bra möte i idrottsföreningen om årets midsommarfirande. Han hade dragit deras planer eftersom Mangan inte kunnat komma, men Mangan hade sagt, kör du, det blir bra Hasse, vi behöver ju pengarna om tjejerna ska avancera. Så han hade begärt ordet och sagt att förutom lotteri och dans och lekar och fiskdamm och kaffe med dopp och korv med bröd så borde de ordna grillkväll med musik, ja inte bara på midsommarkvällen utan sommaren igenom – han la fram det helt lugnt. Sansat. Kanske olika teman olika kvällar – olika röster – många musikaliska röster och stilar – ta vara på byns resurser, inte bara hårdgrillad flintastek och potatissallad på ättikstark majonnäs utan bredda menyn internationellt… ja så kunde de kanske servera vin och öl och ha dans dessutom. Alkoholfria alternativ för den som vill, men det är väl självklart, hade han lagt till.

Snart slutar trastarna sjunga, men svalorna svirrar på verkstans vind. Ett glas för hjärtat och blodcirkulationen. Det kan han få. Det gör gott. För själen. Fast du är inte färdig med planten och pärerna, Hans. Det kanske han inte är, men han jobbar bäst på ett glas. Inte mer. Men ett glas och en macka… ett glas i alla fall. Kanske två. Inte sitta och smutta i soldiset på altanen, tappa bara upp från boxen, stå vid diskbänken och drick upp. Sen fortsätter du på knä i jorden.

Han hade ju inte ens kommit förbi. Per-Ove Rönnberg. Ordförande i Åsens IK. Den fege fan. Inte ringt. Han hade skickat ett brev. Undertecknat sekreterare Molin och Rönnberg själv. Efter nogsamt överläggande har vi av omtanke om Forsmans hälsa fattat beslutet att frigöra Forsman från det betungande uppdrag som materialansvarig i Åsens IK innebär. Vi önskar dig en god bättring och återhämtning och all lycka framöver.

Skit i snörningen, Hans. Du har väl fallit på plankan förr, och repat dig. Men det är dags för nya skor. Sulorna som kippar, läcker in. Hur kunde du vara så dum att du visade upp dig på styrelsemötet i går? Bara för att förnedras av Rönnberg, Skott, Molin och svikar-Mangan som skvallrat. Jordgubbsrevor och kvickrot. Daggmaskar som går av. Allt kan ryckas ur jorden. En ask belgiska kostar femtio spänn på Coop, ännu mindre om några veckor.

Bilmotorn som närmar sig, däck mot grus. En turkos Toyota Corolla, den rullar nerför backen. Gunilla och Örjan i Bro. Helvete. De som satt lika tysta som alla andra på mötet i går. Ducka Hans. Göm dig bakom vinbärsbuskarna. Lägg dig platt på marken. Passa dig för dartpilarna på klubben. Hur lång tid kan den där förbannade motorn vara avstängd? Om han inte öppnar är han väl inte hemma, fattar de väl. Försommargräsets must, vätan rätt genom jeansen. Något som kryper över ansiktet, där han gömmer sig mellan kompostbingen och röda vinbären. Vad ska de hit och snoka för. Kliva runt som kungar på hans gård och titta in och se boxen på bänken i köket. Vaderna, låren som krampar. Håll andan, räkna till hundra. Så startar Corollan och motorljudet drar bort, avlägsnar sig. Om dom såg dig är du körd Hans, får sälja kåken och dra. Kvickroten i raderna, brännässlorna. Rensa färdigt mellan revorna. Sen koskiten och halmen. Även om byxorna är blöta. Du får fan inte gå och lägga dig förrän landet är rensat, Hans. Något måste du väl ändå tåla och klara av.

Midnatt, och det grå som inte är mörker men inte heller ljus. Att smyga på gräsmattan genom dagg och dimma, tyst och med värken i knäna. Dra sig upp för trappan, hålla tag i räcket, hårt. Se solrosen i kruka, på plastduken på altanen. Ett kuvert under till. I utebelysningens svaga sken, handstilens svarta tusch på kortet: Välkommen på grillkväll och jordgubbstårta på midsommarafton. Ta med dansskor och valfri dryck. Väl mött!

Gunilla och Örjan

En glödpelare från ciggen, askan som faller. Snart kommer Cissi och barna hit. Så rensa pärlandet i morgon. På knä, med händerna i jorden, Hans.